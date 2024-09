El hijo del argentino asesinado en Cisjordania es un sobreviviente al ataque de Hamas: “Papá me acompañó todos estos meses”

Escuchar

TEL AVIV.- Sebastián Podsmeser, de 28 años, hijo de Adrián Marcelo Podsmeser, de 57 años, asesinado este domingo en un atentado en el Valle del Jordán, todavía no cree que su padre haya sido asesinado a tiros en el cruce de Allenby, donde trabajaba como transportista desde hace muchos años.

En una entrevista con el diario israelí Yedioth Aharonot, Sebastián recordó: “Me desperté esta mañana con los mensajes. Mi hermana me dijo que fuera al hospital porque estaban evacuando a papá en helicóptero. Tan pronto como escuché ‘helicóptero’ me di cuenta de que la situación era difícil. Luego me dijeron que no tenía sentido ir al hospital, sino que me fuera directamente a casa y esperara. Allí ya entendí todo.”

La familia Podsmeser

El propio Sebastián es un sobreviviente de la fiesta Supernova de Reim, en el sur de Israel, donde fueron asesinados por Hamas unos 364 jóvenes el 7 de octubre del año pasado. Sebastián era amigo de Almog Sarusi , cuyo cuerpo fue recuperado de Rafah la semana pasada después de que fuera asesinado por sus captores. “Papá me acompañó todos los meses después del ataque del 7 de octubre. Él siempre estuvo ahí para mí y me ayudó, realmente era un hombre increíble. El dolor es grande, todavía no puedo creer lo que pasó”, dijo Sebastián. “Todos lo conocían en el área de tránsito, hacía el trabajo lo mejor que podía, una persona laboriosa”.

Adrián Podmesser, residente de la localidad de Ariel, estaba casado y era padre de cuatro hijos. “Papá, era un hombre con un corazón enorme. De él aprendí a ser una persona con buenas intenciones. Vivía la vida sin andar haciendo cálculos. Papá quería mucho a sus hijos y nos cuidaba. Ahora nos haría reír y nos animaría a todos”.

La policía israelí monta guardia cerca del lugar de un tiroteo mortal donde las autoridades israelíes dicen que tres personas fueron asesinadas a tiros en el cruce del puente fronterizo Allenby entre Cisjordania y Jordania, el domingo 8 de septiembre de 2024. (AP Foto/Mahmoud Illean) Mahmoud Illean - AP

Yohanan Shouri, de 61 años, otra de las personas asesinadas en el ataque, estaba casado y tenía seis hijos. Vivió en Ma’ale Ephraim durante casi 30 años e incluso fue miembro del pleno del consejo desde 2013. Shouri trabajó en el traslado de carga en la terminal como capataz. Shouri, que se desempeñó como voluntario durante muchos años en la Guardia Civil, fue reclutado inmediatamente después del estallido de la guerra el 7 de octubre en la unidad de reserva, y el ayuntamiento dijo que “realizó todas las tareas requeridas por una misión y compromiso con la seguridad de los vecinos.”

El sargento mayor Doron Dahan, comandante de la policía y de la comunidad de Ma’ale Ephraim y el valle del Jordán y comandante de Shouri, dijo a Yedioth Aharonot que lo conocía desde hacía muchos años: “Era una persona muy querida por la comunidad, ha sido policía voluntario durante más de 20 años. Estaba muy comprometido con Israel y quería contribuir todo lo que pudiera junto con sus hijos”, dijo Dahan. “Conocía a todos los policías aquí y formó a generaciones de policías aquí en el Valle del Jordán. Los introdujo en el sector y con un arraigo muy profundo en el campo. Todo el mundo está en completo shock y nos resulta difícil digerir lo que pasó”.

Dahan añadió: “Por la mañana empezamos a recibir mensajes sobre el ataque y sabía que Shouri trabajaba allí. Intenté llamarlo al teléfono pero no hubo respuesta. Llamé a otro voluntaria que trabajaba allí y ella rompió a llorar. Inmediatamente me di cuenta de que Shouri había sido herido en el ataque.

Yori Birnbaum, de 65 años, residente de Nama, también trabajaba en la terminal del cruce de Allenby y fue asesinado en el ataque. Birnbaum emigró a Israel en la década de 1990, era padre de tres hijos y su esposa murió de cáncer hace aproximadamente una década. El alcalde Ariel Yair Shatbon lo recordó: “Compartimos el dolor de la familia. Siempre será recordado como una persona amable y sonriente”.

El jefe del Consejo del Valle del Jordán, David Alhaini, añadió: “Conocemos a Birnbaum desde hace muchos años y también a sus hijos, que estudiaron en las mismas escuelas donde se educaron la mayoría de los residentes del Valle del Jordán. La familia de Birnbaum ha perdido un persona maravillosa y todos estamos tristes”.

Los tres murieron a causa de los disparos de un camionero que venía de Jordania, se bajó del vehículo en la terminal de carga del paso fronterizo y abrió fuego a quemarropa. usando un arma que disparó. El terrorista fue eliminado por los guardias de seguridad en el paso fronterizo con Jordania. Los funcionarios de seguridad israelíes declararon que el terrorista es un camionero jordano llamado Maher Jazzy. La cadena de televisión saudí “Al-Arabiya” informó desde una fuente de seguridad que el terrorista fue despedido del servicio militar en Jordania.

El ataque se produjo a la sombra de las grandes tensiones con Jordania, y en el reino vecino ya a mediodía se difundieron fotografías de personas repartiendo dulces tras el ataque. Una nota en una de las bandejas dice: “Dulces para la Operación Heroísmo”.

La autoridad aeroportuaria anunció que los pasos fronterizos terrestres que conectan Israel y Jordania reabrirán mañana por la mañana, después de que fueron cerrados tras el ataque. El cruce de Yitzhak Rabin, cerca de Eilat, y el cruce del río Jordán, cerca de Beit Shean, se abrirán únicamente para el paso de pasajeros. El cruce de Allenby también se abrirá únicamente al tráfico de pasajeros a las 10:00 h

