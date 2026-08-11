El piloto de un vuelo de Air India que perdió 100 metros de altura dio positivo por marihuana

NUEVA DELHI.– Un nuevo episodio volvió a poner bajo la lupa a Air India. El capitán de un vuelo que cubría la ruta entre Phuket, en Tailandia, y Nueva Delhi y que la semana pasada perdió repentinamente unos 300 pies —cerca de 100 metros— de altitud dio positivo por marihuana en un análisis toxicológico de confirmación, según informaron este martes varios canales de televisión indios.

Reuters no pudo verificar de manera independiente esas informaciones y la aerolínea no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

🚨 YOUR PILOT FAILS SECOND DRUG TEST 🚨 NO BIGGIE, RIGHT? THERE'S A COPILOT

Air India AI 2379 captain’s confirmatory test was positive after the Phuket-Delhi flight that dropped 300 feet and injured 17.

Second failure.

What’s going on in Indian aviation?#AirIndia #AI2379 pic.twitter.com/xb7XvaWmCM — ZeroBarkThirty(2) (@ZeroBarkThirty2) August 11, 2026

El incidente ocurrió el 4 de agosto a bordo de un Airbus A320neo de Air India que transportaba a 137 pasajeros y ocho miembros de la tripulación. Mientras sobrevolaba el estado de Odisha, en el este del país, la aeronave sufrió lo que el gobierno describió inicialmente como una “variación momentánea de altitud”. El avión logró estabilizarse y posteriormente aterrizó sin inconvenientes en Nueva Delhi.

El episodio dejó heridos a varios pasajeros y tripulantes y llevó a las autoridades a abrir una investigación para determinar qué provocó el brusco descenso. Los investigadores recuperaron tanto el registrador de datos de vuelo como la grabadora de voces de la cabina, mientras que Airbus anunció el envío de especialistas para colaborar con las pesquisas.

Investigation into Air India Flight AI 2379 (Phuket–Delhi) of 04.08.2026



▶️On 04.08.2026, an Air India Airbus A320 aircraft, registration VT-EXO, operating scheduled flight AI 2379 from Phuket to Delhi, experienced a sudden altitude variation of approximately 300 feet during… pic.twitter.com/DSLqs3JKTF — PIB India (@PIB_India) August 11, 2026

La investigación cobró una dimensión todavía mayor después de que el Ministerio de Aviación Civil revelara que un primer examen realizado al capitán para detectar sustancias psicoactivas había arrojado un resultado que requería una prueba de laboratorio de confirmación. Este martes, medios indios aseguraron que ese segundo análisis dio positivo por marihuana.

Por el momento, sin embargo, las autoridades no establecieron ninguna relación entre ese resultado y la pérdida de altitud. La Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de India (AAIB) pidió evitar conclusiones anticipadas hasta que puedan analizarse todos los elementos técnicos y operativos disponibles.

En medio de la creciente repercusión del caso, el Ministerio de Aviación Civil citó al presidente ejecutivo de Air India, Campbell Wilson, para discutir lo ocurrido y las medidas adoptadas por la compañía.

#WATCH | Delhi: Air India’s outgoing CEO Campbell Wilson leaves after meeting senior officials of MoCA and DGCA regarding the Phuket-Delhi flight incident.



He says, "We were just giving an update on the status of the investigation...It is up to him (MoCA Minister) to give an… pic.twitter.com/nI3zEtTVQP — ANI (@ANI) August 11, 2026

El episodio llega además en un momento especialmente delicado para Air India, sometida desde hace más de un año a un fuerte escrutinio por sus estándares de seguridad y mantenimiento. La compañía todavía intenta recuperar la confianza pública después del accidente de un Boeing 787 ocurrido en Ahmedabad en junio de 2025, una tragedia que dejó cientos de víctimas y desencadenó una revisión mucho más estricta de sus operaciones por parte de los reguladores.

Las preocupaciones no se limitaron a aquel desastre. En los últimos meses, la aerolínea acumuló advertencias y sanciones regulatorias. En febrero, las autoridades indias la multaron por haber operado un Airbus en ocho vuelos sin un permiso de aeronavegabilidad válido, una infracción que, según el regulador, contribuyó a deteriorar todavía más la confianza pública en la empresa.

Restos recuperados del avión de Air India 182 tras el atentado cerca de las costas de Irlanda

Ese mismo mes, datos oficiales mostraron que la tasa de incidentes técnicos de Air India —entre ellos pérdidas de combustible o aceite, alertas de motores y problemas hidráulicos o de controles de vuelo— había alcanzado en enero su nivel más alto en al menos 14 meses. La compañía respondió con un programa para reforzar la confiabilidad técnica de su flota y aumentar los controles y el stock de repuestos.

El nuevo episodio suma así presión sobre una aerolínea inmersa en un ambicioso proceso de transformación desde que el conglomerado Tata recuperó su control en 2022. Tata Group mantiene la participación mayoritaria, mientras que Singapore Airlines posee cerca del 25% de la compañía.

Agencia Reuters