El día que cambió el mundo: las imágenes y videos más impactantes del 11-S

De los rascacielos que transformaron el perfil de Nueva York a los ataques que cambiaron al mundo y al nuevo World Trade Center: tres momentos de una historia que sigue presente en la ciudad Jesica Rizzo 11 de septiembre de 2026 06:00 5 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > El Mundo

NUEVA YORK.- Durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, había una imagen que permitía reconocer a Nueva York casi de inmediato: dos enormes edificios que se elevaban sobre el extremo sur de Manhattan. Eran las Torres Gemelas, núcleo del World Trade Center, un ambicioso emprendimiento pensado para ampliar el papel de la ciudad como punto de encuentro del comercio internacional.

El proyecto fue impulsado por la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey y tuvo al arquitecto Minoru Yamasaki como responsable del diseño. Las obras comenzaron en 1966 y el complejo fue inaugurado en 1973. Cada torre tenía 110 pisos y durante un breve período fueron los edificios más altos del planeta.

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El conjunto ocupaba 16 hectáreas del Bajo Manhattan e incluía otros edificios, una gran plaza, un centro comercial subterráneo y conexiones con el transporte público. Miles de personas trabajaban allí todos los días y el lugar recibía además una enorme cantidad de visitantes.

Las Torres Gemelas del World Trade Center se alzan sobre el Bajo Manhattan, vistas desde un helicóptero sobre el río East en junio de 1990 Keith Meyers - NYTNS

Pero su presencia trascendió la actividad económica. Las torres pasaron a ser un punto de referencia para orientarse por la ciudad y un elemento habitual de las fotografías del skyline. Desde los otros distritos de Nueva York, desde Nueva Jersey o desde los barcos que navegaban frente a Manhattan, sus dos siluetas formaban parte del paisaje. Durante décadas, las Torres Gemelas fueron una de las imágenes más reconocibles de la ciudad.

Una regata en el puerto de Nueva York en 1990, de fondo la vista de las Torres Gemelas Keith Meyers - NYTNS

Trabajadores de un barco langostero revisan sus trampas en el puerto de Nueva York el 19 de julio de 1988, en el fondo la ciudad de Nueva York con las imponentes Torres Gemelas Keith Meyers - NYTNS

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Las Torres Gemelas del World Trade Center se alzan sobre la niebla que cubre el puerto de Nueva York, vistas desde el Liberty State Park en Nueva Jersey, el 31 de diciembre de 1994 Keith Meyers - NYTNS

El día en que las imágenes recorrieron el mundo

Poco después de las 8.45 de la mañana del 11 de septiembre de 2001, la rutina del Bajo Manhattan quedó interrumpida. Un avión de pasajeros secuestrado chocó contra la Torre Norte del World Trade Center. Diecisiete minutos más tarde, otra aeronave impactó contra la Torre Sur.

Lo que siguió quedó registrado por cámaras de televisión, fotógrafos profesionales y personas que se encontraban en las calles. Desde distintos puntos de Nueva York comenzaron a verse columnas de humo, llamas y grandes cantidades de personas intentando alejarse de la zona. Al mismo tiempo, bomberos, policías, médicos y otros trabajadores de emergencia se dirigieron hacia el complejo.

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A las 9.59, la Torre Sur dejó de estar en pie. La Torre Norte se desplomó a las 10.28. Los otros dos aviones secuestrados habían protagonizado ataques contra el Pentágono y contra un campo de Pensilvania, donde cayó el vuelo 93 después del intento de los pasajeros y la tripulación por recuperar el control.

En Nueva York, el derrumbe dejó una inmensa zona cubierta de polvo y restos de las construcciones. Los ataques provocaron la muerte de casi 3.000 personas y modificaron la vida de la ciudad y de millones de personas en todo el mundo.

Las fotografías de aquella jornada adquirieron una dimensión particular: algunas muestran el instante del impacto, otras registran la evacuación y el trabajo de los rescatistas, mientras que muchas retratan el desconcierto de quienes observaban cómo desaparecía una parte reconocible de Nueva York.

