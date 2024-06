El candidato de la extrema derecha francesa criticó a Kylian Mbappé por “dar lecciones a personas que no llegan a fin de mes”

Escuchar

PARÍS.- El líder de la extrema derecha francesa, Jordan Bardella, criticó este martes al futbolista estrella Kylian Mbappé por su llamamiento a los jóvenes para que voten contra los “extremos” en las elecciones parlamentarias de este mes.

“Respeto mucho a nuestros futbolistas, ya sea Marcus Thuram o Kylian Mbappé, que son iconos del fútbol e iconos para la juventud (...). Pero hay que respetar a los franceses, hay que respetar el voto de todos”, dijo Bardella a CNews TV.

El presidente del partido ultraderechista francés Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, se dirige a los militantes tras el anuncio de los primeros resultados durante una reunión nocturna del partido ultraderechista francés Rassemblement National (RN) en el último día de las elecciones al Parlamento Europeo, en el Pavillon Chesnaie du Roy de París. Julien De Rosa - AFP

“Cuando se tiene la suerte de tener un salario muy, muy grande, cuando se es multimillonario (...) entonces me da un poco de vergüenza ver a estos deportistas (...) dar lecciones a personas que ya no pueden llegar a fin de mes, que ya no se sienten seguras, que no tienen la posibilidad de vivir en barrios sobreprotegidos por agentes de seguridad”, dijo.

Mbappé, capitán de Francia y quien goza de una enorme popularidad, dijo el domingo que “los extremos están llamando a las puertas del poder”, durante una rueda de prensa en vísperas del partido inaugural de Francia en la Eurocopa 2024.

El presidente del partido de Le Pen, Jordan Bardella, señala a Mbappé y Thuram por su clasismo al pedir el voto contra la ultraderecha:



“Me da vergüenza que millonarios den lecciones a jóvenes que no llegan a fin de mes”.

pic.twitter.com/ob89RzzOYP — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) June 18, 2024

El delantero Marcus Thuram había instado antes a la gente a “luchar a diario” para impedir que la Agrupación Nacional (RN) de Bardella llegue al poder.

Sin tomar una posición clara a favor o en contra de una opción política, el delantero sí salió en defensa de su compañero Thuram. Aunque Mbappé no mencionó al RN, dijo que apoyaba los mismos valores y la misma postura que Thuram.

“Creo que somos una generación que puede hacer una diferencia. Hoy podemos ver muy claramente que los extremos están a las puertas del poder y tenemos la oportunidad de elegir el futuro de nuestro país”, resaltó el futbolista respecto de los jóvenes. “Cada voto cuenta y no hay que ignorarlo”, resaltó. Mbappé agregó que es una situación que es “más importante que el partido de mañana” al hablar sobre prioridades.

Además, dijo explicitamente que estaba “en contra” de estas opiniones extremas y de las ideas que dividen a la gente. “Quiero estar orgulloso de representar a Francia, no quiero representar a un país que no corresponde a mis valores, o a nuestros valores”, dijo Mbappé.

Kylian Mbappe de Francia cae con una hemorragia nasal durante el partido de la fase de grupos de la UEFA EURO 2024 entre Austria y Francia en el D¸sseldorf Arena el 17 de junio de 2024 en Dusseldorf, Alemania. Charlotte Wilson/Offside - Offside

El llamamiento tuvo eco entre algunos jóvenes del antiguo barrio de Mbappé, un suburbio desfavorecido de París, pero fue inmediatamente criticado por RN.

Bardella habló un día después de que Francia ganó su partido inaugural de la Eurocopa 2024 y en el que Mbappe sufrió una fractura de nariz.

Por su parte, Marcus Thuram reclamó el sábado votar en contra de la extrema derecha en las próximas elecciones legislativas. Marcus, delantero de Inter de Milán e hijo de Lilian Thuram, campeón del mundo con Francia en 1998, expresó: “Hay que luchar para que el RN no pase”, en referencia al partido de la extrema derecha liderado por Marine Le Pen y cuya victoria en los comicios europeos del pasado domingo llevaron a Macron (centrista), a disolver el Parlamento y convocar elecciones legislativas inmediatas.

“Mayoría absoluta”

El partido euroescéptico y antiinmigración de Bardella tiene su primera oportunidad real de llegar al poder nacional en los comicios del 30 de junio y el 7 de julio. Las encuestas de opinión han colocado sistemáticamente al RN en primer lugar desde la sorprendente decisión del presidente Emmanuel Macron este mes de disolver el Parlamento.

El líder ultraderechista pidió este martes a los franceses una “mayoría absoluta” en las elecciones legislativas. “Si los franceses ponen al país en una situación de mayoría relativa (...) con un primer ministro sin mayoría absoluta, entonces no podremos cambiar las cosas”, dijo Bardella, en una entrevista con los medios CNews y Europe 1.

El presidente del partido ultraderechista francés Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, sonríe mientras se dirige a los militantes tras el anuncio de los primeros resultados durante una reunión nocturna del partido ultraderechista francés Rassemblement National (RN) en el último día de las elecciones al Parlamento Europeo, en el Pavillon Chesnaie du Roy de París. Julien De Rosa - AFP

El candidato a primer ministro, de 28 años, ya se impuso el 9 de junio en las elecciones al Parlamento Europeo con un 31,37% de votos en Francia. Aunque el mandatario asegura que busca evitar la llegada al poder de la extrema derecha a la presidencia de Francia en 2027, los analistas consideran el adelanto electoral una “apuesta arriesgada”.

RN cuenta con un 33% de intención de voto, seguido de la coalición de izquierda Nuevo Frente Popular (28%) y de la alianza centrista de Macron (18%) en las legislativas anticipadas, según un sondeo Ifop publicado este lunes.

Las encuestas arrojan un escenario incierto que podría conducir a que el presidente centrista, cuyo mandato termina en 2027, tenga que compartir el poder con un gobierno de otro color político en una cohabitación.

Bardella aseguró que no quiere convertirse “en el colaborador del presidente”, por lo que reclamó la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional (cámara baja) para “poder cambiar de política” en Francia.

Agencias AP y Reuters

LA NACION