El enviado especial para Ucrania presentó su renuncia tras haber sido implicado en el escándalo del llamado al presidente Zelenski Fuente: Reuters

27 de septiembre de 2019 • 20:28

WASHINGTON.- El escándalo de la trama ucraniana se cobró hoy su primera víctima, con la renuncia del enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Kurt Volker, uno de los funcionarios quizás más involucrados en el caso.

La renuncia tiene lugar tras los informes de que habría colaborado con el presidente Donald Trump en el caso del llamado al líder ucraniano Volodimir Zelenski, a quien el magnate le pidió ayuda en una maniobra en perjuicio de Joe Biden, posible rival demócrata en 2020.

Volker se había reunido con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, para anunciarle que presentaría la renuncia.

El diplomático era uno de los cinco funcionarios -además del propio Pompeo- citados para comparecer ante tres comités de la Cámara de Representantes a partir de la semana próxima en el marco del proceso de juicio político.

El diario The State Press, de la Universidad de Arizona, dio la primicia de la renuncia, retomada por The New York Times, CNN y otros medios norteamericanos.