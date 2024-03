Escuchar

WASHINGTON.- El viernes pasado, la princesa de Gales conmocionó al mundo con un video en el que anuncia que le diagnosticaron cáncer. Sentada en un banco al aire libre, entre matas de plantas y flores, Kate Middleton habló durante dos minutos y con palabras sencillas puso fin a semanas de especulaciones sobre su paradero y su salud.

“Fue una declaración muy potente”, dice Sarah Hewson, editora de temas de la realeza de TalkTV. “Verla ahí, mirando directamente a cámara, frente al mundo, para compartir su devastador diagnóstico de cáncer, es profundamente conmovedor.”

Los miembros de la familia de Kate y funcionarios de los gobiernos de todo el mundo inmediatamente difundieron comunicados de apoyo a la princesa, y algunos de los observadores de la realeza que se pasaron los últimos dos meses esparciendo rumores delirantes, chistes y memes en las redes sociales, sintieron puntadas de remordimiento. Pero en el video Kate comparte mucho más que su diagnóstico de cáncer, y los expertos en comunicación y en lenguaje no verbal dicen que el mensaje más potente del video hay que leerlo entrelineas.

Esto es lo que dijo la princesa, sin decirlo.

La realización del video implica que para la familia real el asunto es muy serio

La preocupación por Kate y las especulaciones de la opinión pública se dispararon después de la cirugía abdominal que le practicaron en enero y su desaparición de la escena pública. Y en las últimas semanas la preocupación había escalado aún más, tras la difusión de una imagen retocada y de fotos borrosas en los tabloides británicos. Para los expertos, el video es el intento más reciente de la familia real para frenar finalmente los rumores.

Los diarios británicos, impactados con la noticia Kirsty Wigglesworth - AP

“Siempre volvemos a la famosa frase de la difunta reina: ‘Para me te crean, te tienen que ver’”, señala Emily Maitlis, conductora del podcast “News Agents”, y famosa por una extraordinaria entrevista que le hizo hace varios años al hoy caído en desgracia príncipe Andrés. “De un saque, el video pone fin a todas las especulaciones. No puede ser photoshopeado, no puede ser falsificado.”

"El video está en las antípodas del breve comunicado difundido por el palacio en febrero para anunciar que el rey Carlos III tiene cáncer"

Además, en los créditos del video aparece directamente la BBC, realizadora y distribuidora del material, “tal vez para que quedara claro que el video no era casero, sino de una productora independiente”, agrega Hewson.

El video está en las antípodas del breve comunicado difundido por el palacio en febrero para anunciar que el rey Carlos III tiene cáncer. Pero el publicista británico Mark Borkowski apunta que en este caso era necesario un gesto más ostensible: “Si hubieran difundido un comunicado, nadie les habría creído, y el disparate de rumores habría continuado.”

Catalina y su familia quieren privacidad

En el video, Kate no hace referencia a la obsesión de las redes sociales con su paradero, y Borkowski cree que es una decisión deliberada: “No quieren dar la menor señal de que son influenciados por el ruido en las redes.”

Pero sí habla repetidamente de su familia y sus necesidades “después de dos meses terriblemente difíciles”, dice la princesa.

“Nos llevó tiempo explicárselos a Jorge, Charlotte y Louis de una manera en que lo puedan entender”, dice Kate. “Espero que entiendan que, como familia, necesitamos tiempo, espacio y privacidad mientras realizo mi tratamiento.”

En pocas palabras, retrocedan.

“No les habla directamente a los conspiranoicos, pero el mensaje contiene algunos mensajes muy claros”, apunta Hewson. “¿Dónde estaba Kate? Bueno, estaba en shock tras recibir un horrible diagnóstico, poniendo toda la energía en estar fuerte para empezar quimioterapia y, por sobre todo, para proteger a sus hijos.”

Kate tiene apoyo, pero también es dueña de sí misma

En el video, la princesa menciona brevemente el apoyo que ha recibido de su marido, el príncipe Guillermo: “Tenerlo a mi lado es un gran consuelo y una fuente de tranquilidad.”

La princesa fue consciente del profundo efecto que su noticia tendría en las familias, en los pacientes con cáncer

La mención generó cierta confusión, porque Guillermo no aparece en cámara en ningún momento. Muchos se preguntaron por qué el príncipe no se sentó junto a su esposa para mostrar un frente unido.

Justin Vovk, profesor adjunto de historia en la Universidad Redeemer, cree que la decisión de mostrar únicamente a la princesa fue deliberada.

“Esta declaración era el momento para que Kate reafirmara realmente su propia identidad como persona”, dice Vovk. “Ella no es simplemente ‘la esposa de’, sino una mujer que está atravesando un tratamiento contra el cáncer.”

Aunque no se lo mostrara en imágenes, apunta Hewson, la mención al príncipe Guillermo tal vez haya tenido la intención de sofocar “los ultrajantes rumores sobre la salud de su matrimonio”. (Entre los rumores sobre la desaparición pública de Kate, se hablaba de una aventura extramatrimonial.)

Dar aliento a otros pacientes con cáncer

Kate concluye con un mensaje para otros pacientes con cáncer: “Y todos aquellos que enfrentan esta enfermedad, en cualquiera de sus formas, por favor no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos.”

Según Maitlis, la princesa fue consciente del profundo efecto que su noticia tendría en las familias, en los pacientes con cáncer, y en las madres que se ven en la situación de tener que transmitirles noticias difíciles a sus hijos pequeños. En el video, señala Maitlis, la princesa aparece rodeada de lo que parecen ser narcisos, que simbolizan la esperanza para los afectados por el cáncer.

“Incluso en su hora más oscura”, señala Hewson, “logró emitir un mensaje de esperanza y apoyo a los demás”.

(Traducción de Jaime Arrambide)

Samantha Chery Alice Li