En 2001 las Torres Gemelas eran los edificios más altos de Nueva York Getty

Un segundo avión se acerca al World Trade Center justo antes de chocar contra el rascacielos Kelly Guenther - NYTNS

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Atentado a las Torres Gemelas

El segundo avión secuestrado se ve cuando golpea la segunda torre del World Trade Center Masatomo Kuriya - Corbis Historical

Las personas frente a la Catedral de San Patricio de Nueva York reaccionan con horror mientras miran por la Quinta Avenida hacia las torres del World Trade Center después de que los aviones se estrellaran contra sus pisos superiores MARTY LEDERHANDLER - AP

El humo sale de una de las torres del World Trade Center y las llamas y los escombros explotan desde la segunda torre CHAO SOI CHEONG - AP

Una bola de fuego estalla desde los pisos superiores de la torre sur del World Trade Center después de una El segundo avión chocó contra el complejo Kristen Brochmann - NYTNS

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Una persona cae desde la torre norte del World Trade Center de Nueva York el martes 11 de septiembre de 2001 después de que terroristas estrellaran dos aviones secuestrados Richard Drew - AP

Los peatones en el paseo marítimo de Brooklyn, Nueva York, miran a través del East River hacia las torres del World Trade Center en llamas HENNY RAY ABRAMS - AFP

Una explosión hace que una de las torres del World Trade Center se derrumbe después de que un avión golpeara el edificio Jose Jimenez/Primera Hora - Getty Images North America

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Andrew Card, le susurra al oído al presidente George W. Bush que se estrelló un avión contra el World Trade Center, durante una visita al Escuela Primaria Emma E. Booker en Sarasota, Florida Doug Mills - AP

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El canal de televisión ruso NTV muestra un avión que se estrella contra el World Trade Center en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001 - - EPA-NTV

Un humo espeso se eleva hacia el cielo desde el área detrás de la Estatua de la Libertad DANIEL HULSHIZER - AP

El humo se eleva desde las torres gemelas en llamas del World Trade Center después de que aviones secuestrados se estrellaran contra las torres el 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York Richard Drew - AP

Los peatones huyen del área del World Trade Center de Nueva York en el bajo Manhattan Amy Sancetta - AP

Una foto compartida por el Servicio Secreto muestra el momento de la caída de una de las Torres Gemelas @SecretService

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Un oficial de policía y varios ciudadanos caminan por las calles cubiertas de escombros cerca de las torres del World Trade Center STAN HONDA - AFP

Columnas de humo salen de las torres del World Trade Center en Nueva York JOHN LABRIOLA - AP

El 11 de septiembre de 2001, Borders recién cumplía su primer mes de trabajo en el Bank of America, cuyas oficinas se encontraban en el piso 81 de la Torre Norte del World Trade Center y fue fotografiada cuando logró refugiarse en un edificio cercano a las torres BBC Mundo

En los ataques al World Trade Center murieron cerca de tres mil personas AFP

Imágenes inéditas del ataque a las Torres Gemelas

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Una bola de fuego estalla desde los pisos superiores de la torre sur del World Trade Center después de una El segundo avión chocó contra el complejo Kristen Brochmann - NYTNS

Brian Rolchford parado afuera del World Trade Center después de caminar desde el piso 105 TIM CLARY - AFP

Los peatones cruzan el Puente de Brooklyn alejándose de las torres de World Trade en llamas antes de su derrumbe HENNY RAY ABRAMS - AFP

El humo se eleva sobre el centro de Manhattan después de que la segunda torre del World Trade Center se derrumba STEFFEN KAPLAN - NYTNS

Dos mujeres se abrazan mientras ven arder el World Trade Center en Nueva York el martes 11 de septiembre de 2001 Ernesto Mora - AP

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El polvo y los escombros cubren el suelo y nublan el aire cerca del lugar del ataque terrorista en el World Trade Center en Nueva York BERNADETTE TUAZON - AP

