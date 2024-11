Elecciones en Uruguay: los candidatos ya votaron y hay fuerte incertidumbre por el resultado

MONTEVIDEO.- La moneda está en el aire en el balotaje que se desarrolla este domingo en Uruguay, donde se enfrentan el oficialista Álvaro Delgado y el opositor Yamandú Orsi, que encabeza las encuestas dentro de un empate técnico que hace que nadie se pueda confiar.

Los candidatos y referentes de la política uruguaya votaron temprano en sus circuitos electorales, abriendo el juego de una jornada bajo un sol implacable marcando la pauta de un flujo de votantes que se estima será inmenso. Así lo fue en la primera vuelta, donde votó más del 80% del padrón.

Todo puede pasar teniendo en cuenta sondeos que hablaban en unos casos de solo 0,6% de ventaja, aunque otros la estiraban a entre dos y cuatro puntos. Muchos esperan una mínima diferencia, como sucedió con Luis Lacalle Pou en 2019, cuando ganó por 37.000 votos.

Un uruguayo cierra el sobre con su boleta Matilde Campodonico - AP

“Es un momento especial para el país, a partir de esta noche el Uruguay tiene un presidente electo y empieza a haber una transición y naturalmente empieza a compartir las decisiones que vienen para adelante”, dijo el presidente en rueda de prensa después de emitir su voto.

El mandatario puso la mira en la próxima reunión del Mercosur en Montevideo. “El 6 de diciembre es la cumbre del Mercosur, naturalmente debería acompañarnos el presidente electo y saber cómo piensa seguir el gobierno siguiente. Una cosa es un presidente y la transición que va a haber y las decisiones que se van a tomar”, señaló.

Una persona emite su voto durante la segunda vuelta de la elección presidencial en un colegio electoral, en Montevideo Martín Zabala - XinHua

También en el área internacional respondió a una pregunta de un canal local si no se veía, siendo presidente de un país diplomáticamente activo como Uruguay, como debiendo ejercer de “mediador” entre el presidente brasileño Lula da Silva y el argentino Javier Milei, siempre distantes.

“Me llevo bien con los dos”, respondió ante la insistencia de la periodista, “pero la verdad no me creo tan importante para ser mediador entre Lula y Milei”.

El nombre de Milei volvió a asomar en la rueda de prensa del referente de la izquierda uruguaya, José “Pepe” Mujica, y luego en la de su candidato Yamandú Orsi, quien señaló que la relación será “la que debe ser, la más correcta, como siempre tiene que ser entre un presidente y el otro”.

Los candidatos

Los uruguayos de todos modos están más enfocados en lo que pueda hacerse dentro del país, con el costo de vida y la seguridad pública entre los principales reclamos a los candidatos en estas elecciones. Delgado se presenta como abanderado de “la continuidad” de la gestión de Lacalle Pou, en tanto Orsi apela al regreso del Frente Amplio, que gobernó el país entre 2005 y 2020.

Alvaro Delgado, candidato oficialista, posa para una foto en Montevideo DANTE FERNANDEZ - AFP

“Reelegí un buen gobierno” fue uno de los lemas principales de campaña de Delgado, además de la continuidad y de la promesa de construir “un segundo piso de transformaciones”. Orsi ha dicho que representa un “cambio seguro” y el “país de los compromisos” que se cumplen. “Sabremos cumplir” fue su principal eslogan de campaña.

“El camino que uno elige para ganar es el camino que te legitima a gobernar para todos. Yo a partir de mañana quiero ser presidente de todos los uruguayos. Los que me votaron hoy y los que no me votaron”, dijo Delgado este domingo sobre un eventual triunfo de su fórmula.

El presidente Luis Lacalle Pou sostiene un lazo que le obsequió un niño vestido de gaucho antes de votar EITAN ABRAMOVICH - AFP

El expresidente Julio María Sanguinetti aseguró por su parte que no era “una jornada más” porque se cumplen 40 años de la primera elección luego de la dictadura militar, cuando fue electo. “Me tocó la responsabilidad de ser electo para conducir la transición institucional del país en aquel momento. Y creo que eso es muy importante recordarlo hoy, porque aquellos 40 años pasan a ser fundacionales”, señaló.

Mientras el calor se adueñaba de Montevideo, muchos se apuraban a votar y en los barrios costeros como Pocitos, Punta Gorda o Malvín irse quizás a la playa, donde había gente desde temprano. En el centro de la ciudad tendrían otros planes, pero con certeza todos estarán de vuelta para las ocho y media de la noche, cuando se esperan los primeros resultados.

La votación del opositor Yamandú Orsi EITAN ABRAMOVICH - AFP

Anair, una vendedora de diarios en 18 de Julio, dijo saber el resultado de antemano desde su kiosco, que según contó ha sido algo así como un confesionario de votantes.

“Va a ganar el Frente, vas a ver. Estaba parejo, pero mucha gente de la coalición se dio vuelta y ahora vota por el Frente. Vienen acá y me lo cuentan, para eso estoy”, dijo Anair a LA NACION, sin la menor duda de su encuesta.

Otros tienen confianza pero se sienten menos seguros. Como Federico Abreu, un vendedor de 28 años que votó por el Frente Amplio. “Quiero que gane el Frente, pero no sé qué va a pasar. Hay que esperar, la gente está bastante confundida, votan por una coalición sin identidad, el Frente sí es un partido con identidad”, aseguró.

Los votantes de la coalición oficialista también sienten la incertidumbre. “La veo complicada, Montevideo siempre es del Frente Amplio y como la ciudad tiene mucho peso mueve la balanza. Y en el interior en la primera vuelta no nos fue bien, perdimos pila de votos comparado con otras elecciones”, dijo Bettinna, de 30 años y del departamento de Soriano.

Yeni Varone, enfermera, durante la votación en Montevideo Natacha Pisarenko - AP

Es probable que los que inclinen la balanza hacia uno de los dos candidatos sean los indecisos.

Por lo pronto ya se conoce la composición del Parlamento, que se definió en la primera vuelta. El Frente Amplio consiguió 16 de los 30 senadores, por lo que tiene la mayoría. En la Cámara de Diputados, en tanto, el Frente Amplio se quedó con 48 diputados, cuando la mayoría se logra con 50. La coalición, por su parte, obtuvo 49.

El Ejecutivo, en cambio, se definirá en las próximas horas, y quien salga ganador deberá ejercer al máximo sus dotes de dialoguista, de persona de consensos, como ambos han intentado posicionarse en este último tramo del largo ciclo electoral uruguayo, que comenzó en las primarias de junio.

Ramiro Pellet Lastra Por