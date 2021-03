Denuncian a el Grupo Wagner, el temible ejército secreto de mercenarios del Kremlin, por crímenes de guerra

MOSCÚ.- Para muchas ONG y periodistas, no hay duda de que el Kremlin emplea al opaco Grupo Wagner y a sus mercenarios, con presencia señalada en Ucrania, Siria y África, para servir sus intereses.

El lunes, tres organizaciones -el Centro Sirio para los Medios de Comunicación y la Libertad de Expresión (SCM), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Centro Memorial de Derechos Humanos de Rusia- presentaron una denuncia en Rusia contra lo que consideran “crímenes de guerra” cometidos en Siria por hombres de esta “organización informal (...) bajo el control efectivo de Rusia”.

Las tres ONG afirman haber identificado y “aportado pruebas” de que los hombres de Wagner torturaron y decapitaron a un supuesto desertor del ejército sirio en 2017. “Este procedimiento es el primer intento por parte de la familia de una víctima siria de exigir responsabilidades a sospechosos rusos”, señalaron las ONG, que quieren llamar la atención sobre los abusos de Wagner.

“La denuncia es importante porque no nos enfrentamos a un solo delito, sino a toda una cadena de impunidad”, dijo un responsable de Memorial, Alexander Cherkasov. La denuncia fue enviada al Comité de Investigación, el órgano ruso encargado de las principales investigaciones penales, que ahora debe examinarla y decidir si inicia un proceso penal. Preguntado al respecto, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov declinó hacer comentarios.

El vídeo del asesinato fue revelado ya en 2018 por el diario independiente Novaya Gazeta. Muestra a hombres hablando ruso que golpean a su víctima con un martillo y luego la descuartizan, para finalmente rociarla con nafta y prenderlo fuego mientras su cabeza cuelga de un poste.

Presencia extendida

Los hombres de Wagner fueron señalados por primera vez en 2014 junto a los separatistas prorrusos en el este de Ucrania.

En esta región en la que Rusia niega cualquier presencia militar, estos combatientes bien equipados y profesionales aparecieron entre los grupos rebeldes comprometidos contra las autoridades ucranianas prooccidentales.

Con la intervención rusa en Siria en 2015 en apoyo de Bashar al-Assad, hubo información de su presencia junto al ejército ruso, especialmente en las principales batallas, como la reconquista de la ciudad antigua de Palmira. Moscú siempre lo negó.

Se reportó que el Grupo Wagner tuvo participación en el conflicto armado de Libia. BBC Mundo

Luego el ámbito de actuación de Wagner se amplió: en Libia, sus hombres estarían al lado de las fuerzas del mariscal Jalifa Haftar y en la República Centroafricana formarían parte de los “instructores” del ejército.

También se señaló su presencia en Sudán, Mozambique o Venezuela. Un cúmulo de sospechas pero sin ninguna prueba formal y siempre con desmentidos rusos.

Los supuestos líderes

Según la agencia estatal de noticias TASS, Dmitri Utkin está a cargo de las operaciones de Wagner. Poco se sabe de este hombre de unos cincuenta años que, según se dice, procede de la inteligencia militar.

En diciembre de 2016, fue recibido en el Kremlin para una ceremonia en honor a los “héroes” de Siria. Incluso se fotografió con el presidente Vladimir Putin.

Vladimir Putin Reuters

En el aspecto financiero, Wagner estaría pilotado por un hombre clave del Kremlin, el empresario Yevgueni Prigójin, un allegado de Putin objeto de sanciones de Estados Unidos por interferencia electoral y buscado por el FBI por “fraude”.

El interesado siempre lo ha negado.

Secreto a voces

Wagner no tiene existencia legal en Rusia, donde las empresas militares privadas están prohibidas. No obstante, el grupo contaría con varios miles de hombres, en particular veteranos del ejército o de los servicios de seguridad.

Según el Centro Carnegie de Moscú, Wagner es en definitiva “el secreto peor guardado de Rusia”.

El grupo tiene dos funciones: “proporcionar al Kremlin una posibilidad de negación durante el despliegue de combatientes en zonas de guerra” y servir como “una herramienta preparada para reforzar su influencia con los estados receptivos”.

Pérdidas y escándalos

Sin embargo, las operaciones de Wagner no han estado exentas de pérdidas y escándalos.

Una crisis entre Rusia y Belarús puso un foco inesperado en la organización en 2020, cuando Minsk anunció la detención de 33 “mercenarios” del grupo.

Un convoy de tropas rusas se abre paso a través de las montañas del Cáucaso hacia el conflicto armado entre las tropas georgianas y las tropas separatistas de Osetia del Sur, en la aldea de Dzhaba, en Osetia del Sur, en 2008. AFP

Estos hombres dijeron entonces que transitaban por Belarús hacia otros lugares como Venezuela, Libia, Cuba, Turquía y Siria. Moscú quedó en evidencia y negoció discretamente su regreso a Rusia.

En febrero de 2018, el grupo sufrió grandes pérdidas en Siria en ataques estadounidenses contra combatientes prorégimen, que intentaban apoderarse de campos petrolíferos.

Ese mismo año, en la República Centroafricana, fueron asesinados tres periodistas rusos que investigaban las actividades del grupo.

