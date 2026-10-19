Disturbios en Francia: el gobierno de Macron pidió toques de queda para frenar los saqueos

PARÍS (AFP).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, pidió este lunes a los prefectos que impongan toques de queda parciales y localizados para frenar los saqueos y proteger a los comercios, después de los disturbios registrados durante las protestas contra el encarecimiento del costo de vida en Francia.

“Pedí a los prefectos decretar varios toques de queda esta noche, toques de queda parciales”, anunció el jefe de gobierno centroderechista, sin precisar en qué lugares se aplicará esta medida tras una reunión de crisis.

El anuncio se dio un día después de que el presidente Emmanuel Macron se dirigiera al país por televisión tras los disturbios del sábado y domingo, que dejaron unos 2400 detenidos y 1000 policías y gendarmes heridos.

Protestas en la puerta del Museo del Louvre Christophe Ena - AP

Este lunes, además, se sumó un nuevo foco de protesta cuando manifestantes bloquearon el acceso al Museo del Louvre en apoyo al movimiento estudiantil y para denunciar la “represión policial”. El museo más visitado del mundo no pudo abrir sus puertas a las 9 (hora local), como estaba previsto, debido a una protesta organizada por estudiantes de la Escuela del Louvre, según informó la dirección de la institución. La medida contó con el apoyo de dos sindicatos, que confirmaron el bloqueo.

En un folleto distribuido en el exterior del recinto, los manifestantes anunciaron la acción con una frase: “Estamos orgullosos de anunciarles que bloqueamos el museo más grande del mundo”.

La protesta se produjo después de una jornada de movilizaciones contra el encarecimiento del costo de vida que derivó el sábado en disturbios, incendios, saqueos y ataques contra edificios públicos y comercios en distintas ciudades francesas. El domingo, el presidente Emmanuel Macron condenó los actos de violencia y prometió una respuesta “implacable” contra sus responsables.

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