Elecciones en Brasil: el resultado del balotaje mantiene el proyecto político de Lula

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se impuso este domingo a Flavio Bolsonaro en el balotaje y aseguró la continuidad de su proyecto político por otros cuatro años. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) obtuvo el 51,78% de los votos, frente al 48,22% de su adversario, y alcanzó su cuarto mandato, el segundo consecutivo.

Durante la campaña, el mandatario buscó recuperar el respaldo de los trabajadores con iniciativas vinculadas con las condiciones laborales y los ingresos familiares. En este sentido, la reducción de la carga horaria ocupó un lugar central en esa estrategia.

El Senado de Brasil aprobó el fin de la jornada “6x1” EVARISTO SA - AFP

Una de las principales medidas fue el fin del esquema 6x1, que contempla seis días de trabajo y uno de descanso. Tal como informó LA NACION, mediante la aprobación de la reforma, el Senado respaldó la reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales, sin recortar los salarios y con dos días de descanso.

La reforma prevé una implementación gradual: el límite bajará a 42 horas a los 60 días de su promulgación y llegará a 40 un año después. Alrededor de 14,8 millones de trabajadores registrados cumplen el régimen 6x1, extendido especialmente en el comercio, los servicios y el transporte. La iniciativa consiguió incluso el voto favorable de Bolsonaro, mientras que las entidades empresarias advirtieron sobre un posible aumento de los costos.

La medida prohíbe la operación, oferta y publicidad de las apuestas en línea Eraldo Peres - AP

Otro frente de la campaña fue el combate al endeudamiento asociado al juego. El 25 de septiembre, a nueve días de la primera vuelta electoral, Lula firmó una disposición provisional para prohibir las apuestas online en todo Brasil. La restricción abarcó el funcionamiento de las plataformas, su publicidad y los patrocinios. “Es una medida dura, drástica y necesaria”, sostuvo el presidente al defender la decisión.

La norma entró en vigor de inmediato y estableció un plazo de 120 días para su ratificación legislativa. El Gobierno también elaboró un proyecto con penas de prisión para quienes operaran o promocionaran esos sistemas. La ofensiva generó resistencia entre los clubes de fútbol, que advirtieron sobre las consecuencias para su financiamiento: las casas de apuestas patrocinaban a más de la mitad de los equipos de primera división.

El Partido Liberal de Bolsonaro obtuvo 121 de las 513 bancas de Diputados, frente a las 88 de la coalición que integra el PT Silvia Izuierdo - AP

Para sostener su agenda durante el próximo mandato, Lula deberá negociar con un Congreso en el que la oposición reforzó su presencia. El Partido Liberal de Bolsonaro obtuvo 121 de las 513 bancas de Diputados, frente a las 88 de la coalición que integra el PT. Tras conocerse el resultado, el presidente reelecto se comprometió a trabajar con el Parlamento surgido de las urnas.

En su discurso tras la victoria, Lula anticipó que regulará las redes sociales y acusó a las plataformas de intentar influir en el resultado electoral. “Estas elecciones fueron una derrota al negacionismo y a la mentira”, señaló.

Además, prometió mayor participación ciudadana en las decisiones de gobierno. “Vamos a cambiar la forma en que gobernamos”, afirmó, y aseguró que profundizará el diálogo con la población. También agradeció a los jóvenes por su movilización en defensa de la democracia.