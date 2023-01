El Vaticano reabrió el caso de Emanuela Orlandi, la joven desaparecida desde 1983

escuchar

El Vaticano reabrió hoy el caso de Emanuela Orlandi, la joven que desapareció en 1983 cuando regresaba de su escuela de música. Así lo confirmó la Oficina de Prensa de la Santa Sede. En 2020, la Justicia de ese Estado había archivado las investigaciones sobre la presunta sepultura de la adolescente dentro de ese Estado.

En las últimas horas, el fiscal Alessandro Diddi, decidió la reapertura de la causa “sobre la base de los pedidos hechos por la familia en varias sedes”, aseguró la Oficina de Prensa a la agencia Télam. Ocurre luego del estreno de un documental de Netflix que revela nueva información sobre un supuesto acoso de un alto funcionario del Vaticano a Emanuela.

Emanuela integraba una de las pocas familias que vivían dentro del Vaticano porque su padre trabajaba allí. El 22 de junio de 1983, a sus 15 años, asistió como lo hacía habitualmente a una escuela de música cercana en donde practicaba flauta. En un momento dado llegó a llamar por teléfono a su casa y le avisó a una de sus hermanas que en las afueras de la institución un hombre se le acercó para hablarle desde un auto. Esa fue la última vez que la vieron con vida. Después, sus padres y hermanos recibieron por mucho tiempo llamados de supuestos secuestradores que querían dinero para entregarla, intercambio que nunca se concretó.

Su desaparición ha sido uno de los misterios perdurables del Vaticano y, a lo largo de los años, ha sido vinculado con varios acontecimientos, entre ellos el complot para asesinar a San Juan Pablo II y un escándalo financiero que involucra al banco del Vaticano hasta el bajo mundo del hampa de Roma.

El reciente documental de Netflix “Vatican Girl” (La chica del Vaticano) de cuatro episodios, explora tales escenarios y proporciona además un nuevo testimonio de una amistad que afirma que Emanuela le había dicho una semana antes de desaparecer que un clérigo de alto rango le había hecho insinuaciones sexuales. El hermano de Orlandi, Pietro, anunció el mes pasado una nueva iniciativa para crear una comisión parlamentaria que investigue el caso.

Tres iniciativas presentadas previamente ante el Parlamento italiano no lograron despegar, pero la abogada de la familia, Laura Sgro y el legislador de oposición Carlo Calenda, argumentaron que el Vaticano no podía cerrar el caso con tantas preguntas sin respuesta.

En declaraciones a RaiNews24 el lunes, Pietro Orlandi calificó la decisión de Diddi como un “paso positivo” de que el Vaticano aparentemente cambió de parecer, dejó atrás su oposición y ahora revisará el caso desde el principio.

Más allá de las teorías y las investigaciones, todo pareció estancarse durante años, aunque la familia de la joven nunca dejó de buscarla.

En marzo de 2019, los Orlandi recibieron una carta anónima con la imagen de un ángel sobre una tumba del cementerio Teutónico del Vaticano. Tras varias solicitudes, con Francisco al frente, consiguieron que se investigara. Si bien lograron la exhumación, el resultado fue desolador: estaban vacías.

“Mucha gente me dice ‘Olvídalo. Disfrutá la vida. No pienses más en eso’. Pero no puedo. No podré estar en paz hasta que no sea resuelto”, dijo a la BBC el hermano de Emanuela, Pietro.

