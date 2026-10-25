Elecciones en Brasil El mapa de resultados de Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, en vivo

Brasil llegó al balotaje de este 25 de octubre con la tensión y la expectativa de enfrentar la segunda vuelta más reñida de su historia. En las tres semanas desde la primera vuelta, en la que Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, se impuso con el 47,03% de los votos sobre el 45,16% del presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT), las encuestas mostraron un escenario de creciente paridad. Las urnas determinarán si Lula conseguirá una remontada –algo que nunca sucedió en Brasil desde que existe la segunda vuelta- y avanza hacia su cuarto mandato o si los Bolsonaro vuelven al Palacio del Planalto, mientras el expresidente cumple una condena por intento de golpe de Estado.