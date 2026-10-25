Elecciones en Serbia: Vucic reconoció la derrota ante un movimiento estudiantil tras 14 años en el poder

BELGRADO.– El movimiento estudiantil que nació tras una tragedia atribuida a la corrupción logró este domingo una clara victoria electoral en Serbia: Aleksandr Vucic reconoció la derrota de su Partido Progresista Serbio en las elecciones legislativas anticipadas. Con una participación cercana al 70%, los comicios fueron un referéndum sobre sus 14 años en el poder.

Aleksandar Vucic Darko Vojinovic - AP

“A juzgar por una muestra estratificada, está claro que perdimos estas elecciones”, declaró Vucic ante sus seguidores en la sede de su partido, en Belgrado. La admisión llegó una hora y media después del cierre de las urnas, sin resultados definitivos.

“La Lista Estudiantil ha ganado: obtendrán entre 135 y 140 escaños (sobre un total de 250), mientras que nosotros tendremos 105”, afirmó el dirigente. Esa proyección otorga a la oposición una mayoría absoluta en el Parlamento. Según Vucic, ninguna otra fuerza logró ingresar a la Cámara, cuyo umbral de acceso es el 3% de los votos.

Vucic había renunciado a la presidencia en septiembre para encabezar la lista del oficialismo como candidato a primer ministro. La Constitución le impedía aspirar a un tercer mandato presidencial. Antes de asumir la jefatura del Estado en 2017, fue viceprimer ministro y responsable de Defensa entre 2012 y 2014, y luego primer ministro durante tres años.

De las calles a las urnas

El origen de la movilización fue el derrumbe de la marquesina de la estación ferroviaria de Novi Sad, la segunda ciudad del país, el 1ro de noviembre de 2024. Murieron 16 personas. Para los manifestantes, la tragedia en una estación recién inaugurada fue consecuencia de años de corrupción.

Aleksandar Vucic, líder del Partido Progresista Serbio (SNS), de derecha, estrecha la mano de miembros del partido tras reconocer su derrota en las elecciones parlamentarias en Belgrado, Serbia Darko Vojinovic - AP

Los estudiantes exigieron una investigación transparente sobre las adjudicaciones de las obras y responsabilidades por las muertes. Las marchas se extendieron hasta convertirse en las mayores protestas desde la caída de Slobodan Milosevic, en 2000. Con el paso de los meses, el reclamo incluyó la convocatoria a elecciones anticipadas.

Vucic rechazó inicialmente esa demanda, tachó a los estudiantes de mercenarios y calificó la movilización como un “intento de golpe de Estado”. Pero en septiembre convocó los comicios, un año antes de lo previsto. La última concentración del movimiento reunió a unas 150.000 personas en Belgrado.

La Lista Estudiantil presentó 250 candidatos, en su mayoría profesionales de la sociedad civil sin experiencia política. No tiene una figura dominante y reúne a sectores proeuropeos y grupos cercanos a la derecha nacionalista. El objetivo común era desplazar al Partido Progresista Serbio del gobierno.

Una jornada de alta participación

La afluencia a las urnas marcó la jornada. A las 18, dos horas antes del cierre, ya había votado el 64,89% del padrón, informó la Oficina Nacional de Estadística. La participación final cercana al 70% fue la más alta desde la ruptura de Yugoslavia en 1992.

La gente celebra después de que Aleksandar Vucic, líder del Partido Progresista Serbio (SNS) de derecha, reconociera su derrota en las elecciones parlamentarias en Belgrado, Serbia Armin Durgut - AP

“No podemos seguir como en los últimos 14 años”, dijo Marija Spasenovic, una votante de Belgrado que reclamó combatir la corrupción y asegurar el Estado de derecho. Sin embargo, también hubo voces que respaldaron al oficialismo: Vesna Ivic, una profesora de 57 años, se declaró “feliz” por las mejoras en la vida de la gente.

La elección estuvo bajo cuestionamientos de 24 organizaciones no gubernamentales serbias, que consideraron que no existían condiciones para comicios “libres y justos”. Los estudiantes desplegaron una red de voluntarios para supervisar la votación, además de los observadores internacionales.

El exjugador de baloncesto serbio Dejan Bodiroga, candidato de la Lista Estudiantil, celebra después de que Aleksandar Vucic, líder del Partido Progresista Serbio (SNS) de derecha, reconociera su derrota en las elecciones parlamentarias Petr David Josek - AP

Durante la campaña, la lista opositora evitó definiciones sobre las sanciones a Rusia y la adhesión a la Unión Europea. También mantuvo la ambigüedad sobre Kosovo: la normalización de las relaciones con ese territorio es uno de los principales obstáculos para el ingreso de Serbia al bloque europeo.

Agencias Reuters, AFP y diario El País