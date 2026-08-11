Detuvieron en Francia a cinco personas sospechosas de realizar más de 1800 entregas de drogas con un dron en una prisión

LYON.– Los gendarmes franceses anunciaron el martes la detención de cinco personas acusadas de realizar más de 1800 entregas de drogas por dron a una prisión en menos de dos meses.

Al parecer, este tipo de contrabando se encuentra en auge en el país europeo. La administración penitenciaria señaló en enero a la AFP que en 2025 detectaron 5000 sobrevuelos o intentos de sobrevuelos en prisiones por parte de drones, contra más de 800 un año antes.

Esta fuente penitenciaria precisó que el aumento se debía también en parte a un mayor despliegue de detectores de drones en las cárceles del país.

#ContreLeNarcotrafic ❌ Les #gendarmes de la SR de Lyon et de la brigade de recherches de Trévoux mettent fin à un trafic de stupéfiants consistant à envoyer des drones transportant des colis vers la prison de Villefranche sur Saône.

1826 colis livrés 📦 en 51 jours !

➡️ 5… pic.twitter.com/7XNjdhi2VW — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) August 11, 2026

En este caso, la gendarmería indicó que los detenidos formaban parte de una organización “particularmente estructurada” que operaba desde “dos zonas de despegue” en los aledaños de la prisión de Villefranche–sur–Saône, en las afueras de Lyon.

En 51 días, los investigadores contaron hasta 1826 entregas. Durante sus pesquisas incautaron 500 gramos de cannabis, 6000 euros en efectivo y el dron usado para los envíos.

Según una fuente sindical consultada por la AFP, el personal penitenciario casi no cuenta con recursos para hacer frente a este tipo de tráfico.

Dron

Las entregas se realizan de noche mediante aparatos sin luces para evitar revelar su ubicación. En consecuencia, “se oye el dron, pero no se sabe dónde está (...)”, explicó la fuente.

Entre los arrestados había cuatro adultos, de los cuales tres fueron encarcelados provisionalmente, según los gendarmes.

El quinto es un menor que será juzgado en septiembre y, entretanto, estará internado en un centro educativo.

El desarrollo de la investigación

Según la reconstrucción publicada por medios franceses, la investigación sobre la red de tráfico empezó a fines de junio, cuando agentes del Grupo Local Antidrogas (GLAS) de la brigada de investigaciones de Trévoux y de la sección de investigaciones de Lyon pusieron el foco sobre la organización.

Después de varias semanas de vigilancia, el 4 de agosto se desplegó un operativo en el que participaron agentes de los Pelotones de Vigilancia e Intervención de la Gendarmería (PSIG) de Ain y Ródano, junto con tres equipos de perros adiestrados. Tres sospechosos fueron detenidos in fraganti mientras efectuaban una entrega de droga con un dron, mientras que otros dos fueron arrestados posteriormente en sus domicilios.

Dron Shutterstock

De acuerdo con RTL, los cinco integrantes de la organización –cuatro jóvenes mayores de edad y un menor de 16 años– habían distribuido entre sí las distintas tareas necesarias para llevar adelante el negocio. Entre ellas se encontraban la logística, que contemplaba el alquiler de alojamientos de Airbnb en las inmediaciones de la prisión, la preparación de los paquetes y el manejo de los drones.

El 6 de agosto, tras permanecer 48 horas bajo custodia policial, los cinco jóvenes fueron trasladados al tribunal judicial de Villefranche–sur–Saône para comparecer en un procedimiento de juicio inmediato. Sin embargo, la audiencia fue postergada. Los cuatro mayores de edad deberán comparecer ante la Justicia el 5 de octubre. De estos últimos, tres quedaron en prisión preventiva, mientras que el cuarto fue puesto en libertad bajo control judicial.

“Esta operación demuestra el compromiso diario de los investigadores y de las unidades de intervención en la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado”, señalaron los agentes de la Gendarmería en declaraciones a la prensa.

Agencia AFP