Cuáles fueron los primeros trabajos de los líderes que hoy gobiernan el mundo

Antes de ocupar los salones de la diplomacia, instalarse en los despachos del poder o convertirse en protagonistas de las grandes cumbres internacionales, muchos de los líderes que hoy moldean el destino del mundo llevaban vidas mucho más mundanas, lejos de los protocolos de Estado, las comitivas oficiales y los focos de la política.

De hecho, en muchos casos, sus primeros pasos profesionales no estuvieron necesariamente ligados a la política. Muchos ejercieron oficios comunes; otros hicieron carrera en el mundo empresarial, la academia, el entretenimiento o el deporte, en ámbitos que, a primera vista, poco parecían tener que ver con gobernar un país.

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Esos recorridos ayudan a descubrir una faceta menos conocida de quienes hoy ocupan algunos de los cargos más poderosos del planeta. Estas son algunas de las historias más singulares.

Giorgia Meloni (Italia)

La primera ministra de Italia y líder de Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, hizo historia en 2022 al convertirse en la primera mujer en llegar a la jefatura del Gobierno italiano. Pero antes de instalarse en Palazzo Chigi, combinó desde muy joven la militancia política con una trayectoria en el periodismo.

Una joven Giorgia Meloni

Tras graduarse en 1996 en el Instituto Amerigo Vespucci de Roma, donde cursó estudios lingüísticos, comenzó a trabajar en el ámbito periodístico y colaboró con Secolo d’Italia, el histórico diario vinculado a la derecha italiana. Esa actividad avanzó en paralelo con una vocación política todavía más precoz: a los 15 años se había incorporado al Fronte della Gioventù, la organización juvenil del Movimiento Social Italiano (MSI), y poco después comenzó a ocupar distintos cargos dentro de las estructuras juveniles de la derecha.

A partir de allí, su ascenso fue acelerado. En 2006, con 29 años, fue elegida diputada y se convirtió en vicepresidenta de la Cámara. Dos años después, a los 31, Silvio Berlusconi la nombró ministra de Juventud, lo que la convirtió en la ministra más joven de la historia de la República italiana. En 2012 fundó Fratelli d’Italia y, una década más tarde, tras las elecciones de septiembre de 2022, juró como presidenta del Consejo de Ministros, la primera mujer en ocupar el cargo.

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Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien se prepara para afrontar las próximas elecciones presidenciales, recorrió un camino muy distinto antes de llegar al poder. Mucho antes de convertirse en jefe de Estado, construyó su trayectoria profesional en el mundo del trabajo, primero como obrero metalúrgico y luego como dirigente sindical.

Un joven Lula da Silva

Lula comenzó a trabajar siendo muy joven y, en la década de 1950, se formó como tornero mecánico en el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI). Más adelante, trabajó en distintas fábricas metalúrgicas del cordón industrial de San Pablo, una experiencia que forjó sus primeros pasos en el movimiento sindical. Fue también durante esos años, mientras trabajaba en una fábrica de piezas de automóviles en 1964, cuando sufrió un accidente laboral que le provocó la amputación del dedo meñique de la mano izquierda.

Su incursión en la vida política llegó después de esos años en el sector manufacturero. Durante la década de 1970 adquirió protagonismo como dirigente sindical y llegó a presidir el Sindicato de los Metalúrgicos de San Bernardo do Campo y Diadema. Desde allí comenzó a ganar reconocimiento nacional, antes de fundar el Partido de los Trabajadores (PT) en 1980 y asumir la presidencia por primera vez en 2003.

Un joven Lula da Silva

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Volodimir Zelensky (Ucrania)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, tampoco llegó al poder a través de una carrera política tradicional. Antes de pronunciar discursos en la ONU o negociar con los países de la OTAN, desarrolló una extensa trayectoria muy lejos del ámbito político: en el mundo del entretenimiento como actor, comediante, guionista y produciesnctor.

Zelensky participó en 14 películas y varias series de televisión. Entre sus trabajos también destaca su participación como voz ucraniana de Paddington, el célebre oso británico, así como su papel protagonista en Servidor del Pueblo, una sátira política creada y producida por el propio Zelensky. En ella interpreta a Vasyl Petrovych Holoborodko, un profesor de historia de secundaria de unos treinta años que, de manera inesperada, es elegido presidente de Ucrania.

Un joven Zelensky

La ficción terminó teniendo un particular paralelismo con la vida de su protagonista. En 2019, Zelensky dejó la ficción para entrar en la política y fue elegido presidente de Ucrania.

