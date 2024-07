Diana Mondino confirmó que se registraron “movimientos extraños” fuera de la embajada argentina en Venezuela

Escuchar

La canciller Diana Mondino admitió que hubo gente merodeando fuera de la embajada de la Argentina en Caracas, Venezuela. En diálogo con LN+, Mondino advirtió que se trataba de personas no identificadas que fueron reportadas desde el interior del edificio por el personal diplomático. “Hasta ahora no han intentado entrar”, precisó. Confirmó además que Venezuela pidió tanto la expulsión de los diplomáticos argentinos como la salida de representantes venezolanos de la Argentina.

“Aparentemente eso es lo que está ocurriendo. Nuestros representantes nos han avisado que ven gente por las ventanas. Algunos están encapuchados”, dijo la ministra de Relaciones Exteriores el lunes por la noche. Calificó el hecho como un “verdadero disparate”. “No están cumpliendo de ninguna manera con las convenciones internacionales. Gran ironía, la convención de asilo se llama convención de Caracas”, completó a continuación.

En el interior de la embajada permanece desde marzo parte del equipo político más cercano a Corina Machado, encabezado por Magalli Meda, jefa de campaña y mujer de total confianza de la líder opositora, y Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de Vente Venezuela (VV), el partido liderado por la dirigente. Los acompañan el exdiputado Omar González, que es uno de los coordinares regionales del comando electoral; el experto electoral Humberto Villalobos, uno de los más prestigiosos del país, y Claudia Macero, al frente de la comunicación del partido. El sexto es Fernando Martínez Mottola.

Urruchurtu fue quien notificó en la red social X -antes Twitter- sobre los movimientos extraños en las inmediaciones de la sede diplomática. “¡Urgente! ¡En este momento oficiales del DAET (Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas) pretenden tomar la residencia de la Embajada Argentina en Caracas donde estamos los 6 asilados de la campaña de María Corina Machado y Edmundo González!”, alertó minutos antes de las 20 (hora de la Argentina).

A lo largo de la entrevista, Mondino habló sobre la solicitud de expulsión de diplomáticos argentinos de Venezuela, expedida por el régimen de Nicolas Maduro: “La situación es compleja porque también expulsan diplomáticos de varios países por firmar un documento en el que expresamos preocupación por lo que ocurre en Venezuela. Y no sólo expulsan a los diplomáticos sino que no dan autorización, no contestan y no sabemos qué hacer con las personas refugiadas”.

“Hemos intentado hablar con la cancillería para, como mínimo, que nos expliquen qué significa este comunicado que dice que varios países tenemos que retirarnos. ¿Cómo? ¿De qué manera? Lo que sí sabemos también es que les han pedido a los representantes venezolanos en nuestro país que se retiren. No tiene razón de ser. Estas personas tienen derecho a estar en nuestra embajada. Y en caso de que nuestros diplomáticos tuvieran que dejar la embajada, el gobierno de Venezuela tiene la obligación de dejarlos salir con nuestros diplomáticos. Esto es inaudito. No ha ocurrido algo como esto en otros casos de atropello a las embajadas”, insistió.

La canciller hizo además una breve mención al idea y vuelta entre Maduro y Milei tanto antes como después de conocerse los resultados provistos por el Consejo Nacional Electoral (CNE). “Maduro ha tratado de distintas maneras de atacar a nivel personal, de ocultar sus errores y la trágica situación económica y social que hay en Venezuela. Se escuda insultando a Javier. Tenemos una situación mucho más grave, que es el tema que ocurre en el fraude electoral”, arremetió.

“Hay una agresividad concentrada sobre la Argentina, aunque los países que hemos firmado en disconformidad con los resultados somos varios. Y no tenemos mecanismos legales e institucionales para resolver un conflicto como este. Y como no hay mecanismos legales u ordenados, ya también estamos viendo en las redes la enorme cantidad de gente que se está manifestando en las calles, y que ya empieza a haber violencia”, indicó

Por último, sobre una posible ruptura de relaciones con Venezuela, Mondino aclaró: “Nosotros Argentina no hemos roto vínculos con Venezuela. Si ellos lo han hecho, no lo han transmitido todavía. Puede haber relaciones aunque no haya embajador. Si rompen las relaciones, ¿cómo se trabaja en conjunto? Romper las relaciones es de nene caprichoso. Estoy completamente segura que vamos a lograr un camino y que romper relaciones es la última de las opciones”.

