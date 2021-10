De la supuesta amante de Putin a las propiedades del rey de Jordania: los líderes más cuestionados por los Pandora Papers

Un reporte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicado ayer revela que cientos de líderes mundiales, políticos poderosos, multimillonarios, famosos, líderes religiosos y narcotraficantes han ocultado sus inversiones en mansiones, propiedades exclusivas en playas, yates y otros activos durante los últimos 25 años.

El hallazgo se basaba en una revisión de casi 12 millones de archivos obtenidos a partir de 14 firmas distintas en todo el mundo, según el consorcio. Se le está dando el apodo de Pandora Papers porque los hallazgos arrojan luz sobre los acuerdos previamente ocultos de la élite y los corruptos, y de cómo han utilizado cuentas en el extranjero para proteger activos que en conjunto valen billones de dólares.

Los siguientes son algunos de los líderes que están siendo cuestionados:

Vladimir Putin

ARCHIVO - El mandatario ruso Vladimir Putin preside una junta vía video conferencia, el lunes 27 de septiembre de 2021, en la residencia Novo-Ogaryovo en las afueras de Moscú, Rusia. (Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP, archivo)

La investigación revela que varias personas cercanas al presidente Vladimir Putin poseen activos en sociedades opacas. Entre ellos se encuentra Piotr Kolbin, beneficiario de un montaje offshore que implica al oligarca Guenadi Timchenko, también amigo de Putin. Los detractores de Putin consideran que se trata de posibles testaferros del presidente ruso.

El ICIJ también afirma que Konstantin Ernst, director ejecutivo del principal canal de televisión ruso, ha adquirido un terreno en Moscú a través de una empresa offshore. Se estima que Ernst ha contribuido a forjar la imagen mediática del presidente ruso y es el organizador de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno en la ciudad rusa de Sochi en febrero de 2014.

Pero la revelación que más irrita al Kremlin es la de Svetlana Krivonogikh, mujer presentada por medios rusos como examante de Putin, adquirió en 2003 un apartamento por 4 millones de dólares (3,4 millones de euros) en Monaco, a través de cuentas offshore. En noviembre de 2020, el sitio de investigación ruso Proekt afirmó que esta mujer mantuvo una relación amorosa con Putin en la década de 1990 y principios de la de 2000. Según esta fuente, durante esos años acumuló una fortuna colosal y tuvo una hija, nacida en 2003 y llamada Elizaveta.

El Kremlin desmintió las acusaciones de Proekt y Dmitry Peskov las calificó entonces de “provocaciones” y periodismo de bajo nivel.

El Kremlin calificó hoy “infundadas” las informaciones publicadas en los Pandora Papers.

“Aquí, estamos simplemente ante un caso de acusaciones totalmente sin fundamento (...) Cuando haya publicaciones serias, basadas en cosas o haciendo referencia a cosas serias, entonces las examinaremos con interés”, dijo a la prensa el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

“No comprendo en qué estas informaciones pueden ser consideradas como fiables”, prosiguió.

Abdullah II de Jordania

El rey Abdullah II de Jodania da un mensaje ante el Parlamento, el 10 de diciembre de 2020, en Amán. (Foto, Yousef Allan/The Royal Hashemite Court via AP, File)

La investigación determinó que varios asesores ayudaron al rey de Jordania, Abdullah II, a crear al menos tres decenas de empresas fachada entre 1995 y 2017 que ayudaron al monarca a comprar 14 viviendas por valor de más 106 millones de dólares en Estados Unidos y Gran Bretaña. Una de ellas era una propiedad en California con vistas al mar comprada en 2017 a través de una empresa de las Islas Vírgenes Británicas. Los asesores fueron identificados como un contable inglés afincado en Suiza y abogados en las Islas Vírgenes Británicas.

Abdullah II de Jordania negó cualquier mala práctica en sus compras multimillonarias de viviendas de lujo en el extranjero, y afirmó que había motivos de seguridad para mantener la discreción en las operaciones y que no se habían empleado fondos públicos.