Una bola de fuego estalla desde los pisos superiores de la torre sur del World Trade Center después que el segundo avión chocó contra el complejo Kristen Brochmann - NYTNS

La explosión del World Trade Center Steve McCurry

El segundo avión secuestrado se ve cuando golpea la segunda torre del World Trade Center Masatomo Kuriya - Corbis Historical

Los peatones en el bajo Manhattan ven salir el humo del World Trade Center de Nueva York el martes 11 de septiembre de 2001 Amy Sancetta - AP

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El humo aún se eleva desde donde una vez estuvieron las Torres Gemelas David L. Ryan - BOSTON GLOBE

Bomberos y personal de rescate en una calle cerca del World Trade Center Ruth Fremson - NYTNS

Vehículos en el nivel B3 del estacionamiento del World Trade Center que fueron destruidos en el atentado JOHN O'BOYLE - SL

Los peatones luchan por ponerse a salvo frente al Ayuntamiento cuando la primera torre del World Trade Center se derrumba PAUL HAWTHORNE - AP

La gente observa desde Jersey City, Nueva Jersey, mientras el humo se eleva desde el bajo Manhattan CHARLES KRUPA - AP

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La torre sur del World Trade Center, a la izquierda, comienza a derrumbarse Gulnara Samoilova - AP

La gente huye del colapso de la torre del World Trade Center SUZANNE PLUNKETT - AP

Un trabajador de emergencia atiende a una víctima cerca del World Trade Center AMY SANCETTA - AP

El humo sale de los pisos superiores de las torres del World Trade Center el 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York HUBERT MICHAEL BOESL - EPA/DPA

La gente ve pasar las noticias en Times Square sobre los ataques terroristas al World Trade Center en Nueva York, el martes 11 de septiembre de 2001 Tim Donnelly - AP

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Las torres gemelas del World Trade Center arden detrás del Empire State Building en Nueva York Marty Lederhandler - AP

Las personas se cubren la cara mientras cruzan el Puente de Brooklyn entre el humo y el polvo en Manhattan, el martes 11 de septiembre de 2001, luego de un ataque terrorista contra las Torres Gemelas del World Trade Center DANIEL SHANKEN - AP

La explosión después de que el segundo avión golpeara el World Trade Center Kelly Guenther - NYTNS

Un hombre habla por un teléfono celular mientras camina con otros evacuados por una escalera en la Torre Uno el martes 11 de septiembre de 2001 durante los ataques a las torres del World Trade Center JOHN LABRIOLA - AP

El humo llena el aire el martes 11 de septiembre de 2001 después de los ataques a las torres del World Trade Center en Nueva York JOHN LABRIOLA - AP

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La gente huye del colapso de la torre del World Trade Center el martes 11 de septiembre de 2001 en Nueva York SUZANNE PLUNKETT - AP

Una bola de fuego estalla desde los pisos superiores de la torre sur del World Trade Center después que el segundo avión chocó contra el complejo Kristen Brochmann - NYTNS

Naomi Jones, ve informes de televisión en el centro de medios de la Escuela Primaria Emma Booker en Sarasota, Florida, el martes 11 de septiembre de 2001 CHRIS O'MEARA - AP

La Estatua de la Libertad se puede ver con las primeras luces desde Jersey City, Nueva Jersey, mientras el horizonte del bajo Manhattan está oscurecido por un denso humo la madrugada del sábado 15 de septiembre de 2001 DAN LOH - AP

La policía y el personal del departamento de bomberos se paran junto a una ambulancia y otros vehículos el miércoles que fueron destruidos en la destrucción del World Trade Center el martes Ruth Fremson - NYTNS

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Víctimas del ataque al World Trade Center en el Jersey City Medical Center Richard Perry - NYTNS

