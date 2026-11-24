ROMA.– Profundamente espiritual, místico y a la vez, profundamente humano. Con miedos, oscuridades interiores, tentaciones de omnipotencia, crisis espirituales –incluso aterradoras visiones del demonio–, temor a la muerte, cansancio, entrega total a los demás, confianza en la misericordia de Dios.

Es la faceta de Jorge Bergoglio que revela “El diario íntimo del papa Francisco”, libro que escribió el cardenal Víctor Manuel “Tucho” Fernández, uno de sus máximos colaboradores, que sale a la venta este martes en casi todo el mundo, al que LA NACION tuvo acceso en exclusiva.

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Más allá del título del libro –publicado en italiano por LEV (la editorial del Vaticano), en español, inglés y portugués por Penguin Random House y en francés por Editions Albin Michel–, no se trata de un diario escrito por el papa Francisco.

La portada del nuevo libro

Tal como explica en “Bergoglio íntimo”, el primero de cinco capítulos, el cardenal Fernández – teólogo, autor de varios libros y la única persona que el papa Francisco trajo desde la Argentina a la curia romana en julio de 2023 como prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe–, es una cuidadosa selección de algunos apuntes que fue haciendo Bergoglio en una agenda del año 1992 que él no había usado y que, desde el 20 de diciembre de ese año, empezó a utilizar como diario.

Allí escribió en forma intermitente 86 páginas antes de su elección papal; y otras 55 siendo ya papa: desde el 21 de julio de 2013 hasta el 18 de agosto de 2024.

La agenda del año 1992 que Francisco no había usado y que empezó a utilizar como diario

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“En sus páginas cuenta sus sentimientos, sus estados de ánimo, sus alegrías y cansancios, sus crisis y sus preocupaciones más personales y sinceras”, explica el teólogo cordobés. “Las cuestiones más reservadas están escritas en clave, con unos signos que no podemos ni debemos descifrar”, advierte.

“En cambio, sus preocupaciones espirituales, las que llevaba en el corazón, aparecen expresadas con claridad y pueden hacernos bien”, añade. Subraya entonces algo importante: evitó mencionar detalles que afectan directamente a otras personas y, en algunos casos, omitió nombres.

De hecho, si bien Bergoglio siendo Papa durante 12 años y 39 días se reunió con centenares de jefes de Estado y de gobierno, la única política que es nombrada, es la excanciller alemana, Angela Merkel, en un apunte del 6 de febrero de 2015: “a Merkel me decía que en las guerras siempre hubo crueldad, pero que ahora se veía por los medios y por eso se tenía más conciencia”.

Francisco con Angela Merkel HANDOUT - AFP

Como destaca Fernández, “él mismo se preocupó por separar claramente lo que son cuestiones prácticas o eclesiásticas —sobre las cuales no escribía casi nada— de las experiencias espirituales que podían enriquecer a otros”. “Creo que esas páginas íntimas son fundamentales para quienes hablan de él sin respeto y sostienen que era un hombre vacío, sin fe o sin convicciones profundas”, afirma Fernández, casi como desahogándose. “En el diario aparece el Bergoglio sin adornos ni apariencias”, asegura.

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Entre esos apuntes, Bergoglio –un jesuita marcado por los movimientos interiores enlazados con los ejercicios espirituales ignacianos–, tanto en sus tiempos de arzobispo de Buenos Aires, como luego, como jefe máximo de la Iglesia Católica, aparece reconociéndose todo el tiempo como un pecador. Menciona una y otra vez sus defectos, algo que Fernández define como una “sincera y dolorosa acusación de sí mismo”. “Al reconocimiento de sus miserias, se unían los consuelos que recibía de Dios”, destaca el cardenal.

El cardenal Víctor Manuel "Tucho" Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, recibe su birreta de manos del Papa Francisco mientras es elevado en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el sábado 30 de septiembre de 2023 Riccardo De Luca - AP

“La acción de Dios se manifestaba como temor, sobre todo a perder la confianza en la Misericordia y a apoyarse en sí mismo: «Tengo miedo. Me siento demasiado seguro. Por momentos temo haber perdido la capacidad de asombro... Sin embargo, siento que el Señor está al lado mío», escribió con su letrita diminuta Bergoglio el 25 de diciembre de 2001.

