El corresponsal de Fox News en Ucrania fue herido en las afueras de Kiev

El corresponsal de Fox News en Ucrania, Benjamin Hall, resultó herido en las afueras de Kiev este lunes mientras reportaba sobre la invasión rusa.

“Hoy temprano, nuestro corresponsal Benjamin Hall resultó herido mientras reportaba en las afueras de Kiev, en Ucrania” , dijo la directora ejecutiva de Fox News Media, Suzanne Scott, en un comunicado difundido por la señal de noticias estadounidense esta tarde. “Tenemos un nivel mínimo de detalles en este momento, pero Ben está hospitalizado y nuestros equipos en el terreno están trabajando para recopilar información adicional a medida que la situación se desarrolla rápidamente”, se remarcó.

Hall comenzó a reportar sobre la guerra desde Kiev desde hace semanas. “La seguridad de todo nuestro equipo de periodistas en Ucrania y las regiones aledañas es nuestra principal prioridad y de suma importancia”, continuó Scott, y subrayó: “Este es un claro recordatorio para todos los periodistas que arriesgan sus vidas todos los días para dar noticias desde una zona de guerra”.

Desde su estallido, la guerra producto de la invasión rusa en Ucrania ha derivado en la muerte de cientos de civiles y miles de heridos.

La muerte de Brent Renaud

Ayer se dio a conocer que fuerzas rusas mataron al periodista Brent Renaud en un ataque en la ciudad ucraniana de Irpin y, según la primera información que brindó el jefe de la Policía de la región de Kiev, Andrii Nebitov, el hombre trabajaba para el reconocido diario estadounidense The New York Times.

Sin embargo, desde el periódico emitieron un comunicado donde aclararon que Renaud había colaborado con ellos, pero no se encontraba en Ucrania como parte de la cobertura de este medio. Dijeron también que la confusión puede haberse dado porque el reportero llevaba una credencial vieja de The New York Times.

“Los invasores matan incluso a periodistas de medios internacionales que están intentando mostrar la verdad de las atrocidades de las tropas rusas en Ucrania”, afirmó en un principio Nebitov, a través de una publicación en Facebook. “Hoy, un corresponsal de 51 años del famoso periódico The New York Times murió tiroteado en Irpin. Otro periodista resultó herido. Ahora mismo estamos intentando sacar a la víctima de la zona de combate”, apuntó el jefe de la Policía, en una publicación a la que sumó una fotografía de la identificación de Renaud y otra de su pasaporte, que confirma que se trata de un ciudadano estadounidense.