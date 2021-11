Una amiga de Lady Di deja The Crown enojada por la forma en que la serie retratará a la princesa

Peter Morgan, el creador de The Crown, contrató a Jemima Khan, una de las mejores amigas de Diana Spencer para contar con fidelidad los hechos sucedidos en la familia real británica durante los años 90. Sin embargo, tras un episodio del guión que, supuestamente, deja muy mal parada a la princesa, la mujer se enojó y abandonó la consultoría del programa de Netflix.

Jemima estuvo casada, durante varios años, con el actual ministro de Pakistán, Imran Khan, quien es el primo lejano del que fue considerado el más grande amor de Lady Di, el cirujano Hasnat Khan. Fue ella quien recibió a Diana las dos veces que visitó Pakistán y con quien terminó teniendo una gran amistad hasta el punto de de considerarla su mejor amiga.

La princesa Diana junto a Jemima Khan LA NACION

Según reveló el Times, Morgan contrató a Jemima como consultora del programa con la premisa de que ella le cuente todas sus vivencias y recuerdos para abordar el romance entre Diana y el cirujano. Sin embargo, al parecer, un giro imprevisto del guión que dejaría muy mal parada a la princesa de Gales fue el detonante para que Jemima decidiera dejar atrás el proyecto debido a que “el retrato de la historia de Diana no se estaba llevando a cabo con respeto y compasión”, reveló. De ahí que, para defender a su amiga, Jemima abandonó el programa y pidió que quiten todas las escenas que requirieron de su ayuda y consejo.

El mismo reclamo se le está haciendo al príncipe Harry: que defienda a su madre de las garras de Netflix rompiendo su millonario contrato con la plataforma de streaming. En septiembre del año pasado, los duques de Sussex firmaron un acuerdo de 150 millones de dólares con Netflix para producir contenidos. Fue el primer contrato que la pareja consiguió tras el Megxit, su publicitada salida de la corona en busca de la libertad económica.

Se le reclama al duque de Sussex que rompa el contrato con Netflix para defender el recuerdo de su madre time.com

Pero ahora, son varios los que le exigen al hijo menor de Carlos y Lady Di devolver la extraordinaria suma debido al tratamiento que la plataforma de streaming le ha dado a su difunta madre en el exitoso programa The Crown, que retrata la vida de la dinastía Windsor durante el reinado de Isabel II.

La actriz Elizabeth Debicki se pondrá en la piel de Lady Di en la quinta temporada del show y el príncipe Harry ha sido criticado por permanecer “absolutamente en silencio” sobre cómo se ha retratado a su madre en la serie.

Angela Levin, autora de Harry: A Biography of a Prince, le dijo a The Sun: “Harry se ha mantenido absolutamente en silencio sobre Netflix. Debería romper el acuerdo y defender a su madre. ¿Qué es más importante? ¿El dinero o defender a su madre?”.

Ingrid Seward, editora de Majesty Magazine, agregó: “No creo que Harry lo entienda. Supongo que cuando hizo el trato con Netflix no lo pensó bien, pero Meghan lo habría hecho, no es una idiota. El duque de Sussex habló sobre The Crown durante su entrevista en el autobús con James Corden en febrero, por lo que no está totalmente ajeno al tema”.