Aunque Fernández nunca da el contexto de las anotaciones –se limita al significado teológico–, se entiende que Bergoglio estaba transitando en primera fila (vivía en la curia arzobispal de la Plaza de Mayo), la terrible crisis social–política–económica y financiera de fines de 2001. En esa misma época, Bergoglio anota “los ataques de la ultraderecha en las páginas web” de la que es objeto.

Llaman la atención en el diario el dolor de Bergoglio al avanzar en los años, al volverse viejo, así como su sensación constante de que le quedaba poco tiempo de vida, incluso allá lejos, en enero de 1998, a los 62 años. En este marco, el 24 de diciembre de 2009 –cuando gobernaba Cristina Kirchner, nunca mencionada–, Bergoglio anota que lo fue a ver el jefe de la policía para avisarle de la posibilidad de un atentado.

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Visiones del demonio

Aunque lo más sorprendente son sus recurrentes visiones del demonio y del infierno, que se suceden a lo largo del diario, tanto en sus tiempos de arzobispo porteño, como de sucesor de Pedro. E incluso marcan su última anotación, el 18 de agosto de 2024: “En un breve recorrido por mi vida vi las veces que el Demonio se me hizo presente. No puedo olvidar sus ojos en las dos primeras: desde el auto, cuando volvía a casa, y en el coro durante la Misa. Sin embargo, siempre reaparece a través de diversas situaciones... Sentí la invitación del Señor a estar más atento y ser más cuidadoso, y no permitir su presencia. Pido a la Virgen que me cuide y me ayude”.

La visión del demonio y del infierno aparecen especialmente en 2018, tras el estallido del escándalo por abusos sexuales del clero en Chile, país visitado en enero de ese año, en medio de polémicas y reclamos. “¡Qué vergüenza y que mal le hace a la Iglesia (…) otra vez la puerta del infierno… Que en medio de tantos escándalos surja la santidad, la conversión”, implora en su agenda Francisco. También vincula a la acción del demonio la operación de vesícula que repentinamente debió afrontar en Chile el arzobispo maltés, Charles Scicluna, máximo experto en abusos del Vaticano y su enviado especial para resolver esa crisis, una dura prueba para su pontificado.

“Anoche vi la entrada del infierno. La seducción pagana con todas sus fuerzas. Me asomé a mirar un poco y me aterró. Fue antes de dormir. Agarré el Rosario como arma. Agradezco al Señor esta ayuda. Sólo la oración da lugar para que el Señor nos salve. Al infierno se resbala como lo más natural. No es la primera vez en mi vida que tengo esta experiencia, pero esta vez fue con una intensidad devoradora. Es peligroso acercarse a la puerta del infierno porque las llamas pueden salir y quemar. La seducción pagana es fuerte, pero cerrada en sí misma. No tiene futuro; en ella no cabe la esperanza. El fulgor enceguece y no importa otra cosa” (7 de junio de 2018).

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Como subraya Fernández, el papa del fin del mundo también relacionaba su acercarse al infierno con su actitud a veces de autosuficiencia y de “resuélvelo todo”.

“Él lo aplicaba concretamente a la tentación —que lamenta varias veces en su diario— de recibir con frecuencia a todo tipo de personas, que venían sobre todo de Argentina y pretendían que resolviera cualquier problema, incluso cuestiones menores o irrelevantes: «Me di cuenta que los argentinos me quitaban mucho tiempo... y junto con esto se iba atrasando el trabajo», de manera que se acumulaban los problemas y él debía trabajar hasta tarde. Era «ese no saber decir que “no”, asumir los asuntos y problemas como si fuera omnipotente». En ese contexto, afirma: «Sentí claramente la voz del demonio» (25 de noviembre de 2018)”.

Crisis espiritual

Vincula asimismo al demonio “la curiosidad” por probar qué se siente al desplegar el propio poder. Algo que se reflejó especialmente en un período muy duro, entre 2021 y 2022, cuando tuvo una fuerte crisis espiritual, revela Fernández.

