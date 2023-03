El Kremlin apunta contra Hollywood tras el Oscar entregado al documental de Navalny: “Hay un elemento de politización”

escuchar

LOS ANGELES.– Navalny, una película que se adentra en el envenenamiento del prominente opositor ruso encarcelado Alexei Navalny, se alzó el domingo con el Oscar al mejor documental.

Dirigida por el canadiense Daniel Roher, la investigación repasa el ascenso político de Alexei Navalny, el atentado al que sobrevivió por poco y su posterior encarcelamiento. Es una película con evidente peso político tras la invasión rusa a Ucrania.

“Y hay alguien que no pudo estar con nosotros esta noche: el líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, permanece en régimen de aislamiento por lo que llama, quiero asegurarme de citar sus palabras correctamente, ‘la injusta guerra de agresión de Vladimir Putin en Ucrania’”, dijo Roher al recibir la estatuilla.

Daniel Roher y la familia de Navalny aceptan el premio al mejor largometraje documental en los Oscar el domingo 12 de marzo de 2023, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Chris Pizzello - Invision

Y añadió: “Alexei, el mundo no ha olvidado tu mensaje vital para todos nosotros: no debemos tener miedo de oponernos a las dictaduras y al autoritarismo dondequiera que asome la cabeza”.

La esposa de Navalny, Yulia, que asistió a la ceremonia junto a sus hijos acotó: “Alexei, estoy soñando con el día en que seas libre y nuestro país sea libre. Mantente fuerte, mi amor”.

Navalny, de 46 años, es un activista anticorrupción experto en medios de comunicación que desde hace años es un dolor de cabeza para el presidente ruso, Vladimir Putin. Ha publicado numerosos informes sobre la corrupción en Rusia y la administración de Putin y se ha convertido en una figura popular y movilizadora entre los rusos de ideas afines.

Roher se reunió con Navalny durante su breve estadía en Berlín en 2020 y principios de 2021, mientras el líder opositor se recuperaba de un intento de asesinato por envenenamiento que Navalny atribuye a Moscú. Los medios dicen que Navalny es el crítico más feroz del Kremlin. Y aparentemente no se detiene por la intimidación y arrestos que ha sufrido.

En marzo pasado fue condenado a nueve años de prisión por cargos de “fraude” que considera ficticios.

“Mi esposo está preso simplemente porque dijo la verdad. Mi esposo está preso simplemente porque defiende la democracia”, dijo el domingo Yulia Navalni, esposa del disidente.

El dirigente opositor ruso Alexei Navalny aparece en un enlace por video desde la prisión provisto por el Servicio Penitenciario Federal ruso en la corte de Moscú, 24 de mayo de 2022. (AP Foto/Alexander Zemlianichenko, File)

La película fue un éxito en el Festival de Cine de Sundance, donde ganó tanto el premio documental del público como el premio de película favorita del festival. El film ya se había alzado con el premio al mejor documental en febrero en los británicos Bafta.

“Ante todo, Navalny se trata de la pasión, el impulso y el heroísmo inspirador de Alexei Navalny, quien incluso mientras celebramos este premio continúa languideciendo en una colonia penal”, dijo Amy Entelis, vicepresidenta ejecutiva de CNN Worldwide. La película, presentada por CNN Films y HBO Max, es el primer Oscar de CNN.

La respuesta rusa

Este lunes, las autoridades rusas señalaron que consideran que existen indicios de “politización” en el premio concedido al documental.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, dijo que, aunque no lo vio y “no puede juzgar las cualidades del documental”, considera que seguramente “haya elementos de politización” en la cinta, premiada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, según informaciones de la agencia de noticias TASS.

“Aunque no he visto el documental, supongo que hay un elemento de politización del tema”, declaró el portavoz del Kremlin. “El propio Hollywood no se avergüenza a veces de proceder a una politización de sus obras”, añadió Peskov.

Agencias AFP, AP y DPA

LA NACION