El frío saludo de algunos jugadores de la selección española a Pedro Sánchez y la reacción del gobierno

MADRID.- Las tensiones entre la selección española de fútbol y el presidente Pedro Sánchez han alcanzado un punto álgido tras la celebración de la victoria del equipo en la Eurocopa. Durante la recepción oficial en el palacio de La Moncloa, el gesto gélido entre el defensor Dani Carvajal y el mandatario captó la atención de todos los medios. Carvajal apenas le estrechó la mano, en contraste con el cálido y entusiasta saludo que compartió con Felipe VI y la familia real.

El video del saludo, emitido en directo por los canales oficiales, se hizo rápidamente viral y fue comentado en redes sociales. Carvajal, que era el segundo en la fila para saludar a Sánchez, le extendió la mano de manera breve y sin mucho entusiasmo, mientras miraba hacia otro lado. Aunque Carvajal -jugador del Real Madrid- nunca ha hecho pública su posición política, sí dejó entrever que su postura no se acerca a la de Sánchez y su gobierno.

La selección fue recibida luego en el Palacio de la Zarzuela por los reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía. Felipe VI se mostró cercano a los jugadores durante toda la Eurocopa.

Al ser consultada sobre el gesto de Dani Carvajal, la titular de Deportes y vocera del gobierno español, Pilar Alegría, manifestó que no lo interpretaba como una falta de respeto. “Sinceramente, no puedo pensar, como alguna interpretación que he leído esta mañana, que fuese una falta de respeto”, dijo. “Es impensable e incompatible con los valores de respeto y educación que el deporte representa”, añadió.

Además, insistió en que lo más importante es lo que consiguió la selección que, tal y como repitió durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, “nos ha hecho vibrar, ilusionarnos y nos ha traído esta cuarta Eurocopa”. Además, apuntó que la selección “es el claro reflejo de la propia sociedad española: plural y mestiza”.

El delantero Joselu y Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona y de la selección española, de solo 17 años, fueron otros de los que tuvieron un frío saludo con Sánchez.

En el equipo español hay un enojo grande con Sánchez y su gobierno por la constante politización de la selección española. Según señalan algunos medios, el presidente usa a la selección para mejorar su imagen y desviar la atención de todos los escándalos que lo rodean.

“Gibraltar es español”

Los festejos no estuvieron exentos de polémica. Algunos jugadores celebraron la victoria con cánticos de “¡Gibraltar es español!”, en referencia al pequeño territorio situado en el extremo sur de la península ibérica, que ha sido un punto de disputa entre España y el Reino Unido durante siglos.

Durante los festejos en Madrid, el delantero Álvaro Morata reclamó la soberanía española sobre el peñón de Gibraltar durante su discurso, gritando “¡Gibraltar es español!” ante miles de asistentes que celebraron con entusiasmo sus palabras.

Esto provocó una rápida respuesta del gobierno gibraltareño. En un comunicado emitido el martes, el ejecutivo liderado por Fabian Picardo expresó su decepción ante los “comentarios rancios” sobre Gibraltar. En su declaración, la ministra Alegría salió en defensa de la selección, asegurando que los jugadores tenían derecho a celebrar a su manera.

“Ayer hubo una gran celebración y, por tanto, creo que lo que se pudo escuchar o cantar hay que traducirlo y enmarcarlo en el contexto en que se produjo”, declaró. La ministra señaló además que la política exterior de cualquier país “la establece el gobierno”.

Pero este incidente no es aislado, ya que las tensiones se remontan a episodios anteriores, como cuando la selección española negó la entrada al vestuario a Sánchez tras un partido.

Según constató el medio español EdaTV, fueron los capitanes de la selección española los que decidieron vetar a Sánchez. Esto ocurrió en el vestuario después de vencer a Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa, donde los líderes del equipo expresaron su desacuerdo con la visita del presidente, quien acudía por primera vez al torneo.

“Que ni se le ocurra bajar al vestuario”, declararon con firmeza a los representantes de la Federación, según el medio.

Repercusiones

El gesto de Carvajal a Sánchez fue rápidamente respaldado por influencers de la derecha española, como Vito Quiles, jefe de prensa de Se Acabó la Fiesta -quien hace un mes también defendió al presidente argentino, Javier Milei, ante un ataque que le dirigió el ministro de Transporte, Óscar Puente- celebró el gesto de Carvajal y compartió una foto antigua con el capitán de la selección.

Además, el tenista español Carlos Alcaraz, campeón de Wimbledon, dio ‘me gusta’ a un video del momento subido por el diario Marca en Instagram, lo que muchos interpretaron como un respaldo a la conducta del jugador.

El periodista y activista Bertrand Ndongo, por su parte, también celebró el gesto. “Es Dios, Dani Carvajal”, aseguró, después de compartir “la tremenda cobra de Carvajal al felón”.

La vocera de Vox en el Congreso, el partido de ultraderecha, retuitió el video del saludo y escribió: “El mejor”, en referencia a Carvajal.

El lateral de la selección y del Real Madrid nunca dijo su posición política, pero sí ha sido conocido por algunas declaraciones que la dejaron entrever. Una de sus declaraciones más polémicas se produjo hace un año, cuando la selección española femenina se convirtió en campeona del mundo y se generó la polémica por el beso no consentido del entonces presidente de la Federación, Luis Rubiales, a la delantera Jenni Hermoso.

“Admitimos que el comportamiento del presidente no fue adecuado, pero tendrán que ser los estamentos los que determinen si Jenni Hermoso es víctima o no; no podemos condenar sin conocer qué ha pasado”, dijo en una entrevista al ser preguntado por este hecho.

Tras consagrarse campeones, la selección española se dio ayer un baño de masas en la Plaza de Cibeles de Madrid, donde fue agasajada por la conquista de la cuarta Eurocopa en Alemania por miles de aficionados y aficionadas que le acompañaron desde su salida del Palacio de La Moncloa hasta el lugar de la fiesta final.

