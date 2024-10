Cuba continuaba a oscuras mientras crecía el malestar de los isleños con la dictadura

Escuchar

LA HABANA.- Los cubanos esperaban angustiados este domingo el restablecimiento del servicio eléctrico caído tras el masivo apagón al que se encuentran sometidos desde el viernes, mientras se prepara para el impacto inminente del huracán Oscar en el este.

Las autoridades esperan poder levantar el sistema energético nacional que colapsó luego de un daño en la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras el lunes o el martes por la mañana, indicó en una conferencia de prensa el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. “Podemos estar hablando que entre mañana lunes en la mañana, en la tarde, en la noche” el servicio estaría restablecido para la mayoría de los cubanos, dijo Vicente de la O.

El Ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, dijo el domingo que el servicio eléctrico se restablecerá el lunes por la noche para la mayor parte del país afectado por un enorme corte de energía a pocos días de la llegada del huracán Oscar YAMIL LAGE - AFP

Sin embargo, De la O reconoció que el paso del huracán Oscar cuya trayectoria afectará al este del país y que podría estar tocando tierra en la noche de hoy sumará un “inconveniente adicional” a la recuperación eléctrica, pues en esa área se encuentra un “polo fuerte de generación” del fluido.

De acuerdo con el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, Oscar “continúa su movimiento entre el oeste y oeste-suroeste, lo que indica que pudiera estar tocando tierra durante la tarde-noche” en las costas de de las provincias de Guantánamo y Holguín, donde se encuentra la central térmica Felton.

La emergencia energética comenzó el jueves por la noche cuando en el horario pico el 50% del país se vio a oscuras por falta de generación eléctrica, una situación que provocó una conferencia especial del primer ministro Manuel Marrero anunciando medidas de ahorro, como la suspensión de las clases o actividades no vitales, así como el anuncio de incrementos en la tarifa.

Sin embargo, la situación más crítica se desató el viernes por la mañana con el colapso total del sistema energético a nivel nacional ocasionado por un escape de una caldera en la central Antonio Guiteras de Matanzas, explicó este domingo el titular de Energía.

Los residentes comen fuera de sus casas para evitar el calor interior durante un apagón masivo después de que fallara una importante planta de energía en La Habana, Cuba Ramon Espinosa - AP

El domingo, algunos barrios en La Habana, con unos 2 millones de habitantes, ya tenían electricidad, pero la mayoría seguía en la oscuridad. El impacto del apagón va más allá de la iluminación, ya que servicios como el suministro de agua también dependen de la corriente y miles de hogares la usan para preparar alimentos.

Las personas comenzaron a cocinar en las calles con estufas a leña improvisadas antes de que la comida se echara a perder en los refrigeradores, constató The Associated Press durante un recorrido. “Mi hija no ha comido, no puede dormir, no está yendo al colegio”, dijo a la AP Ylenis de la Caridad Nápoles una ama de casa de 40 años con lágrimas y quien aseguró que llegando al punto de la “desesperación”.

Residentes preparan una sopa sobre una fogata durante un apagón tras la falla de una importante central eléctrica en La Habana Ramon Espinosa - AP

Pero la falla del viernes en la planta Antonio Guiteras, que fue provocada por el colapso del sistema de toda la isla, fue sólo la más reciente en una serie de problemas con la distribución energética en un país donde la electricidad ha estado restringida los apagones son frecuentes y hay incluso un cronograma de cortes por sectores de cuatro horas diarias.

Durante la mañana de domingo muchas personas se formaron durante horas para comprar pan en las pocas panaderías que pudieron reabrir. “Son millones y millones de problemas que tenemos y ninguno se resuelve”, dijo Rosa Rodríguez mientras esperaba en una de estas filas para adquirir este producto.

Los cubanos hacen fila para comprar pan durante el segundo día del apagón nacional en La Habana el 19 de octubre de 2024 ADALBERTO ROQUE - AFP

El apagón se considera el peor de Cuba en dos años, después de que el huracán Ian tocara tierra con categoría 3 en 2022 y dañara las instalaciones energéticas del occidente del país. El gobierno se demoró días en repararlas.

Este año, algunos hogares ya pasaron jornadas con más de ocho horas al día sin electricidad.

Incluso en un país que está acostumbrado a que los apagones sean parte de una crisis económica cada vez más profunda, el colapso del viernes fue masivo. El ministro De la O dijo que en la capital ya se habían reconectado unos 160.000 clientes. También aseguró que habían recibido comunicaciones con disposición a cooperar por parte de México, Colombia, Venezuela y Rusia, entre otras naciones.

Cacerolazos

Las primeras protestas claras de la población se escucharon en Cuba la noche del sábado debido a la grave crisis provocada por el colapso total de la red eléctrica de la isla ocurrido en la mañana del viernes. Así lo informó el portal ‘14 y Medio’ cercano a la disidencia del gobierno castrista de Miguel Díaz-Canel, destacando que fuertes “cacerolazos” se sintieron tanto en la capital La Habana, como en otras ciudades, donde en algunos casos el pueblo también sale a la calle a protestar.

En las redes sociales circulan también numerosas imágenes y vídeos de las protestas nocturnas de los habitantes de la isla y el portal ‘Diario de Cuba’ informa de manifestaciones espontáneas también en el paseo marítimo de la capital, en el famoso Malecón y en el barrio de Bahía.

Un video compartido en Facebook por el activista Juan Moreno, director de medios comunitarios del Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa (Iclep) muestra a decenas de personas parando el tránsito parándose en medio de la vía golpeando sus cacerolas incluso en la zona de San Francisco de Paula.

San Francisco de Paula está en las Calles, las mujeres con niños en los brazos salieron a las calles. #RealidadCuba #CubanoPorCuentaPropia Publicada por Juan Manuel Moreno Borrego en Sábado, 19 de octubre de 2024

El colapso del sistema energético corre el riesgo de agravarse aún más con la llegada del huracán Oscar mientras el gobierno asegura que además de los esfuerzos para restaurar la energía, “ya está trabajando duro para proteger a la población y los recursos económicos ante la inminente llegada de la tormenta”.

