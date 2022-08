El príncipe Carlos criticó a su personaje en The Crown: “No soy ni cerca como me retratan en Netflix”

Un alto funcionario escocés reveló por error ayer que el príncipe Carlos cree que su representación en la popular serie de Netflix The Crown no se asemeja “ni cerca” a cómo es él en la realidad, lo que sería la primera declaración del heredero al trono sobre este programa que ha sido muy criticado por personas cercanas a la corona británica que opinan que se trata de pura ficción.

Durante un evento en el marco del festival de Edimburgo, el líder laborista escocés Anas Sarwar, develó el martes una conversación que tuvo con el príncipe Carlos el pasado octubre, en el acto de apertura del parlamento escocés al cual el próximo en la línea de sucesión asistió junto a su madre, la reina Isabel II.

El príncipe Carlos de Inglaterra en un evento en Birmingham, Inglaterra, el 28 de julio del 2022.

Sarwar aseguró que, al comienzo de la ceremonia, el príncipe Carlos se acercó y dijo: “Hola, encantado de conocerlos a todos. No soy ni cerca como me retratan en Netflix”, en un diálogo recogido por el medio británico The Daily Mail.

El líder laborista describió al príncipe como una persona “muy divertida” y contó un chiste que le había hecho Carlos sobre su profesión.

“¿Usted es el dentista?”, le preguntó el heredero al trono. “Así es, estoy encantado de estar a su servicio en cualquier momento”, respondió Sarwar. “Quizás para la Duquesa”, bromeó Carlos.

Fue tras revelar este intercambio cuando el líder laborista cayó en la cuenta de que había cometido un gravísimo error de protocolo: los políticos tienen prohibido dar a conocer lo que la realeza les dice en privado.

“Voy a tener muchísimos problemas por esto porque no creo que se puedan contar las conversaciones privadas”, recalculó Sarwar, luego de admitir que el saludo de Carlos le pareció “una forma muy interesante de describirse a sí mismo”.

El Príncipe Carlos de Inglaterra, Príncipe de Gales (izq.), la Corona Imperial de Estado (c.), Camila, Duquesa de Cornualles (dcha.) y el Príncipe Guillermo, Duque de Cambridge (detrás c.) pasan por la Galería Real durante la Apertura de Estado del Parlamento en las Casas del Parlamento, en Londres, el 10 de mayo de 2022. HANNAH MCKAY - POOL

The Crown, una serie que lleva ya cuatro temporadas y pronto lanzará una quinta, ha generado polémica al mostrar la historia de la reina Isabel II y los sucesos políticos y personales más relevantes de su reinado. Su próxima temporada trata de un período que la realeza prefiere olvidar, ya que narrará la vida de Lady Di en sus últimos años, ya divorciada.

La tira de Netflix ha recolectado varias críticas hasta el momento, entre ellas la de una amiga cercana a Diana, Jemima Khan, quien se ofendió con el productor Peter Morgan por la forma en la que retrataron a la princesa.

Lady Di y el príncipe Carlos

“No pretenden ser noticias. Es ficción... pero está vagamente basada en la verdad”, opinó por su parte el príncipe Harry en febrero del año pasado durante el programa de The Late Late Show con James Corden.

No obstante, aseguró que la serie “da una idea aproximada de lo que es ese estilo de vida, de las presiones de poner el deber y el servicio por encima de la familia y todo lo demás, de lo que puede resultar. Me siento mucho más cómodo con The Crown que viendo las historias que se escriben sobre mi familia, o mi mujer, o de mi mismo”, dijo, en referencia a la guerra eterna de la pareja real contra los medios británicos, a los que ha llevado a juicio por difamación.