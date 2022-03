El “francotirador más letal del mundo” le envió una cruda advertencia a los soldados rusos en Ucrania

“Wali”, el experto francotirador canadiense que dos semanas atrás abandonó a su prometida y bebé de un año para unirse a la resistencia ucraniana, lanzó una dura advertencia contra los soldados rusos que participan de la invasión.

“No me gusta la idea de dispararle a nadie. Pero cuando llegue el momento de apretar el gatillo, no dudaré”, le comentó el veterano de dos giras por Afganistán con el 22° Regimiento Real Canadiense al medio británico Daily Mail en una entrevista telefónica exclusiva.

“Si Putin realmente quiere Kiev, tendrá que pagar un alto precio. Nadie quiere a los rusos aquí y todos resistirán. El daño que les podemos hacer será una locura. Perderán tantas vidas que se convertirán en otro Stalingrado”, amenazó el hombre, cuya verdadera identidad mantiene en secreto para evitar posibles represalias del gobierno ruso sobre sus seres queridos en Quebec.

Apostado en lo que definió como “una ubicación estratégica” en Kiev, Wali, que en su Canadá natal es programador, siente que tiene una ventaja única sobre las fuerzas que responden a Vladimir Putin. “Esta es una gran ciudad urbanizada, no un pueblo. Mirando desde donde estoy ahora puedo ver tantas estructuras y edificios desde donde disparar, tantos lugares para esconder armas y lanzar emboscadas. No sabrán qué los ha golpeado”, sostuvo.

Wali guardó sus pertenencias en una pequeña mochila y viajó rumbo a Polonia para ingresar a pie a Ucrania La Presse

En la capital ucraniana, a casi 6500 kilómetros de casa, pasó a solas el primer cumpleaños de su hijo. “Lo más triste para mí fue perderme el festejo -confesó-. Vi unos minutos por teléfono. Estaba aquí en la oscuridad, en un edificio abandonado con mi linterna; me sentía como si estuviera en un planeta diferente al de ellos”.

Wali, que perfeccionó su puntería durante sus 12 años en el ejército canadiense, alcanzó la fama luego de que una breve entrevista que le concedió a la Canadian Broadcasting Corporation (CBC) en la que fuera calificado como el “francotirador más letal del mundo” se volviera viral.

Su reputación le ganó la confianza de los comandantes ucranianos, que le regalaron un rifle de francotirador .338 para la defensa de Kiev. “Si eso es lo que quieren creer, entonces no es algo malo. La gente necesita este tipo de historias en una guerra, es un impulso para la moral”, admitió.

Sin embargo, reconoció que prefiere no ser el centro de atención: “Soy un buen francotirador, sí, pero no merezco tanta prensa. No quiero restarle valor a los otros soldados aquí”.