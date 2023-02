El cáncer que sufrían los dinosaurios hace 77 millones de años y que aún padecen miles de personas cada año

escuchar

En un día lluvioso y tormentoso hace unos 77 millones de años, en lo que ahora es el sureste de Alberta, Canadá, cierto dinosaurio estaba pasando por un mal momento.

El Centrosaurus apertus adulto, un primo herbívoro de tamaño mediano del Triceratops más grande que vivía junto al Tyrannosaurus, tenía un cáncer de hueso maligno avanzado en la espinilla. Posiblemente, el cáncer se había propagado a otras partes de su cuerpo y se cree casi con certeza que era terminal.

Pero, probablemente, este Centrosaurus no murió a causa del cáncer de hueso, porque antes de que esto pudiera suceder, él y los miles de otros Centrosaurus en su manada fueron abatidos por una inundación catastrófica, causada posiblemente por una tormenta tropical.

Millones de años después, el lecho óseo preservado después de este evento de muerte masiva ayudó a proporcionar evidencia importante de que estos dinosaurios se movían en enormes manadas. Pero, el diagnóstico del osteosarcoma de este dinosaurio en particular —un cáncer de hueso maligno poco común que se encuentra más comúnmente en niños y se diagnostica en unas 25.000 personas por año en todo el mundo— solo se produjo en 2020.

Fue la primera vez que se diagnosticó un cáncer maligno en un dinosaurio y requirió un equipo multidisciplinario para confirmar el caso. “Resulta que las enfermedades que afectaron a los dinosaurios tienen esencialmente la misma apariencia que las que afectan a los humanos u otras criaturas”, dice Bruce Rothschild, investigador asociado en paleontología de vertebrados del Museo Carnegie de Historia Natural de Pensilvania, Estados Unidos.

Los resultados de esta y otras investigaciones están revelando detalles previamente desconocidos de cómo vivían y morían los dinosaurios. Algunos argumentan que también podrían brindar nuevos conocimientos sobre las enfermedades que aún nos afectan en la actualidad.

Un hallazgo peculiar

La búsqueda para diagnosticar con certeza un dinosaurio con cáncer de hueso comenzó cuando David Evans, paleontólogo de la Universidad de Toronto y curador del Museo Real de Ontario en Canadá, conoció a Mark Crowther, hematólogo humano y presidente de la facultad de medicina de la Universidad McMaster, en Canadá.

Se dieron cuenta de que podían usar su experiencia combinada para tratar de encontrar un osteosarcoma. Aun así, encontrar un caso potencial no fue tarea fácil. A menudo se observan patologías en especímenes fósiles, pero en realidad no están organizados de acuerdo con esta característica, dice Evans. En cambio, los huesos con las características de la enfermedad suelen estar repartidos por todas las colecciones.

El cáncer maligno también fue diagnosticado en dinosaurios Pixabay

Después de examinar cientos de huesos en el Museo Royal Tyrrell en Drumheller, Canadá, junto con varios otros científicos, incluida Snezana Popovich, patóloga ósea de la Universidad McMaster, reconocieron los posibles signos de cáncer de hueso en la espinilla del Centrosaurus apertus. “Definitivamente, recordaré a Snezana levantando este hueso y diciendo: ‘Creo que esto es cáncer de hueso’”, recuerda.

El hueso tenía un bulto en un extremo que estaba etiquetado como un callo de fractura, pero incluso a primera vista tenía varios signos reveladores de cáncer de hueso: estaba visiblemente malformado y tenía forámenes (agujeros abiertos) grandes y no naturales alrededor del bulto.

El equipo utilizó todos los medios que tenía para confirmar un diagnóstico en su paciente de 77 millones de años. Compararon el hueso tanto con una espinilla de Centrosaurus normal como con un hueso de pantorrilla humana con un caso confirmado de osteosarcoma.