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Claudia Sheinbaum (México)

Mucho antes de convertirse en la primera mujer en servir como presidenta de México, Claudia Sheinbaum pasó buena parte de su vida entre aulas, laboratorios y centros de investigación. Física de formación, construyó una carrera académica especializada en energía antes de trasladar sus conocimientos al terreno de las políticas públicas y, después, a la política electoral. Con el tiempo, dejó atrás la bata de laboratorio para enfundarse la banda presidencial y asumir el cargo más alto del país.

Una joven Sheinbaum

Sheinbaum se graduó como física por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1989 y posteriormente obtuvo una maestría y un doctorado en Ingeniería Energética. En 1995 se incorporó como investigadora titular al Instituto de Ingeniería de la UNAM, donde desarrolló buena parte de su trayectoria académica. También participó en el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas.

Una joven Sheinbaum

Su carrera científica convivió durante años con su actividad política. En 2000, durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum asumió como secretaria de Medio Ambiente. Su experiencia en ciencia y energía continuaría influyendo en su trayectoria dentro de la administración pública, donde pasó de investigar problemas relacionados con el medioambiente y el consumo energético a participar directamente en el diseño y la implementación de políticas públicas.

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Narendra Modi (India)

Mucho antes de convertirse en uno de los primeros ministros con mayor permanencia en el cargo en la India, Narendra Modi, nacido en 1950, tuvo una infancia modesta en Vadnagar, en el estado de Gujarat. Durante sus primeros años, ayudó a su padre a vender uno de los productos más emblemáticos de la India: el té.

Un joven Narendra Modi

En un pequeño puesto ubicado cerca de la estación de tren de la localidad, Modi atendía a los pasajeros junto a su familia. Aquella experiencia se convertiría con los años en uno de los episodios más conocidos de su biografía y en una parte recurrente de la imagen que el propio Modi ha construido sobre sus orígenes.

Su camino hacia la política comenzó durante su juventud, cuando se vinculó con el Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), una organización nacionalista hindú. Posteriormente se incorporó al Bharatiya Janata Party (BJP), donde desarrolló una carrera como organizador político que lo llevó a convertirse en ministro jefe de Gujarat en 2001.

Vladimir Putin (Rusia)

Una de las figuras más conocidas de la política internacional, el presidente Vladimir Putin, desarrolló durante décadas una carrera vinculada a los servicios de inteligencia y seguridad del Estado. Estudió Derecho en la Universidad Estatal de Leningrado y, tras graduarse en 1975, se incorporó al Comité para la Seguridad del Estado (KGB) de la entonces Unión Soviética. Allí recibió formación como agente de inteligencia y comenzó su carrera en la oficina de Leningrado.

Un joven Vladimir Putin

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Durante la década de 1980 fue destinado a Alemania Oriental, donde trabajó en la oficina de la KGB en Dresde hasta 1990. Tras regresar a Leningrado y coincidiendo con los últimos años de la Unión Soviética, comenzó a introducirse en la administración pública. Trabajó en la alcaldía de San Petersburgo bajo el liderazgo del entonces alcalde Anatoli Sobchak y, después, se trasladó a Moscú, donde ocupó distintos cargos dentro de la administración presidencial rusa. En 1998 fue nombrado director del Servicio Federal de Seguridad (FSB), organismo sucesor de la KGB.

En agosto de 1999, el entonces presidente Borís Yeltsin lo nombró primer ministro. A finales de ese mismo año, tras la renuncia de Yeltsin, Putin asumió como presidente interino de Rusia y, en marzo de 2000, ganó las elecciones presidenciales. Desde entonces, ha ocupado un papel central en la política rusa durante las décadas siguientes.

Un joven Vladimir Putin

Yamandú Orsi (Uruguay)

Yamandú Orsi comenzó su vida profesional como profesor de Historia, una ocupación que lo llevó durante años a recorrer liceos del interior del país y a estar en contacto cotidiano con estudiantes y familias, mucho antes de entrar de lleno en la política.

Orsi estudió en el Instituto de Profesores Artigas (IPA), en Montevideo, donde se formó como maestro de Historia y se recibió en 1991. Durante más de una década trabajó como profesor y adscripto en centros de educación secundaria de Canelones, Florida y Maldonado. En paralelo, también colaboró con el almacén familiar. Su carrera docente terminó en 2004, cuando comenzó a dedicarse de lleno a la gestión pública y, al año siguiente, asumió como secretario general de la Intendencia de Canelones.

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Un joven Yamandú Orsi

Desde allí comenzó un recorrido que lo llevaría primero a convertirse en intendente de Canelones y, tras eso, en candidato presidencial del Frente Amplio. En 2024 ganó las elecciones y el 1 de marzo de 2025 asumió como presidente de Uruguay.