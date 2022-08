El funeral de Dugina: “Es una mártir, en el sentido más sagrado del término y fue asesinada por error”

El centro de televisión Ostankino en Moscú se convirtió este martes en el escenario de una gran muestra de luto nacional, donde desde políticos de alto nivel hasta compañeros y amigos pasaron junto al ataúd de madera oscura de la periodista Daria “Dasha” Dugina, de 29 años, asesinada el sábado con una bomba colocada debajo de su auto en un atentado posiblemente dirigido contra su padre. “Los que dicen que Alexander Dugin, es el gurú de Vladimir Putin, no conocen nada de la política rusa. El padre de Dasha no tenía acceso al Kremlin y dudo de que conociera personalmente al presidente. Ella es una mártir, en el sentido más sagrado del término”, dijo desde Moscú a LA NACION el académico amigo de Dugina, Alexander Domrin.

El orador principal en la ceremonia de despedida fue el propio Dugin, de 60 años, quien compartió lo que dijo que fueron las últimas palabras que oyó de su hija la noche del sábado, durante una feria nacionalista a la que ambos asistieron poco antes del atentado: “Papá, me siento como una guerrera, como una heroína. Eso es lo que quiero ser, no quiero otro destino. Quiero estar con mi pueblo, con mi país”.

El filósofo Alexander Dugin en la ceremonia de despedida de su hija, Dasha Vladimir Kondrashov - AP

En el estudio principal de Ostankino, donde durante todo el día se oyó una música sombría, detrás del ataúd había una gran fotografía en blanco y negro de Dugina que trabajaba como presentadora y comentarista en medios de comunicación nacionalistas.

Según testigos citados por la prensa local, la camioneta en la que murió Dugina pertenecía a su padre, pero a último minuto él decidió ir en otro vehículo y llegó al sitio segundos después, cuando el auto de su hija ya se encontraba en llamas. El servicio de seguridad ruso FSB acusó a los servicios de inteligencia ucranianos de ser los autores intelectuales de su asesinato, algo que Kiev niega.

Tres años después de la llegada de Putin al poder, Dugin publicó el libro Fundamentos de geopolítica, que se considera que tuvo gran influencia en el pensamiento político del presidente. Allí definió su visión del mundo y llamó a Rusia a reconstruir su poderío a través de alianzas y conquistas –entre otros países incluye a Ucrania– y desafiar al “imperio” rival atlantista liderado por Estados Unidos.

Dugin siguió desarrollando luego su ideología definida como “euroasianismo” fundando en 2002 el partido nacionalista de derecha Eurasia. Sus partidarios rechazan un “mundo unipolar” dirigido por Washington y creen en cambio en la multipolaridad con el liderazgo de China y Rusia en su región.

“Si la trágica muerte de mi hija ha conmovido a alguien, ella le habría pedido que defendiera la sagrada ortodoxia rusa, al pueblo y a la Patria”, dijo Dugin, vestido de negro y visiblemente afligido, parado junto a su esposa. “Ella murió por Rusia, en la patria y en el frente que no está en Ucrania, sino aquí”, agregó.

“No es el Rasputín de Putin”

Por sus amplios conocimientos de la política norteamericana, Domrin, que es académico de la Universidad HSE de Moscú y también la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, se convirtió en un columnista semanal de la cadena nacionalista Tsargrad TV, en los programas de Dugina en 2016, en los comienzos de la campaña presidencial que terminó consagrando como presidente a Donald Trump.

El académico Alexander Domrin

“Con tres décadas de experiencia docente, enseguida uno conoce cuando alguien tiene un ‘alma sabia’, como decimos en idioma ruso. Y en aquel momento, con veintipico de años, Dasha ya causaba un fuerte impacto en quienes hablábamos con ella. Yo ni siquiera sabía que era la hija de Dugin, a quien yo conocía bien, porque en Rusia era conocida por el seudónimo de Daria Platonova [en referencia al filósofo griego]. Ella hablaba inglés y francés y apoyaba mucho a Marine Le Pen, en Francia”, recordó Domrin.

El académico atribuyó la autoría intelectual del atentado que acabó con la vida de Dugina al “sobredimensionamiento” de la figura del padre de la joven en Occidente.

“En los medios occidentales siempre presentan a Dugin como el Rasputín de Putin. Pero eso no es así. Le cuento un dato. Durante muchos años Dugin ocupó un cargo docente en el departamento de Sociología de la Universidad de Moscú, y hace cinco años lo despidieron. ¿Usted cree que alguien que es el Rasputin de Putin ocuparía un cargo tan menor en una universidad estatal y que además lo podrían despedir así tan fácilmente? “, preguntó Domrin.

El académico, que también da clases en la Universidad de Shanghai, recordó que en julio pasado estaba dando clases en China cuando se enteró de las sanciones aplicadas por Gran Bretaña contra Dugin y su hija por su apoyo a la invasión de Ucrania.

“En aquel momento les comenté con asombro a los alumnos mi sorpresa por la decisión británica porque sabía que ni el padre ni ella tenían conexión alguna con el gobierno. Hoy acabamos de enterrar a Dasha por un cobarde ataque terrorista. La reflexión que me surge, recordando la canción de Guns N’Roses es Welcome to the Jungle (”Bienvenido a la jungla”).