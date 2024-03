Escuchar

ROMA.- Después de turbulencias y en una movida más significativa, que apunta a fortalecer el rol y el funcionamiento de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores (PCPM), el papa Francisco designó este viernes a un sudamericano, Luis Manuel Alí Herrera, obispo auxiliar de Bogotá, como su nuevo secretario, y a una mujer laica, la norteamericana Teresa Morris Kettelkamp, como secretaria adjunta, según se publicó en el boletín de la Santa Sede.

Es la primera vez que un obispo y una mujer acceden a estos cargos. Los dos son expertos en la cuestión de abusos y ya eran miembros de la PCPM, que preside el cardenal estadounidense, Sean O’Malley, arzobispo de Boston, desde que fue creada por el papa Francisco en marzo de 2014.

El obispo Alí, de 56 años, psicólogo, auxiliar de Bogotá desde 2015, también fue secretario general de la Conferencia Episcopal Colombiana desde 2022. Sucederá en su nuevo cargo en la PCPM al sacerdote británico Andrew Small, que había sido designado secretario “pro tempore” de la comisión en junio de 2021. Ese nombramiento había creado tensión y polémicas internas, que provocaron, en abril de 2023 la clamorosa renuncia a la comisión del jesuita alemán Hans Zollner, uno de los máximos expertos del Vaticano del tema de los abusos sexuales, de conciencia y poder en el seno de la Iglesia católica.

Como en 2017 había hecho la experta irlandesa Marie Collins, víctima de abusos sexuales durante su niñez, que decidió irse debido a la “falta de colaboración” e “inaceptable” y “vergonzosa” reticencia de diversas oficinas de la curia romana con la PCTM, Zollner dio un portazo denunciando públicamente el mal funcionamiento de la misma comisión. Zollner -teólogo, psicólogo y director del Instituto para la Protección de Menores de la Pontificia Universidad Gregoriana y consultor de la diócesis de Roma-, al explicar su decisión de renunciar a la PCTM, aseguró que lo hacía porque faltaban nada menos que “transparencia, respeto de las reglas y rendición de cuentas”, esos mismos puntos esenciales en la lucha contra la cultura del silencio y del abuso.

Aunque al principio fue creada como un órgano independiente, desde la publicación de la Constitución Apostólica “Predicatea Evangelium” que reformó la curia romana en marzo de 2022, la comisión pasó a ser parte del Dicasterio para la Doctrina de la fe, con la función de “ofrecer al Romano Pontífice consejo y asesoramiento, así como proponer las iniciativas más adecuadas para la tutela de los menores y de las personas vulnerables”.

“La comisión pontificia asiste a los obispos diocesanos y eparquiales, conferencias episcopales y estructuras jerárquicas orientales, superiores de institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica y sus conferencias en el desarrollo de estrategias y procedimientos apropiados, por medio de directrices, para proteger a los menores y personas vulnerables de abusos sexuales y dar una respuesta adecuada a tales conductas por parte del clero y de los miembros de los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, según las normas canónicas y teniendo en cuenta las exigencias del derecho civil”, indica el número 78 de la Constitución Apostólica.

Mientras que el obispo Alí se mudará en mayo a Roma para asumir su nueva función, Morris Kettelkamp trabajará desde Estados Unidos. Nacida en Chicago en 1952, después de haberse licenciado en Ciencias Políticas, Kettelkamp sirvió en la Policía del Estado de Illinois, en cuyos rangos alcanzó el grado de coronel y fue directora ejecutiva del “Secretariat of Child and Youth Protection della United States Conference of Catholic Bishops”.

En un comunicado, el cardenal O’Malley, que también forma parte del Consejo de Cardenales que asesora al Papa, destacó las nuevas designaciones al frente de la comisión: “Procedentes de diferentes antecedentes y poseyendo dones únicos en la protección, el obispo Alí y Teresa comparten una pasión común por el bienestar de los menores y las personas vulnerables, con una vida de servicio a la Iglesia en esta área importante. Aportan tanto estabilidad a la agenda de la Comisión como un alto grado de profesionalismo a sus nuevos roles”, dijo.

O’ Malley remarcó que el obispo Alí es actualmente el miembro más longevo de la comisión y que “ha sido un defensor de la protección infantil en América Latina durante muchos años”. “Como Secretario General de la Conferencia Episcopal en su país natal, Colombia, recientemente supervisó la finalización de las directrices nacionales actualizadas”, precisó.

“Después de una carrera en la aplicación de la ley en los niveles más altos, Teresa dirigió una de las oficinas de protección más grandes de la Iglesia en los Estados Unidos”, agregó. “Como miembros de la comisión durante muchos años, reflejan un fuerte enfoque en la continuidad del trabajo y la agenda de la Comisión desde su expansión en 2022. Son bien conocidos entre la comunidad de profesionales de la protección, y tengo la confianza de que adoptarán un enfoque de equipo para nuestro trabajo común desde que la Comisión fue formalmente incorporada en la Curia Romana por el Santo Padre en la Constitución Apostólica, Praedicate Evangelium”, aseguró.

O’Malley, que agradeció el trabajo del secretario saliente, se mostró finalmente convencido de que con las designaciones de hoy la “comisión continúa en este camino de hacer de la protección una parte estable de cada aspecto de la vida y el ministerio de la Iglesia”.