Pero en un indicio de que el Palacio Real estaba preocupado por las noticias, los medios jordanos, muchos de los cuales están controlados de forma directa o indirecta por la corona, no mencionaron el tema. Incluso los medios independientes jordanos se autocensuran y evitan criticar al rey, la familia real y las fuerzas de seguridad.

Abdullah negó que hubiera nada poco ético en las adquisiciones y dijo que la seguridad le forzaba a mantener la discreción en las transacciones. Las propiedades, dijo, se utilizaban a menudo con fines oficiales y no se emplearon fondos públicos para adquirirlas. a través de transacciones en otros países. ”Estas propiedades no se publicitan por motivos de privacidad y seguridad, y no por secretismo o un intento de esconderlas, como han afirmado estos reportes’', señaló el comunicado real. “Las medidas para mantener la privacidad son cruciales para un jefe de Estado de la posición de su majestad”.

Sebastián Piñera

18-09-2021 El presidente de Chile, Sebastián Piñera POLITICA SUDAMÉRICA CHILE DIEGO MARTIN

La presidencia chilena desmintió que el mandatario Sebastián Piñera haya participado o haya tenido información sobre el proceso de venta de la minera Dominga, revelado por la investigación periodística.

“El presidente nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto del proceso de venta de Minera Dominga, operación que se produjo en el año 2010″, cuando el mandatario ya no tenía participación en la administración de las empresas, expresó la presidencia, y señaló que estos hechos ya fueron investigados “en profundidad” por la justicia chilena.

Los Pandora Papers, publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con la participación del medio investigativo CIPER en Chile, señalan que la familia de Piñera y su esposa Cecilia Morel fueron los mayores accionistas del polémico proyecto de la minera Dominga y que, junto con su amigo empresario Carlos Délano, sumaban el 56% de la propiedad. En 2010, Délano compró la participación de Piñera y otros socios por 152 millones de dólares.

Las operaciones se habrían llevado a cabo en las Islas Virgenes Británicas e implicaban el pago en tres cuotas. El último y más polémico de los pagos estaría sujeto a que la zona donde iba a operar la mina no fuera declarada de protección ambiental, con el fin de impedir que se obstaculizara la instalación del proyecto, que además de la minera también suponía la construcción de un puerto.

Según la publicación, los inversionistas, incluida la familia Piñera Morel, habrían obtenido una ganancia de 1000% en 18 meses. La zona de Punta Choros donde se ubicaría el proyecto es conocida por su alto valor ambiental, cercana a la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt, donde habitan especies protegidas y donde también es frecuente el avistamiento de delfines australes y ballenas, entre muchos otros animales. Recientemente una Comisión de Evaluación Ambiental regional le dio luz verde al proyecto de la minera, lo que generó manifestaciones opositoras.

Por el momento no ha sido calificada de zona protegida ambiental ni en el primer gobierno (2010-2014), cuando se produjo la venta, ni en el actual segundo mandato de Piñera.

“La información que acabamos de conocer es gravísima. Sebastián Piñera evade impuestos en paraísos fiscales, oculta información relevante y además siempre privilegia su interés personal sobre el bien común”, señaló el candidato presidencial de izquierda Gabriel Boric. El proyecto de la minera Dominga es “un atentado contra el medioambiente y un ecosistema único que tenemos en Chile y debemos proteger”, añadió.

En la misma línea se manifestó la organización ambientalista Greenpeace. ``Los antecedentes presentados permiten suponer un conflicto de interés evidente entre el interés colectivo y público de proteger una zona invaluable por su biodiversidad y el interés económico y familiar de la presidencia``, afirmó Matías Asún, presidente de la filial chilena del organismo. ``Hay que recordar que la declaración de protección ambiental es una decisión que requiere de un rol preponderante de la propia presidencia y por lo mismo debe ser investigado en profundidad’'.

En su comunicado, la presidencia señala que los hechos ya fueron investigados por los tribunales chilenos.

“La Fiscalía recomendó terminar la causa por inexistencia de delito’' y la falta de participación de Piñera en la operación, señala la presidencia en el texto, manifestando que esta decisión fue acogida por el tribunal de primera instancia y ``ratificada unánimemente’' por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema.

