Elecciones en Brasil: los presidentes de derecha de América Latina felicitaron a Lula pese a las dudas de Bolsonaro

BOGOTÁ.– Mandatarios de derecha de América Latina felicitaron durante la noche del domingo al presidente reelecto de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, por su triunfo aun cuando el candidato conservador, Flavio Bolsonaro, no reconoció su derrota y anticipó que buscaría anular la elección.

El presidente argentino, Javier Milei, todavía no se había pronunciado este lunes por la mañana. Tampoco el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele.

En una remontada contra todo pronóstico tras perder en primera vuelta, el mandatario izquierdista se impuso con el 51,7% de los votos frente al 48,2% de Bolsonaro.

Keiko felicitó a Lula

La presidenta de Perú, la derechista Keiko Fujimori, saludó al pueblo brasileño por la “jornada democrática” del domingo y felicitó a Lula por su reelección.

“Reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos”, señaló en X.

En el mismo tono, el ultraderechista José Antonio Kast, firme aliado de Bolsonaro, dijo haber conversado con el brasileño y extenderle sus felicitaciones.

“Chile y Brasil tienen mucho futuro en común”, apuntó el presidente chileno. “Seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración económica y combate al crimen organizado en la región”, añadió.

Acabo de conversar con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y lo he felicitado por el resultado de la elección. Chile y Brasil tienen mucho futuro en común y seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración… pic.twitter.com/ANRuEPbbaT — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 26, 2026

El ecuatoriano Daniel Noboa, que defiende la mano dura contra la criminalidad, también abogó por la cooperación en el cuarto mandato de Lula.

“Nuestra región tiene enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar cuando trabajamos juntos”, indicó el mandatario de derecha en X.

En Colombia, Abelardo De La Espriella recordó este lunes que él apoyó a Bolsonaro, pero dio un fuerte mensaje a favor de reconocer los resultados. “Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡DECIDE LA GENTE! Y cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad se respeta porque es sagrada. ¡En eso consiste la democracia!“, escribió. ”El presidente Lula y yo tenemos grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas, pero coincidimos en algo fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente", continuó.

De la Espriella felicitó a Lula

Espero “que en este cuatrienio renovado sigamos trabajando juntos por una América Latina más integrada y próspera”, dijo el presidente dominicano, Luis Abinader, en esa red social.

Asimismo, el mandatario paraguayo, Santiago Peña, aspira a trabajar junto a Lula “por el bienestar” de sus pueblos.

Con el triunfo de Lula, los brasileños le negaron a la derecha de América Latina su premio máximo, al cortar una racha de siete victorias presidenciales conservadoras consecutivas en 18 meses. Además, limitan el esfuerzo del presidente de Estados Unidos Donald Trump por afianzar su control sobre el hemisferio occidental.

Desde la izquierda

Desde la izquierda regional, por su lado, celebraron que la primera economía de la región se mantenga como un bastión progresista.

“Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”, escribió Claudia Sheinbaum, presidenta de México y también de izquierda, en un breve mensaje en la red social X.

Sheinbaum celebró la victoria de Lula

Desde Uruguay, el mandatario izquierdista Yamandú Orsi dijo haberse comunicado con su “amigo” reelecto en el gigante país vecino. “Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral”, indicó en X.

“Guatemala y Brasil comparten la convicción de que gobernar es trabajar por el bien común”, tuiteó el presidente socialdemócrata del país centroamericano, Bernardo Arévalo.

Estimado hermano @LulaOficial, te felicito en nombre del gobierno y pueblo cubanos por esta victoria histórica que garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social emprendido por el pueblo brasileño bajo tu liderazgo.



1/2 pic.twitter.com/5U9azS8Mvc — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 26, 2026

El líder cubano, Miguel Díaz-Canel, felicitó a su “hermano” por su “victoria histórica” sobre el hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022) “que garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social”.

“Puede Brasil contar con Cuba en la construcción de la unidad e integración de nuestra Patria Grande, latinoamericana y caribeña”, escribió en redes sociales.

“El pueblo de Brasil ha dado una contundente muestra de participación cívica y democrática”, dijo un comunicado de la cancillería de Venezuela, donde la presidenta interina Delcy Rodríguez gobierna bajo fuerte presión de Washington.

En el mundo

Más allá de América Latina, numerosos líderes mundiales reaccionaron al triunfo de Lula.

La cancillería china lo felicitó y dijo que iban a trabajar “para continuar avanzando en la construcción de una comunidad de futuro compartido” entre ambos países, socios en el bloque de los BRICS.

También dentro de esta alianza, el primer ministro indio, Narendra Modi, celebró la victoria de su “estimado amigo” y aseguró que iban a continuar su cooperación para hacer “progresar las prioridades comunes del Sur”.

Modi felicitó a Lula por su triunfo

Destacadas figuras del progresismo global se alegraron de la victoria, como el ícono de la izquierda estadounidense, Bernie Sanders, o el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

“¡Gran victoria para Lula! Lo que ha pasado en Brasil, pasará en España. La remontada del progresismo global acaba de comenzar”, dijo Sánchez, que en noviembre enfrenta unas elecciones generales en las que aspira a su reelección.

¡Gran victoria de @LulaOficial!



Lo que ha pasado en Brasil, pasará en España.



La remontada del progresismo global acaba de comenzar. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 26, 2026

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el resultado como un triunfo para “la democracia y el multilateralismo”, y el dirigente francés, Emmanuel Macron, dijo que iban a trabajar juntos con Lula por “un mundo más justo”.

Y en Canadá, el primer ministro Mark Carney destacó la relación bilateral que ha “florecido” bajo el mando de Lula. “Aprovechemos esta oportunidad para hacerla aún más fuerte, juntos”, dijo.

Agencias AFP y AP