Humo en las Torres Gemelas del World Trade Center HENNY RAY ABRAMS - AFP

Fuego en las torres gemelas del World Trade Center STAN HONDA - AFP

Un grupo de neoyorquinos escapan de Manhattan por el puente de Brooklyn, instantes después del colapso de las torres mark lennihan/ap - AP

Humo sale de las torres del World Trade Center en Nueva York, el martes 11 de septiembre de 2001 JIM COLLINS - AP

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Humo en las Torres Gemelas

La torre sur del World Trade Center se derrumba enviando polvo y humo a las calles AARON MILESTONE - AFP

Las personas se consuelan cerca del sitio del World Trade Center en Nueva York Paul Chiasson - AP

Video del canal de televisión francés TF1 muestra el colapso de la torre sur del World Trade Center en Nueva York el 11 de septiembre de 2001 AFP

Los bomberos y los rescatistas urbanos de Nueva York revisan los escombros del World Trade Center en Nueva York en busca de sobrevivientes el martes 18 de septiembre de 2001 Michael Rieger - AP

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El humo fluye a través de los edificios en Manhattan, visto desde Brooklyn después del colapso del World Trade Center de Nueva York Kathy Willens - AP

El presidente Bush hace una breve declaración en Sarasota, Florida, el martes 11 de septiembre de 2001 por la mañana, en relación con el ataque terrorista al World Trade Center CHRIS O'MEARA - AP

La Torre Uno arroja humo y llamas después de la primera explosión en el World Center de Nueva York ROBIN MARIN - AP

Las personas se cubren la cara de la lluvia de polvo y escombros cuando abandonan el área del ataque al World Trade Center de Nueva York, el martes 11 de septiembre de 2001 RICHARD DREW - AP

El humo se eleva hacia el cielo tras el colapso de la torre del World Trade Center el martes 11 de septiembre de 2001 en Nueva York SUZANNE PLUNKETT - AP

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El polvo y los escombros nublan el aire cerca del sitio del ataque terrorista en el World Trade Center BERNADETTE TUAZON - AP

El dormitorio de un apartamento al otro lado de la calle de donde una vez estuvo el World Trade Center Edward Keating - NYTNS

El humo se eleva tras el derrumbe de los edificios del World Trade Center, vistos desde el oeste y enmarcando el edificio Woolworth a lo lejos TING-LI WANG - NYTNS

La gente huye de la escena cerca del World Trade Center de Nueva York después de que terroristas estrellaran dos aviones contra las torres el martes 11 de septiembre de 2001 DIANE BONDAREFF - AP

La gente camina sobre el puente de Brooklyn mientras el World Trade Center arde el 11 de septiembre de 2001 después de que dos aviones secuestrados se estrellaran contra las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York Spencer Platt - Getty Images North America

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Los bomberos y el personal de emergencia retiran los escombros del lugar del colapso de las torres del World Trade Center en Nueva York, el jueves 13 de septiembre de 2001 STEPHEN CHERNIN - AP

Mary Heath Johnson y Kenneth Veltz alientan a los rescatistas que trabajan en la búsqueda de sobrevivientes del World Trade Center en Nueva York ROBERTO SCHMIDT - AFP

Escombros por el colapso del World Trade Center en Nueva York Angel Franco - NYTNS

Socorristas continúan su búsqueda mientras sale humo entre los escombros del World Trade Center, en Nueva York, el jueves 13 de septiembre de 2001 Beth A. Keiser - AP

Desolación donde una vez estuvo el World Trade Center Aaron Lee Fineman - NYTNS

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Bomberos en medio de los escombros del World Trade Center Justin Lane - NYTNS

Personas evacuan el World Trade Center después de que dos aviones lo golpearan el 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York Mario Tama - Getty Images North America

Bomberos y los trabajadores de búsqueda y rescate urbanos luchan contra incendios sin llama mientras buscan sobrevivientes en las ruinas del World Trade Center en Nueva York el 13 de septiembre de 2001 Andrea Booher - AFP

Los pájaros sobrevuelan los escombros de las torres del World Trade Center en Nueva York, el jueves 13 de septiembre de 2001 David Kohn - AP

