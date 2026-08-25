El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Moscú en medio de la tensión con Rusia

WASHINGTON.– El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Moscú para mantener reuniones este martes, según informaron CBS News y Axios, que citaron a fuentes familiarizadas con la situación. Los medios no precisaron con quién se reunirá el funcionario estadounidense ni cuáles serán los temas abordados durante su visita.

El viaje se conoció después de que un avión de transporte C-17A Globemaster III de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fuera visto en un aeropuerto de Moscú junto con una comitiva diplomática estadounidense.

El director de la CIA, John Ratcliffe SAUL LOEB - AFP

Según datos del servicio de seguimiento Flightradar24, el gran avión de transporte militar había despegado de la base aérea de Camp Springs, cerca de Washington, D.C., y aterrizó en Riga, Letonia, el 23 de agosto, antes de continuar su vuelo hacia Moscú el martes.

Ni el gobierno de Estados Unidos ni el de Rusia confirmaron oficialmente la presencia de Ratcliffe en el país ni informaron sobre el propósito de la visita. La CIA tampoco hizo comentarios de inmediato.

La presencia del avión despertó especulaciones en Moscú, en particular por el momento de tensión en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos y la suspensión de los esfuerzos de mediación de Washington entre Moscú y Kiev.

Ratcliffe habría llegado a bordo de un avión de transporte C-17 que partió de la Base Conjunta Andrews, una base en las afueras de Washington utilizada para viajes de altos funcionarios

El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que no dispone de información sobre el supuesto vuelo y señaló que esta semana no están previstas reuniones en el Kremlin con funcionarios de la administración estadounidense.

Se trataría del primer viaje conocido de Ratcliffe a Rusia desde que asumió la dirección de la agencia de inteligencia estadounidense, aunque el funcionario ya mantuvo contactos con sus pares rusos.

Ratcliffe, exdirector de Inteligencia Nacional durante el primer gobierno de Donald Trump, asumió al frente de la CIA al comienzo del segundo mandato del presidente republicano.

La última visita conocida de un director de la CIA a Rusia se produjo en noviembre de 2021, pocos meses antes de que el presidente Vladimir Putin ordenara la invasión a gran escala de Ucrania. En aquella oportunidad, el entonces jefe de la agencia, William Burns, se reunió en Moscú con Nikolai Patrushev, quien por entonces ocupaba el cargo de secretario del Consejo de Seguridad ruso.

William Burns, se reunió en Moscú con Nikolai Patrushev

En julio de este año, fuentes citadas por Politico señalaron que el director del FBI, Kash Patel, planeaba viajar a Moscú y San Petersburgo en octubre, aunque no se habían dado a conocer detalles sobre el eventual viaje.

La CIA también tuvo un papel en recientes intercambios de detenidos entre Estados Unidos y Rusia. En abril de 2025, participó en la liberación de Ksenia Karelina, una ciudadana con doble nacionalidad estadounidense y rusa cuyo caso fue negociado personalmente por Ratcliffe. La agencia también intervino en el histórico intercambio de prisioneros de 2024, que permitió el regreso a Estados Unidos del periodista del Wall Street Journal Evan Gershkovich y del exmarine Paul Whelan.

De confirmarse la visita de Ratcliffe, sería el primer viaje informado a Rusia de un alto funcionario estadounidense desde enero, cuando los enviados especiales de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, se reunieron con Putin para abordar las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra en Ucrania.

Agencias AFP y Reuters