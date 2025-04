Patricia Bullrich dijo que Macri le da “lástima” y que “se juntó con el kirchnerismo para voltearle el decreto a Milei”

A poco menos de dos meses de las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires y en medio de las disputas entre La Libertad Avanza y Pro por el territorio porteño, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, dijo que la votación del 18 de mayo es “desubicada” porque no va en correlación con las nacionales. Además dijo que la fecha “le conviene solo a Macri”.

"Es una elección desubicada. En el gobierno nacional sacamos las PASO para ahorrar dinero y para que la gente vote una sola vez en octubre y que el país genere este año mejoras económicas, de seguridad y en desregulación. La idea era cerrar lista en agosto y arrancar la campaña en septiembre, pero en el medio metieron una elección para el 18 de mayo. Te arruinan un año en el que vos tenés que tener concentración total en las cosas de la gente y no de la política", expresó la funcionaria en LN+.

Además, apuntó contra los dirigentes de su expartido: “¿Por qué vas a votar el 18 de mayo y el que gane va a asumir el 18 de diciembre? Imaginate la estupidez. Eso le conviene a solo a Macri, a ningún ciudadano“.

Acto seguido, Bullrich cuestionó que el adelantamiento de las elecciones se realizó “de un día para el otro” y sin previo aviso al Gobierno. En tanto, volvió a criticar: “Dicen que la Capital tiene dueño, pero no, no es Formosa [en alusión a la gestión del gobernador Gildo Insfrán] . En esta lógica, el Gobierno decidió jugar y lo va a hacer para demostrar que esta elección no tiene sentido en este momento y que la Ciudad tiene que acompañar las políticas nacionales de achicamiento del Estado, desregulación, simplificación, seguridad y todas las cosas que se están haciendo a nivel nacional".

Entre otros temas, la excandidata presidencial se refirió al rechazo en el Senado de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema, al cual calificó de “golpe parlamentario” contra el oficialismo. En este sentido, Bullrich consideró que, como presidente de Pro, Mauricio Macri “se juntó con el kirchnerismo para voltearle un decreto a Javier Milei”. “Dos senadores le dieron el quorum. Me dio lástima porque es la vendetta. Está con bronca, entonces actúa por impulso y no por inteligencia. No quiere aceptar que al Gobierno le está yendo bien, está logrando objetivos y está manejando las riendas de la economía”, sostuvo.

A su vez, dio su postura sobre las declaraciones que el expresidente realizó días atrás en el mismo canal, cuando dijo que Horacio Rodríguez Larreta perdió la interna contra alguien que él piensa que es intelectualmente inferior, en referencia a Bullrich, por las elecciones PASO de 2023. En este punto, la ministra contestó: “No creo que haya pensado eso de mí. Me eligieron a mí porque yo tenía una línea mucho más disruptiva. Él era políticamente correcto pero yo fui mucho más a fondo”.

Por otro lado, apuntó contra la gestión del gobernador Axel Kicillof e indicó que la provincia de Buenos Aires está “en bancarrota”. “Esta implosión política que tiene está vinculada a una ciudadanía que le da la espalda”, señaló y subrayó que la expresidenta Cristina Kirchner aprovecha el “oportunismo” para intervenir.