Los bomberos se abren paso a través de los escombros del World Trade Center SHAWN BALDWIN - AP

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Los bomberos y los rescatistas urbanos de Nueva York revisan los escombros del World Trade Center en Nueva York en busca de sobrevivientes el martes 18 de septiembre de 2001 Michael Rieger - AP

Linda Barrett inclina la cabeza en un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del atentado a las Torres Gemelas, el viernes 14 de septiembre de 2001 BOB JORDAN - AP

Un par de soldadores son sacados de los escombros con una grúa después de cortar una sección de metal en el sitio del desastre del World Trade Center, el sábado 15 de septiembre de 2001 ROBERT F. BUKATY - AP

Vista aérea del World Trade Center el 16 de septiembre de 2001 NYC Office of Emergency Management - AP

Los escombros del World Trade Center arden tras el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York ALEX FUCHS - AFP

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Restos del World Trade Center Aaron Lee Fineman - NYTNS

Bomberos y personal de rescate trabajan en la base del World Trade Center el 14 de septiembre de 2001, en Nueva York MARCOS TOWNSEND - AFP

El personal de rescate trabaja junto a vigas retorcidas en la base del World Trade Center el 14 de septiembre de 2001 en Nueva York ROBERTO SCHMIDT - AFP

Bomberos y los trabajadores de búsqueda y rescate urbanos luchan contra incendios sin llama mientras buscan sobrevivientes en las ruinas del World Trade Center en Nueva York el 13 de septiembre de 2001 Andrea Booher - AFP

Tres hombres miran el horizonte del bajo Manhattan sin las torres del World Trade Center el lunes 17 de septiembre de 2001 ROBERT BUKATY - AP

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Vista aérea del sitio donde se derrumbaron las Torres Gemelas del World Trade Center HANDOUT - FEMA

El humo continúa llenando el cielo de los edificios derrumbados del World Trade Center el 12 de septiembre de 2001 en Nueva York Robin Weiner - AFP

El humo de los restos humeantes del World Trade Center ondea sobre el horizonte del Bajo Manhattan, recortando la silueta del edificio Woolworth, en el centro, la madrugada del domingo 16 de septiembre de 2001 MARK LENNIHAN - AP

El presidente estadounidense George W. Bush (izq.) Habla junto al bombero retirado Bob beckwith, de 69 años, a voluntarios y bomberos mientras examina los daños en el sitio del World Trade Centerl el 14 de septiembre de 2001 en Nueva York PAUL RICHARDS - AFP

Los rescatistas continúan su búsqueda mientras el humo se eleva entre los escombros del World Trade Center, el jueves 13 de septiembre de 2001, en Nueva York BETH A. KEISER - AP

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Los miembros del equipo de hockey sobre hielo de la Universidad de Toronto en Canadá duermen el 12 de septiembre de 2001 en el suelo rodeados de su equipaje en el aeropuerto de Frankfurt. Todos los vuelos con destino a Estados Unidos fueron cancelados tras los ataques terroristas contra el World Trade Center y el Pentágono el 11 de septiembre de 2001 BORIS ROESSLER - EPA/DPA

Máquinas excavan en los restos del World Trade Center en las primeras horas del 14 de septiembre de 2001 MATT CAMPBELL - AFP

A raíz del ataque terrorista en el World Trade Center el martes, los bomberos de Rescue Co. 1 en el centro de Manhattan están rodeados de flores Ozier Muhammad - NYTNS

Vista aérea del World Trade Center el 16 de septiembre de 2001 NYC OFFICE OF EMERGENCY MANAGEME

Ataque a las Torres Gemelas Doug Kanter - AFP

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Los niños sostienen una bandera durante un servicio conmemorativo en la Iglesia Católica Romana St. Michael the Archangenl en Greenwich, el 14 de septiembre de 2001 JAMES ESTRIN - NYTNS