Pero también usaron rayos X, tomografías computarizadas (TC) de alta calidad junto con herramientas de reconstrucción 3D e histología para crear biopsias para poder estudiarlo a nivel celular. “Eso nos permitió hacer un diagnóstico positivo de cáncer que está a la par con lo que los médicos de mi equipo sugirieron [que harían] en un paciente humano”, dice Evans. “De hecho, nos dispusimos a seccionar en serie el hueso... Pudimos rastrear el tumor canceroso que se abría paso a través del hueso desde la rodilla hasta el tobillo”.

Nuevo enfoque

La diferencia con el diagnóstico de animales vivos hoy en día, es que para los dinosaurios hay muy poco material para investigar, aparte de huesos fosilizados y otros tejidos duros como dientes y, a veces, piel, plumas o cabello.

“Cualquier cosa en la que solo una parte del diagnóstico sea hueso, eso es realmente difícil”, dice Jennifer Anné, principal paleontóloga del Museo de los Niños en Indianápolis, Estados Unidos. “Dado que tenemos información tan limitada que podemos usar, esas pistas limitadas, somos los MacGyvers: probamos todo lo que tenemos para tratar de descifrar esta información”.

El hueso suele ser una de las partes menos estudiadas de la biología, agrega. “Mientras que en paleontología todo lo que tenemos son huesos. Así que sabemos todo acerca de los huesos”.

Los especialistas advirtieron las dificultades de los estudios, puesto que para los dinosaurios hay muy poco material para investigar, Pixabay

Diagnosticar cualquier tipo de enfermedad en un registro fósil es increíblemente difícil, concuerda Cary Woodruff, curadora de paleontología de vertebrados en el Museo de Ciencias Phillip y Patricia Frost en Miami, Florida. “Realmente no podemos confiar en ninguna de las pruebas médicas que haríamos hoy... La forma en que identificamos [enfermedades] tiene que ser radicalmente diferente”.

Woodruff, que se especializa en saurópodos, enormes dinosaurios herbívoros de cuello largo como los Brachiosaurus, también colaboró con veterinarios y médicos en su trabajo reciente para diagnosticar por primera vez una infección respiratoria de dinosaurio.

Él notó algo extraño en un espécimen de saurópodo diplodócido de 150 millones de años llamado Dolly: un crecimiento irregular y abultado en sus vértebras que se había fosilizado en forma de brócoli. “Sabía lo suficiente como para saber que lo que estaba mirando no era normal, pero no lo suficiente como para poder identificar lo que podría estar mirando”, dice.

Publicó una foto en las redes sociales preguntando si alguien vio algo similar o sabía qué podía ser, y rápidamente recibió una gran cantidad de respuestas, incluso de sus futuros coautores. “La respuesta general de los expertos fue, ‘Dios mío, nunca habíamos visto esto antes’, pero esto es exactamente lo que predeciríamos que sería una infección respiratoria en un saurópodo”, agrega.

Hace millones de años atrás, los dinosaurios sufrían dolencias correspondientes a un tipo de cáncer Pixabay

El equipo que reunió comenzó a investigar todas las enfermedades que podrían haber causado este crecimiento. “Es tan importante eliminar lo que no es, a veces, ciertamente en las primeras pasadas como ayudarlo a concentrarse en lo que es”, dice Woodruff.

Se dieron cuenta de que había protuberancias en las áreas exactas del hueso que se habrían adherido a los sacos de aire de Dolly (las estructuras llenas de aire que todavía se encuentran en las aves de hoy y que a menudo se infectan y causan el trastorno respiratorio aerosaculitis).

“Eran lo suficientemente similares como para sugerir que el diagnóstico de Dolly era aerosaculitis”, dice Woodruff. “El fósil ‘brócoli’ que le salió [...] era una infección ósea secundaria”.

Es imposible decir qué pudo haber causado esta infección, ya que, por razones obvias, el equipo no pudo hacerle ningún análisis de sangre a Dolly. Sin embargo, la causa más común en los dinosaurios vivos, las aves de hoy en día, es respirar esporas de hongos.

“Lo más probable es que esto podría haber sido lo que ocurrió en nuestro dinosaurio hace 150 millones de años”, dice Woodruff. “Sabemos que los hongos tienen una historia evolutiva ridículamente larga, también habría sido un componente importante de estos entornos”.

