QUITO.- En un clima de miedo y desaliento y cercados por la violencia del narcotráfico, los ecuatorianos participaron hoy en una jornada electoral para elegir al sucesor de Guillermo Lasso hasta mayo del 2025, en un escenario marcado por la violencia y la inseguridad y con recintos fuertemente custodiados por la policía y el ejército.

os primeros resultados se esperan para las 21.30 de la Argentina, pero ya se difundió el resultado del un sondeo a boca de urna con resultados no oficiales. Según este estudio difundido por el canal RTS, la candidata correísta Luisa González salió primera con el 32,8% de los votos y deberá enfrentar en un ballottage a Daniel Noboa, hijo de un magnate que buscó la presidencia en varias ocasiones, que obtuvo el 20,4%. Luego quedaron Jan Topic (18,29%) y Christian Zurita (13,69%), el líder que sucedió al candidato asesinado.

Los primeros votos escrutados también apuntan a un ballottage entre González y Noboa.

Las urnas se abrieron sin reportes de problemas y la jornada transcurrió en las siguientes horas sin informarse incidentes. Sin embargo, la cancillería indicó que numerosas oficinas consulares habían reportado dificultades para el voto en el extranjero y pidió al organismo electoral resolver esa situación de manera urgente.

Reiteramos que el sistema de #VotoTelemáticoEnElExterior 🌐 cuenta con varios niveles de seguridad que garantizan su invulnerabilidad. Los intentos de accesos ilegítimos a la plataforma han sido bloqueados, y NO se reportan incidentes.#EleccionesEcuador2023 🇪🇨 pic.twitter.com/PDa1zaErij — cnegobec (@cnegobec) August 20, 2023

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, Diana Atamaint, admitió que hubo “dificultades” en el voto electrónico habilitado para los electores que viven en el extranjero. ”El CNE reconoce las dificultades que se han presentado en la votación telemática, sobre todo en Europa, Asia y Oceanía”, dijo, aunque minutos después anunció que “las dificultades han sido superadas”, sin precisar cuál fue el motivo del fallo.

Del total de ciudadanos llamados a las urnas, unos 120.000 se inscribieron para votar en el extranjero. A través de redes sociales, los ecuatorianos presentaron sus quejas al verse imposibilitados de votar por un error en el sistema, y algunos denuncian un jaqueo.

La jefa de observadores de la OEA, la exvicepresidenta y excanciller de Panamá Isabel de Saint Malo, manifestó que había estado recibiendo “información y alertando al Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, con algunos temas que han surgido con el voto telemático”. Más temprano, la candidata presidencial favorita, Luisa González, se hizo eco de las denuncias al emitir su voto y llamó al CNE a corregir los errores y garantizar el voto de los ecuatorianos en el exterior.

¡No puedo ejercer mi derecho al voto! Llevo horas intentando.



No señores @cnegobec⁩, el voto telemático no está “fluyendo”.



¿Se imaginan cuántas personas se van a cansar de esperar 2 o 3 horas? ¿Cuántos votantes van a desistir?



Esto se llama supresión del voto pic.twitter.com/eRFpG8dSzf — Guillaume Long (@GuillaumeLong) August 20, 2023

Antes de los comicios, los emigrantes habían exigido que se habilitasen recintos electorales en los países adonde viven más ecuatorianos, puesto que en las elecciones regionales y municipales de febrero pasado ya había habido problemas con el sistema virtual. Sin embargo, las autoridades electorales rechazaron el pedido. El partido Revolución Ciudadana, de González y el expresidente Rafael Correa, había asegurado que el sistema implementado por el CNE para el voto telemático de los ecuatorianos residentes en el exterior presentaba “graves deficiencias”.

”Hago un llamado por nuestros migrantes que no están pudiendo votar en el exterior: que el Consejo Nacional Electoral corrija los errores y permita a los migrantes votar”, dijo González a la prensa tras votar en la localidad de Canuto, en el oeste de Ecuador. El excanciller Guillaume Long también denunció que no podía votar a través de la plataforma digital: “¡No puedo ejercer mi derecho al voto! Llevo horas intentando. No señores @cnegobec⁩, el voto telemático no está ‘fluyendo’. ¿Se imaginan cuántas personas se van a cansar de esperar 2 o 3 horas? ¿Cuántos votantes van a desistir? Esto se llama supresión del voto”, escribió Long en Twitter.

Un funcionario electoral muestra la papeleta para unas elecciones presidenciales anticipadas en Ayora, Ecuador, el domingo 20 de agosto de 2023. Las elecciones fueron convocadas después de que el presidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea Nacional por decreto en mayo para evitar ser destituido. (AP Photo/Dolores Ochoa) Dolores Ochoa - AP

Unos 13,45 millones de votantes fueron convocados para elegir entre ocho candidatos presidenciales, a la cabeza de los cuales va Luisa González, de tendencia progresista de izquierda, seguida por el exvicepresidente Otto Sonnenholzner, el abogado indígena Yaku Pérez y eventualmente el economista con formación militar Jan Topic, según las encuestas de preferencias. Para ganar en una sola vuelta, un candidato debe superar el 50% o alcanzar el 40% de los votos válidos con una distancia de 10 puntos sobre su inmediato contendor. Una eventual segunda vuelta electoral se realizará el 15 de octubre y el nuevo gobernante asumirá el 30 de noviembre.

Megaoperativo

Los ecuatorianos deben elegir presidente, vicepresidente, 137 asambleístas y responder a una consulta popular para mantener o no el petróleo bajo tierra en una zona de amplia biodiversidad ubicada en la amazonia. Además, en Pichincha, cuya capital es Quito, hay otra consulta sobre si se permiten o no la minería de plata, oro y otros minerales en los bosques andinos alrededor de la capital.

Actualmente, Ecuador atraviesa un clima de violencia, extorsiones, secuestros y sicariatos en las calles propiciados por bandas criminales en disputa territorial por el tráfico y distribución de drogas, que ya dejaron más de 4300 muertes violentas sólo en lo que va de 2023. Revertir este escenario será el principal desafío para el próximo mandatario.

Agentes de policía cachean a los votantes en un colegio electoral en Quito durante las elecciones presidenciales y el referéndum sobre minería y petróleo en Ecuador, el 20 de agosto de 2023. (Foto de CAMILA BUENDIA / AFP) CAMILA BUENDIA - AFP

El temor multiplicado por los últimos episodios obligó a reforzar los operativos de control. El gobierno informó de la movilización de más de 100.000 policías y militares que resguardarán los 4390 recintos electorales habilitados, mientras se activaron tres puestos de mando y vigilancia, en un intento por dar calma a los ciudadanos y propiciar su asistencia a las urnas.

En muchos recintos, los votantes fueron revisados por la policía previo a su ingreso, mientras que los tradicionales vendedores ambulantes, especialmente de comida y pequeños objetos, casi habían desaparecido de las calles o estaban alejados.