Guillermo Lasso

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, habla mientras entrega un proyecto de ley con reformas económicas, tributarias y laborales en Quito, Ecuador, el viernes 24 de septiembre de 2021. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Según el medio El Universo, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, controló 14 sociedades offshore, la mayoría con sede en Panamá, y las cerró después de que el correísmo (2007-2017) aprobara una ley que prohibía a los candidatos presidenciales tener empresas en paraísos fiscales.

Lasso, un exbanquero, “alega que llevó dinero al extranjero porque la legislación nacional impide a los banqueros invertir en su país”, cita El País.

“Es de conocimiento público que mi patrimonio, contenido en la declaración de bienes rendida ante la Contraloría General del Estado, es fruto de mi trabajo de toda mi vida en el Banco Guayaquil. Todos mis ingresos han sido declarados y han pagado los impuestos correspondientes en Ecuador, habiéndome convertido en uno de los mayores contribuyentes a título personal en el país”, se defendió el presidente.

“Todas las inversiones que realicé en Ecuador y en el exterior siempre estuvieron dentro del marco de la ley”, agregó.

Luis Abinader

Luis Abinader, presidente de República Dominicana

La investigación señala también la vinculación de Luis Abinader, presidente de República Dominicana, con dos sociedades en Panamá, Littlecot Inc. y Padreso SA, ambas creadas antes de jurar el cargo, según la investigación de Noticias Sin.

Según el medio dominicano, las acciones de estas sociedades eran “al portador”, “un instrumento utilizado para ocultar los beneficiarios de las compañías”.

Abinader “se registró públicamente como beneficiario en 2018, tres años después de que entrase en vigor una ley que obliga a las empresas a divulgar la identidad de sus dueños”, señala El País.

“Al ser investido presidente, en 2020, el mandatario declaró nueve sociedades offshore que controlaba a través de un fideicomiso. Abinader asegura que no tiene ninguna participación en la administración del mismo”, añade el medio.

Uhuru Kenyatta

El presidente Uhuru Kenyatta Reuters

En África la filtración apunta al presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta: a pesar de retratarse como el enemigo número uno de la corrupción durante años, Kenyatta y algunos de sus familiares cercanos han creado al menos siete entidades offshore para esconder dinero y bienes raíces por más de 30 millones de dólares.

Kenyatta dijo hoy que estas revelaciones servirán para “mejorar la transparencia financiera” del país y ha dicho que dará explicaciones cuando regrese de un viaje oficial a Estados Unidos para acudir a la sede de la ONU.

“Estos informes contribuirán en gran medida a mejorar la transparencia financiera y la apertura que requerimos en Kenia y en todo el mundo. El movimiento de fondos ilícitos, el producto del delito y la corrupción prosperan en un entorno de secreto y oscuridad”, dijo el presidente en un comunicado.

Según los Papeles de Pandora, la familia Kenyatta, incluidos la madre, las hermanas y el hermano del presidente, dispone de más de 3.000 millones de chelínes kenianos (23,3 millones de euros) en varias cuentas situadas en paraísos fiscales, entre ellos Panamá.

“Los documentos de Pandora y las auditorias de seguimiento posteriores levantarán ese velo de secreto y oscuridad para aquellos que no pueden explicar sus activos o su riqueza”, señala en un breve comunicado del que se han hecho eco medios locales.

Kenyatta ha asegurado que dará explicaciones sobre el contenido de estos informes una vez regrese de Estados Unidos, donde próximamente está previsto que intervenga ante la Asamblea General de Naciones Unidas, con motivo de la Presidencia ‘pro tempore’ de Kenia del organismo.

“Si bien me han llamado la atención los comentarios que se han generado alrededor de los documentos de Pandora, responderé de manera integral a mi regreso de mi visita de Estado a Estados Unidos”, ha prometido.

Andrej Babis

En Europa, los documentos muestran la compra por 22 millones de dólares de un castillo en Francia, cerca de Cannes, por parte del primer ministro checo, Andrej Babis, un político multimillonario que se presenta como un opositor populista de la élite europea.

Agencias AFP, AP y DPA