A fondo El regreso del Artemis II a la Tierra, paso a paso Así es la llegada de la misión de la NASA La cápsula Orión ya se encuentra en el tramo final de reingreso, con amerizaje previsto en el océano Pacífico. Seguí la trayectoria en vivo 10 de abril de 2026

El tramo final de la misión Artemis II está en marcha y tiene fijado su regreso a la Tierra a las 20.53 (hora argentina), cuando la cápsula Orión reingrese en la atmósfera terrestre. Se trata de una de las etapas más críticas de todo el viaje, con amerizaje previsto en el océano Pacífico, frente a la costa de California. Durante esta maniobra, la nave alcanzará velocidades cercanas a los 38.000 kilómetros por hora. Esa velocidad, combinada con el contacto con la atmósfera, generará una fricción extrema que envolverá a la cápsula en una especie de “bola de fuego”. Es el momento de mayor riesgo de la misión: una vez iniciado el descenso no existen sistemas de escape ni alternativas de contingencia, por lo que la seguridad de la tripulación depende exclusivamente del correcto funcionamiento del escudo térmico.

Ese escudo, fabricado con material Avcoat, está bajo especial seguimiento tras los desprendimientos observados en Artemis I. Sin embargo, desde la NASA aseguran que el sistema es confiable. Además, como refuerzo, se diseñó una trayectoria de reingreso más empinada que permite reducir el tiempo de exposición al calor extremo antes de la apertura de los paracaídas. Según explicó Liliana Villarreal, directora de Aterrizaje y Recuperación de la misión, el desafío principal comienza una vez que la cápsula entra en la atmósfera. En ese punto, Orión deberá desacelerar de unos 40.000 kilómetros por hora a apenas 480 km/h. Para lograrlo, desplegará un sistema de once paracaídas en una secuencia perfectamente coordinada, clave para garantizar un descenso controlado y seguro hasta el mar. Tierra.

El amerizaje se realizará a unos 96 kilómetros de la costa californiana. Una vez que las condiciones sean seguras, helicópteros y buzos de la Marina, junto con equipos especializados de la NASA, se acercarán a la cápsula para iniciar el operativo de recuperación. Los buzos inspeccionarán posibles riesgos, estabilizarán la nave y colocarán una balsa inflable en la escotilla para facilitar la salida de los astronautas. Luego, la tripulación será trasladada en helicóptero hacia un buque de apoyo, donde recibirá una primera evaluación médica tras la misión. Finalmente, serán llevados al Centro Espacial Johnson, donde continuarán los controles y el seguimiento posterior a su regreso a la Tierra.

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