La fecha de los ataques terroristas en el World Trade Center se muestra en un calendario cubierto de cenizas en un mostrador en el banco Chase Manhattan en Broadway DAVID KARP - AP

De arriba a abajo: la construcción de la primera torre del World Trade Center, vista el 9 de marzo de 1970; las torres en marzo de 1974; y el momento de su derrumbe el 11 de septiembre de 2001. Abajo, el sitio tal como se veía el 4 de marzo de 2002 KEITH MEYERS, STEFFEN KAPLAN, PA - U.S. CUSTOMS SERVICE, NYT

El lugar que volvió a ocupar un lugar en el cielo de Nueva York

Un cuarto de siglo después, el espacio que ocupaba el antiguo World Trade Center tiene una fisonomía completamente diferente. Nuevos edificios, plazas, comercios, estaciones de transporte y espacios culturales volvieron a llenar el sector del Bajo Manhattan. Entre ellos se encuentra el One World Trade Center, que recuperó la presencia de un gran rascacielos en ese sector de la ciudad.

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Visitantes en el One World Trade Center KENA BETANCUR - AFP

El interior del Oculus, diseñado por el arquitecto español Santiago Calatrava, sorprende por su amplitud y luminosidad. Una estructura de acero blanco forma una sucesión de costillas que se elevan hacia el techo y enmarcan el gran salón central del World Trade Center KENA BETANCUR - AFP

La incrustación conocida como “Wedge of Light” (Cuña de luz), que marca las 10:28 a. m. —la hora en que se derrumbó la Torre Norte el 11 de septiembre de 2001—, se observa en el interior del Oculus del World Trade Center KENA BETANCUR - AFP

En el interior del Oculus, una enorme estructura blanca se eleva sobre el salón central. Las costillas de acero convergen hacia lo alto, mientras una gran abertura en el techo permite el ingreso de luz natural y resalta las formas geométricas del edificio KENA BETANCUR - AFP

En el corazón del predio están las dos grandes piscinas del 9/11 Memorial, construidas en el lugar exacto que ocupaban las Torres Gemelas. El agua cae continuamente hacia el interior de cada una y alrededor de sus bordes están grabados los nombres de las personas que murieron en los atentados de 2001 y en el ataque ocurrido en el World Trade Center en 1993.

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Visitantes de distintas partes del mundo recorren el Memorial del 11-S, un espacio de homenaje y recuerdo en el lugar donde se encontraban las Torres Gemelas KENA BETANCUR - AFP

Flores son depositadas junto al Estanque Reflectante del Memorial del 11-S, donde visitantes de distintos lugares se reúnen para recordar a las víctimas KENA BETANCUR - AFP

El agua cae por los cuatro lados de las enormes piletas del Memorial, mientras los nombres de las víctimas rodean sus bordes KENA BETANCUR - AFP

Un mural conmemorativo del 11 de septiembre en el edificio de la estación de bomberos FDNY Ten House, 25 años después de los atentados contra el World Trade Center Angelina Katsanis - FR172095 AP

El sitio también alberga el 9/11 Memorial Museum, que conserva objetos, documentos y testimonios relacionados con los ataques y con sus consecuencias. La plaza está rodeada de árboles y entre ellos se encuentra el llamado Survivor Tree, un peral que sobrevivió al desastre y fue recuperado posteriormente.

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Este 11 de septiembre, cuando se cumplen 25 años, familiares de las víctimas y autoridades volverán a reunirse para recordar a quienes murieron. Al caer la noche aparecerá nuevamente en el cielo Tribute in Light, la instalación de dos haces luminosos que evocan la silueta de las antiguas torres.

El "Tribute in Light" (Tributo en Luz) sobre el horizonte que abarca el puente de Brooklyn, el Bajo Manhattan y el One World Trade Center. La instalación artística podrá verse en un radio de aproximadamente 96 km alrededor del Bajo Manhattan, desde el anochecer del 11 de septiembre hasta el amanecer del 12 de septiembre ADAM GRAY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA