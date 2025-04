El pueblito europeo que tiene un castillo, muy buenos vinos y enamoró a un escritor famoso

Está en la región de la Provence y sorprende por una fortaleza con origen medieval, que tiene un ala renacentista y durante años estuvo abandonada.

LA NACION Ana van Gelderen Escuchar Nota

El hotel Le Moulin es acogedor y muy bonito. Jade Sívori

Nuestra habitación da a las callecitas del pueblo, que se entrecruzan y tienen negocios con figuras provenzales, ramos de flores secas y cuadros expuestos en la vereda. La feria del viernes, con chacinados, vestidos estampados y quesos de todo tipo, me entretiene buena parte de la mañana. Nos alojamos en el bellísimo Hôtel Le Moulin, un antiguo molino frente al castillo, en la entrada al pueblo, con una calle exclusiva para estacionar y cerca de la Église Saint-André et Saint-Trophime, que hace sonar sus campanas.

La jardinera Ingrid Choquet propone experiencias en la huerta en La Fenière. Jade Sívori

Lourmarin está a 600 kilómetros de París. Idílico, el pueblito que está en el macizo de Luberon es una gran oportunidad para perderse sin mirar el reloj. Cómo no entender a Albert Camus, que –nada absurdo– se enamoró de este lugar y aquí pidió ser enterrado. Además, no me pierdo la oportunidad de visitar el castillo, que es un tanto medieval y otro tanto renacentista. Del siglo XIV presenta una fortaleza con murallas y una torre, y del XVI, toda un ala palaciega que lo convierte en el primero de este estilo en La Provence y le da el mote de “Petite Villa Médicis”. Abandonado durante años, fue rescatado por un empresario francés, Laurent Vibert, que a principios del siglo pasado se lo legó a la Academia de Ciencias, Agricultura, Artes y Bellas Letras de Aix-en-Provence.

Las calles de Lourmarin tienen muy buenos restaurantes y locales. Jade Sívori

El castillo de Lourmarin data del siglo XIV, pero además tiene un sector renacentista. Jade Sívori

Los escarabajos son signo inequívoco de la vida provenzal. Jade Sívori

Domaine de Fontenille es un hotel, restaurante y bodega. Jade Sívori

En Lauris, a 10 minutos de Lourmarin, Domaine de Fontenille es un hotel, restaurante y bodega que propone experiencias diversas. Nosotras tenemos la suerte de visitar la plantación de vid y la bodega para luego almorzar con una canasta de picnic en los jardines de la finca, que son un sueño. De la familia Lévêque, en 40 hectáreas producen vinos orgánicos certificados. Me cuentan que, al igual que para los olivos, los suelos calcáreos de las montañas de Luberon dan un muy buen resultado. Y que el riego, por irrigación controlada, es gracias al Ródano y al río Durance. ¿El resultado? 250.000 botellas por año de cortes de 10 variedades: viognier, vermentino, grenache blanc, clairette, roussanne, marsanne, syrah, grenache rose, cinsault y mourvedre. No probamos todas, pero sí varias. No vamos a confesar cuántas.

Picnic en Domaine de Fontenille. Jade Sívori

Para recorrer en una tarde, Cocuron es un pueblito a 8 kilómetros de Lourmarin, que pertenece a Luberon. El paseo puede empezar en la Place de l’Etang, un estanque rodeado de cafés y restaurantes. Hay un estacionamiento donde conviene dejar el auto, para caminar entre las calles de piedra y ver las casitas de fin de semana de la gente de la zona. Como toda pequeña localidad de La Provence, tiene su escudo. En este caso es rojo, que en la heráldica significa el coraje, con una torre dorada que remite a la Edad Media.

En Domaine de Fontenille coordinan visitas por la bodega. Jade Sívori

El sur de Francia es zona de viñedos y buen vivir. Jade Sívori

A algunos minutos del casco histórico de Lourmarin, Nadia Sammut es la dueña del restaurante y hotel La Fernière. Como integrante del movimiento Nourrir (“nutrir”), es un referente de la comida sin gluten. Y, además, hija de Reine Sammut, la primera mujer en recibir una estrella Michelin. En La Fenière, la jardinera Ingrid Choquet propone experiencias en la huerta, que es orgánica y cumple con prácticas regenerativas. Se puede preparar té con flores como marigol, cosmo, peonía, menta, coriandro y salvia, para tomar con galletitas de trigo sarraceno. Enseña a identificar las flores comestibles, porque hay algunas que pueden ser mortales.

La propuesta gastronómica de Le Moulin es superadora. Jade Sívori

Domaine de Fontenille recibe huéspedes. Jade Sívori

Datos útiles

Le Moulin. Sobre un edificio antiquísimo que alguna vez fue molino, el hotel pertenece a la prestigiosísima cadena Beaumier desde 2020. Divinamente decorado, las 39 habitaciones son amplias –por tratarse del casco histórico–, el desayuno es delicioso y tiene un muy buen restaurante, Bacheto. Desde € 180 la doble con desayuno. Av. Raoul Dautry s/n., Lourmarin. T: + 33 (4) 9068-0669.

En La Fenière proponen experiencias con té y hierbas. Jade Sívori

La Fernière. Restaurante y hotel que además de almuerzos y cenas, propone actividades vinculadas a la tierra y prácticas sustentables. 1680 Route de Lourmarin, Lourmarin. T: +33 (490) 681179. IG: @aubergelafeniere

Domaine Fontenille. Junto al hotel y restaurante que está sobre un jardín increíble, está la plantación de vid y la bodega. Manon Lafont y Jade Laplume guían el paseo y la degustación, que termina con un picnic exquisito. Desde € 75. Route de Roquefraiche s/n., Lauris. T: + 33 (4) 1398-0000.

Destination Luberon. Abarca todo el macizo de Luberon y tiene una oficina en Lourmarin que ofrece recomendaciones. Todos los días, de 9 a 12.30 y de 14.30 a 18 horas. Place Henri Barthelemy. T: +33 (4) 9068-1077.

Ana van Gelderen Por

Temas LugaresViajesTurismoFrancia