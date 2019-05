La oposición desconfía de Nicolás Maduro Fuente: AFP

CARACAS.- Dos negociaciones en paralelo agitan hoy la política de Venezuela . Las reuniones celebradas martes y miércoles en Oslo y las que promueve desde hoy en Caracas el Grupo de Contacto de la Unión Europea (UE) y países de la región avanzan las primeras conversaciones unilaterales entre chavismo y oposición, pero también confirman las enormes diferencias entre ambos bandos.

Tanto Noruega como la UE conocen de cerca los avances en el laberinto venezolano. Desde hace meses, enviados noruegos que intervinieron en el proceso de paz colombiano han viajado a Caracas hasta concretar la reunión de Oslo, en la que participa Stalin González, vicepresidente segundo del Parlamento, que también encabeza los diálogos con el Grupo de Contacto.

El principal obstáculo para el avance en ambas iniciativas es la desconfianza absoluta que el Parlamento democrático mantiene sobre las intenciones del gobierno. El chavismo ha usado tradicionalmente las negociaciones con la oposición para ganar tiempo y para fomentar la división interna entre los distintos partidos de la Unidad Democrática.

En el recuerdo el fracaso de los diálogos de 2016, donde el Vaticano, que ofició de mediador, achacó a Nicolás Maduro el incumplimiento de lo acordado. Otro fiasco histórico, el de Santo Domingo a principios de 2018, impidió a la revolución "blanquear" las elecciones presidenciales de mayo.

Las reuniones suceden además en medio de la nueva embestida revolucionaria contra el Parlamento democrático, que ya suma tres diputados encarcelados, 11 exiliados, ocho escondidos, cinco protegidos en embajadas, tres desincorporados y dos con medidas cautelares. En la lista negra no figura, de momento, Stalin González, pese a que el otro vicepresidente, Edgar Zambrano, ya fue detenido la semana pasada.

Los otros dos representantes opositores en Noruega son el exacalde Gerardo Blyde, experto constitucionalista, y Fernando Martínez Mottola, exministro de Carlos Andrés Pérez convertido hoy en uno de los principales asesores de Juan Guaidó .

La comisión chavista está conformada por Jorge Rodríguez, vicepresidente de Comunicación, y por el gobernador Héctor Rodríguez, uno de los delfines de Maduro. El jefe revolucionario confirmó anoche indirectamente la presencia de Rodríguez en la capital noruega al afirmar que "está cumpliendo una misión muy importante en el exterior".

Punto de partida

En principio, el acuerdo es hablar por separado con los mediadores noruegos y hasta ahora no se había confirmado un encuentro cara a cara entre las dos comisiones. El punto de partida de la oposición es el mismo en ambas negociaciones: para llegar a las elecciones libres y democráticas tiene que producirse el cese de la usurpación. El gobierno, por el contrario, asegura llegar con la agenda abierta, pero no contempla la celebración de elecciones presidenciales.

Según la última encuesta de Datanálisis, Maduro consigue un respaldo popular del 12,9%, frente al 56,5% de Guaidó. La percepción negativa del país es descomunal según este sondeo: 94,8%.

Los representantes del Grupo de Contacto, cuyo objetivo principal es la realización de unas elecciones libres y democráticas, comenzaron a llegar anoche a la capital venezolana. Serán recibidos por dirigentes de la oposición y del gobierno entre hoy y mañana. El Grupo de Contacto está encabezado por Federica Mogherini, canciller de la UE, y conformado por ocho países europeos (España, Francia, Alemania, Reino Unido, Suecia, Italia, Portugal, Países Bajos) y cuatro de la región (Uruguay, Ecuador, Costa Rica y Bolivia). El gobierno de Evo Morales no ha suscrito ninguno de los documentos finales tras las cumbres en Montevideo, Quito y San José de Costa Rica.

El líder opositor ha insistido en que no se prestará para un nuevo "falso diálogo" y en que no puede haber elecciones con Maduro en el poder. "Primero debe cesar la usurpación", insistió Guaidó. No obstante, en los últimos días los contactos con embajadas europeas han consolidado la realización de los encuentros las próximas horas.

"El gobierno y la oposición se han radicalizado, están en guerra y eso no se resuelve si no hay instituciones que medien en el conflicto. Hasta en las guerras se negocia. El Grupo de Contacto busca ser esa mediación confiable. Si tengo que apostar, más temprano que tarde van a tener que buscarse acuerdos básicos", vaticinó Luis Vicente León, presidente de Datanálisis.