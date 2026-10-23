El gobierno británico recomienda a sus ciudadanos que armen un kit para afrontar tres días de emergencia

LONDRES.– El gobierno británico recomendó a la población mantener en sus hogares reservas de agua embotellada y alimentos no perecederos suficientes para afrontar tres días de emergencia. La campaña, denominada “Be Ready” (Estar preparado), busca que las familias puedan responder ante situaciones como una guerra, un ataque informático o un desastre natural.

La lista oficial recomienda disponer de nueve litros de agua por persona, cantidad suficiente para tres días, además de alimentos no perecederos, como carne y verduras enlatadas o frutas deshidratadas. También aconseja tener una radio FM a pilas o de carga manual, una linterna, mantas, un botiquín de primeros auxilios, dinero en efectivo y una batería portátil cargada para dispositivos electrónicos.

El kit -muy similar a uno que recomendó la Unión Europea a sus ciudadanos el año pasado- debe incluir, además, desinfectante para manos, toallitas húmedas, artículos de higiene, alimentos para mascotas, provisiones para bebés y copias de documentos importantes.

Britain's Prime Minister Andy Burnham poses with fire and rescue personnel during the inaugural Wildfires '27 Resilience Summit on strengthening community preparedness, at the National Resilience Centre of Excellence, in Aintree, England, Friday Oct. 23, 2026. (Temilade Adelaja/Pool Photo via AP) Temilade Adelaja - Pool Reuters

Según la BBC, ante un corte de electricidad grave, la radio FM sería la mejor manera de recibir actualizaciones. Durante una crisis nacional, la emisora priorizaría las noticias y la información sanitaria y de seguridad.

La recomendación se difundió después de una falla de seguridad en el software PHP que afectó sistemas de distintos países.

Según Reuters, gobiernos y empresas de todo el mundo se apresuraron a proteger las plataformas que utilizan ese lenguaje de programación especialmente después de que el miércoles se conocieran varias vulnerabilidades. El incidente dejó algunos servicios fuera de línea y desencadenó millones de intentos de ataque informático.

El gobierno del laborista Andy Burnham también señaló la importancia de prepararse ante fenómenos climáticos extremos, después de un verano récord de calor, sequías e incendios forestales.

Britain's Prime Minister Andy Burnham samples a hot drink during a visit to Ezra & Gil cafe, to discuss support for British businesses in Manchester, north west England on October 23, 2026. (Photo by Annabel Lee-Ellis / POOL / AFP) ANNABEL LEE-ELLIS - POOL

La recomendación británica coincide con la de la Comisión Europea, que el año pasado aconsejó a los ciudadanos de la Unión Europea disponer de un kit de emergencia para 72 horas, con alimentos, agua, dinero en efectivo y baterías portátiles.

Recomendaciones

El primer ministro británico, Andy Burnham, sostuvo que los acontecimientos inesperados parecen ser cada vez más frecuentes y defendió la necesidad de que las familias estén preparadas.

“No se trata de comprar por pánico... Se trata simplemente de tomar medidas sensatas para tener suficientes provisiones en casa que te permitan salir adelante si se presenta una situación difícil”, afirmó Burnham.

Durante una cumbre sobre la preparación ante incendios forestales en Liverpool, Burnham rechazó que el gobierno no se hubiera preparado adecuadamente y explicó: “No, estamos hablando con la gente sobre cómo estar mejor preparados porque vivimos en un mundo en el que los acontecimientos inesperados parecen ser cada vez más frecuentes”.

“Se trata simplemente de tener esas provisiones en casa para superar esos momentos. Por eso estamos hablando de resiliencia”, agregó.

Durante la conferencia laborista del mes pasado, la ministra de Vivienda, Angela Rayner, bromeó con que su kit de emergencia incluiría una botella de Sauvignon Blanc, además de maquillaje, porotos enlatados y natillas. Consultado sobre esa propuesta, Burnham respondió que una botella de vino quizá no fuera la mejor primera opción ante una crisis, aunque podía ayudar después de haber hecho el trabajo más duro.

El secretario de Defensa, Wes Streeting, advirtió que los incidentes informáticos como el que afectó a PHP podrían volverse más frecuentes a medida que la inteligencia artificial facilite la identificación de formas de eludir las defensas tradicionales. También, mientras Europa se mantiene en alerta por la guerra en Ucrania, mencionó los riesgos vinculados con Estados hostiles, el crimen organizado y el cambio climático.

‘Be ready by having some everyday essentials indoors’



The Defence Secretary tells everyone to stock up on bottled water, tins, baby food, & pet food that will ‘last a few days’



Wes Streeting adds there isn’t ‘intelligence that says there’s about to be an attack’#Newsnight pic.twitter.com/Kv8Z9JBJSA — Victoria Derbyshire (@vicderbyshire) October 22, 2026

Al referirse al nivel de amenaza que enfrenta el país, Streeting afirmó: “El Reino Unido afronta un nivel de amenaza mayor que el que hemos conocido durante la mayor parte de mi vida, si no durante toda ella”.

La preocupación alcanza también al abastecimiento de alimentos. El mes pasado, la Oficina Nacional de Auditoría británica advirtió que los ciberataques y la crisis climática representan riesgos para la cadena de suministro y señaló que el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales no había hecho lo suficiente en los últimos años para mejorar su capacidad de respuesta.

El director ejecutivo de la Federación de la Cadena de Frío, que representa a empresas dedicadas al transporte de alimentos a temperatura controlada, afirmó a la BBC que el Reino Unido está siendo blanco de hackers rusos que “saben que existen puntos críticos en el sistema de suministro de alimentos”.

El ministro del Tesoro, James Murray, reconoció que todavía no había seguido todos los consejos oficiales, aunque dijo que tenía reservas de café. También señaló que Irlanda, Francia y Holanda difundían recomendaciones similares desde hacía bastante tiempo.

“No voy a fingir que yo mismo ya he seguido todos esos consejos”, admitió en declaraciones a BBC Breakfast.

Por su parte, la líder conservadora, Kemi Badenoch, afirmó que tenía provisiones para una semana, pero cuestionó la comunicación del gobierno sobre los riesgos que enfrenta el país.

“Lo que más me preocupa es que no parece que [el gobierno] esté explicando cuáles son los riesgos que enfrentamos y qué está haciendo frente a las grandes cuestiones. Las familias pueden acumular provisiones, pero ¿qué está pasando con la defensa, los ciberataques y la guerra híbrida? No se ha dispuesto del dinero necesario para proteger al país", afirmó.

Agencia Reuters