“Todo mezclado con los problemas de gobierno, presiones por las decisiones a tomar, y sequedad y desolación”, escribe Francisco el 30 de diciembre de 2022. Fernández tampoco habla del contexto de esta crisis. Pero en ese período fue cuando el Papa argentino promulgó su reforma de la curia romana, donde por primera vez mujeres y laicos pueden tener cargos dirigenciales, cuestionada puertas adentro; su físico comenzó una decaída tal que por su doloroso problema en la rodilla se vio obligado a utilizar una silla de ruedas; restringió el uso de la antigua misa preconciliar en latín; hizo siete viajes internacionales, entre los cuales uno a Irak en medio de la pandemia por Covid; lanzó el sínodo sobre sinodalidad; y comenzó la guerra en Ucrania.

Más allá de lo anterior, el cardenal Fernández enfatiza que Francisco, con enorme humildad, trataba de vivir y expresar siempre, cada día, el primado de la dignidad de todos los seres humanos. Con entrega absoluta, se levantaba a las 4 de la mañana para leer la Biblia y jamás dejaba de preocuparse por cada ser humano, dándole extrema atención a todos y a cualquiera. Por eso, en su diario también aparecen detalles como cuando defendió al padre José María di Paola, más conocido como padre Pepe, tras ser amenazado de muerte por narcotraficantes o anotaciones de algunos fallecimientos de personas conocidas. “Hoy murió el padre de Elisabetta”, escribe el 18 de febrero de 2018, refiriéndose a esta corresponsal.

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También quedan claras su inmensa fe, la devoción al San José dormido, bajo cuya imagen dejaba papelitos con problemas, a las rosas blancas de Santa Teresita de Lisieux, o a su familia, su abuela y su madre.

Tras seleccionar estas anotaciones, en el tercer capítulo Fernández repasa los “Cuadros e imágenes elocuentes”, que tenía Francisco en su habitación de la residencia de Santa Marta. Entre ellas, una reproducción de la Vocación de San Mateo, de Caravaggio, que refleja la misericordia, concepto clave de su pontificado y otro que contenía una frase de Virgilio de la Eneida, sobre las lágrimas. Allí repasa el período de exilio en Córdoba (1990–1992) de Bergoglio, otro tiempo de oscuridad, humillación y tentaciones de tristeza y de poca confianza en Dios.

En el cuarto capítulo “Subrayando: intereses y convicciones”, el cardenal cordobés revela los textos que Francisco pidió que le enviaran desde Buenos Aires cuando fue electo y que tuvo a su lado durante todo el pontificado, con subrayados de diversos colores. Se trata de Evangelii Nuntiandi, de san Pablo VI; el Documento de Puebla (III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano) y el de Aparecida (V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano) y un pequeño libro de espiritualidad de René Voillaume, que lo acompañó en sus dos años finales, es decir, “en su período de renovación y pacificación espiritual más cercano a su muerte”.

El ejemplar de Evangelii nuntiandi que tenía Bergoglio, con subrayados a mano

“En sus subrayados encontramos sus intereses y sus convicciones más intensas y auténticas, que nos ayudan a interpretar el trasfondo de los documentos que publicó como sumo pontífice”, puntualiza el titular del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

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El último capítulo, titulado “Soy Bergoglio”, es el más breve: tiene apenas dos páginas. Fernández allí no oculta su malestar porque, como sucede en todos los pontificados, Francisco, con sus reformas y aperturas pastorales, desde el primer día fue cosechando oposición y enemigos adentro de la Iglesia.

De hecho, apunta allí que “las personas que hablan del papa Francisco se sitúan en diversas capas de conocimiento de su persona”. “La capa más superficial, completamente externa, se expresa en las opiniones de quienes lo odian intensamente y quisieran borrar su memoria”, sentencia. “Por consiguiente, interpretan todo de tal modo que construyen la figura de un monstruo: falso, sin fe, manipulador, cínico y sin convicciones reales. Es una visión frecuentemente marcada por una fuerte carga ideológica”, acusa.