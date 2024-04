El enigmático dodecaedro romano descubierto en Reino Unido que dejó perplejos a los científicos

Escuchar

Los dodecaedros romanos –unos pequeños objetos metálicos con doce caras perforadas por un agujero- fueron desde su descubrimiento un enigma para los científicos. Y el último ejemplar, hallado durante una excavación de aficionados en el centro de Inglaterra, no hizo sino aumentar aún más el misterio que rodea a estas extrañas piezas cuyo tamaño no supera al de un pomelo.

El objeto –compuesto de una aleación de 75% de cobre, 7% estaño y 18% plomo- es uno de 33 hallados en Reino Unido. Es uno de los más grandes encontrados hasta el momento, y está en un excelente estado de conservación (la mayoría fue hallada en pedazos).

Se estima que fue enterrado deliberadamente hace 1700 años junto con cerámica romana del siglo IV, en una suerte de agujero excavado ex profeso.

El objeto fue encontrado por un grupo de aficionados el anteúltimo día de excavación. GRUPO DE HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA NORTON DISNEY

Y aunque hasta la fecha ya encontraron cerca de 100 dodecaedros romanos en varios países de Europa, los investigadores no lograron desentrañar su función.

“A pesar de toda la investigación que se realizó sobre nuestro dodecaedro y otros similares, no estamos más cerca de descubrir exactamente qué es y para qué podría haberse utilizado”, señaló Richard Parker, secretario del Grupo de Historia y Arqueología Norton Disney, responsable del hallazgo.

¿Usos rituales?

Su función es difícil de precisar debido a que no se encontraron descripciones del dodecaedro en la literatura romana, y el objeto en sí no contiene ninguna inscripción. Dado que no todos tienen el mismo tamaño (algunos tienen, por ejemplo, una proporción similar a la de una pelota de golf), se desestimó que pueda ser un objeto para tomar medidas.

También se descartó que pudiera ser una herramienta de alguna clase, debido a que no muestran signos de desgaste.

El dodecaedro apareció recientemente en el programa de televisión de la BBC, "Digging for Britain". La foto nos permite apreciar su tamaño. BBC

“Una gran cantidad de tiempo, energía y habilidad fueron necesarias para crear nuestro dodecaedro, por lo que no se usó para propósitos mundanos, especialmente cuando hay materiales alternativos disponibles que lograrían el mismo propósito”, dice el grupo en su sitio web.

Y agrega: “Creemos que el uso más probable es con fines rituales y religiosos”. “La sociedad romana estaba llena de supersticiones”, continúa el comunicado del grupo, y suma: “Un vínculo potencial con prácticas religiosas locales es nuestra teoría de trabajo actual”.

El grupo de aficionados tiene previsto regresar al sitio en el verano británico para continuar buscando más pistas que puedan arrojar luz sobre el enigmático dodecaedro. Si bien este fue encontrado en el verano del año pasado, la información fue revelada recientemente en un programa de televisión de la BBC.

BBC Mundo