Dolencias que no dejan huella

También hay muchas dolencias y enfermedades que no dejan huella alguna en lo que queda de los dinosaurios, por lo que en la mayoría de los casos es difícil saber qué los mató. “Probablemente, una buena parte de nuestros dinosaurios murió a causa de enfermedades o cosas por el estilo, de las que no tenemos evidencia osteológica, por lo que no hay indicadores en los huesos”, señala Woodruff.

Aun así, a medida que avanza la ciencia, podemos mejorar en el reconocimiento de pistas que apuntan a ciertas enfermedades. “Puede haber un montón de huesos que tienen enfermedades que apenas son visibles en la superficie, que nadie pensaría siquiera en mirar”, dice Evans.

Muchas dolencias y enfermedades no dejan huella alguna en lo que queda de los dinosaurios, por lo que en la mayoría de los casos es difícil saber qué los mató. Pixabay

Cuantos más diagnósticos se hagan, más información podrán obtener los paleontólogos sobre la forma en que vivían estos dinosaurios. Por ejemplo, el osteosarcoma avanzado del Centrosaurus apertus probablemente habría afectado su movimiento, convirtiéndolo en un objetivo principal para un Tyrannosaurus, el principal depredador en ese momento, dice Evans.

Sin embargo, en cambio, parece haber muerto con su manada en un desastre natural, lo que indica que tal vez esta lo estaban cuidando y protegiendo, señala Evans. “Es una visión realmente interesante y única de la vida de los dinosaurios que no teníamos antes”.

Un beneficio inesperado

Pero los descubrimientos también podrían contribuir a nuestra comprensión moderna de las enfermedades. Rothschild, médico reumatólogo, ha utilizado su análisis de fósiles de hadrosaurio para ayudar a distinguir entre la osteocondritis y la osteocondrosis, dos afecciones óseas diferentes pero de aspecto similar.

Evans incluso fue invitado a participar en un simposio del Instituto del Osteosarcoma, en los Estados unidos, que se enfoca en encontrar una cura para la enfermedad. “[Había] un grupo de los mejores especialistas en cáncer de huesos de todo el mundo [allí], y luego estaba yo con los dinosaurios”, cuenta Evans.

Su artículo diagnosticó un tumor gigante exactamente en el mismo lugar donde se esperaría encontrar la enfermedad en un ser humano. “Nos da cierta perspectiva para pensar en cuán antiguas son estas enfermedades”. Un molde de la espinilla del Centrosaurus apertus original con osteosarcoma también formó parte de la exposición Cancer Revolution el año pasado en el Museo de Ciencias de Londres.

“Queríamos mostrar que el cáncer no es una enfermedad exclusivamente humana o moderna”, dice Katie Dabin, curadora principal de la exposición. “Los dinosaurios parecían ser un brillante ejemplo de que el cáncer estuvo presente en los organismos multicelulares durante mucho tiempo”.

Evans espera que su artículo atraiga a médicos, investigadores y expertos interesados en colaborar con paleontólogos y viceversa, lo que generará otros hallazgos sobre enfermedades raras que se pueden encontrar en el registro fósil.

“¿Quién sabe a dónde podrían conducir esos descubrimientos?”, dice. Su equipo ya está trabajando con otro grupo de investigadores que creen que podrían haber encontrado evidencia de osteosarcoma en un dinosaurio carnívoro. Pero también hay algo sobre el diagnóstico de estas enfermedades en los dinosaurios que simplemente nos ayuda a relacionarnos mejor con ellos, señala Woodruff.

“Puedes sostener ese hueso de Dolly [el diplodocus] de 150 millones de años en tus manos y, al ver esos signos de infección causados por algún tipo de trastorno respiratorio, sabes que hace 150 millones de años, Dolly se sentía horrible cuando fue estaba enferma como nos pasa a todos cuando estamos enfermos con cosas similares. Y creo que eso es fascinante”.

* Por: Jocelyn Timperley

BBC Mundo

BBC Mundo