Creyó que era una picadura de insecto, pero cuando descubrió la verdad ya era tarde

Un simple bulto en el hombro parecía, en apariencia, la consecuencia inofensiva de la picadura de un insecto. Sin embargo, detrás de esa leve protuberancia se escondía una realidad mucho más compleja y devastadora para Jenna Patel, una estudiante de magisterio de 20 años en la Universidad Edge Hill, en la localidad británica de Bolton.

Jenna Patel tenía 20 años y estudiaba para ser maestra primaria cuando le apareció lo que ella pensó que era una picadura de insecto The Sun

Lo que inició como una consulta médica preventiva terminó en un giro dramático. En un primer momento, los profesionales de la salud consideraron que la molestia respondía a un quiste benigno. No obstante, el crecimiento constante de la masa obligó a realizar exámenes más exhaustivos. Las pruebas definitivas confirmaron el diagnóstico más temido: la joven padecía sarcoma de Ewing, una forma agresiva y poco frecuente de cáncer óseo.

La noticia sacudió con dureza al hogar de los Patel. La revelación llegó en un contexto familiar sumamente delicado, ya que el padre de Jenna atravesaba de manera simultánea su propio tratamiento contra el cáncer. La joven asumió de inmediato un intenso esquema de quimioterapia para frenar la enfermedad. Pese a los esfuerzos médicos y a una posterior intervención quirúrgica, el tumor mostró resistencia y la afección avanzó hacia sus pulmones poco después de cumplir los 21 años.

Pocos meses después de cumplir 21 años, Jenna Patel supo que su enfermedad, el sarcoma de Ewing, era irreversible y organizó su propio funeral The Sun

Ante la certeza del desenlace, Jenna dio una lección extraordinaria de entereza y madurez. Planificó cada detalle de su propia ceremonia de despedida con un deseo claro: solicitó a sus seres queridos que evitaran las prendas negras, prohibió las lágrimas durante el servicio fúnebre y pidió despedir su vida al ritmo de la música del rapero británico Stormzy. Tras su fallecimiento en mayo de 2022, su entorno decidió honrar su memoria a través del servicio a la comunidad.

Transformar el dolor en acción comunitaria

Con el objetivo de apoyar a otras familias y promover la investigación médica, los allegados de Jenna impulsaron diversas iniciativas solidarias. A través de la caminata nocturna Shine en Manchester y de colectas en plataformas digitales, lograron recaudar miles de libras para fundaciones especializadas como Cancer Research UK y el Ewing’s Sarcoma Research Trust.

Jenna Patel con su familia, su hermano Liam, su mamá Priti y su padre Manish Manchester Evening News

Desde las organizaciones de salud destacaron el valor de estas acciones. La divulgación de casos reales y la recaudación de fondos resultan imprescindibles para financiar proyectos científicos a largo plazo, enfocados en descubrir métodos de prevención, diagnósticos precoces y tratamientos más efectivos contra afecciones poco comunes.

Señales de alerta sobre el sarcoma de Ewing

De acuerdo con el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS), el sarcoma de Ewing afecta principalmente a niños y adultos jóvenes. Aunque registra una baja incidencia anual, la detección temprana es crucial. Entre sus principales manifestaciones clínicas se encuentran:

Dolor en los huesos: Molestias que se intensifican con el paso de los días y suelen empeorar durante las horas de la noche.

Molestias que se intensifican con el paso de los días y suelen empeorar durante las horas de la noche. Inflamación local: Presencia de bultos sensibles al tacto o hinchazón visible en zonas como piernas, pelvis, brazos, costillas o columna.

Presencia de bultos sensibles al tacto o hinchazón visible en zonas como piernas, pelvis, brazos, costillas o columna. Cuadros generales: Fiebre persistente sin causa aparente, fatiga crónica y pérdida de peso involuntaria.

Fiebre persistente sin causa aparente, fatiga crónica y pérdida de peso involuntaria. Debilidad ósea: Mayor tendencia a sufrir fracturas imprevistas ante traumatismos leves.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA