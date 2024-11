Balotaje en Uruguay: empieza el conteo en unas elecciones que se anticipan ajustadas

MONTEVIDEO.- Las urnas cerraron en las elecciones de este domingo en Uruguay, en el balotaje del que surgirá el futuro presidente entre el oficialista Álvaro Delgado y el opositor Yamandú Orsi, que ahora aguardan en sus búnkeres de campaña el final del camino a la Torre Ejecutiva.

El presidente Luis Lacalle Pou estará esperando por su parte los resultados justamente en la sede de gobierno, frente a la Plaza Independencia de la capital uruguaya, donde se instaló con sus colaboradores para conocer desde ahí quién será su sucesor a partir del 1 de marzo de 2025.

Orsi, de 57 años, del opositor Frente Amplio, cerró la campaña ligeramente adelante en las encuestas frente a Delgado, de 55, del Partido Nacional que lidera la alianza oficialista. Se trata de dos experimentados dirigentes, considerados de tendencia moderada y dialoguista.

Alvaro Delgado, del Partido Nacional, saluda a seguidores después de su votación Natacha Pisarenko - AP

Quien gane asumirá el gobierno por los próximos cinco años -hasta 2030, en el bicentenario de la República- en una de las democracias más estables de la región, con claras reglas de juego en materia económica, lo que le ha permitido al país sobrellevar fuertes crisis como la pandemia y la sequía y recuperar el crecimiento del PBI, estimado en un 3%.

El triunfador deberá sin embargo afrontar desde el primer día los principales reclamos de la sociedad, que pasan entre otras cosas por el costo de vida y la seguridad pública, apostando a mejorar la eficiencia del Estado para potenciar la calidad de los servicios públicos y la competitividad de la economía.

Los candidatos y referentes de la política uruguaya votaron desde temprano en sus circuitos electorales, abriendo el juego de una jornada bajo un sol implacable marcando la pauta de lo que fue un inmenso flujo de votantes.

Yamandú Orsi, del Frente Amplio, el día del balotaje EITAN ABRAMOVICH - AFP

Las urnas cerraron a las 19.30, cuando podían seguir votando quienes estaban dentro de su centro de votación. Se aguarda una proyección de resultados a partir de las 20.30, cuando se levante la veda electoral y las consultoras puedan revelar sus sondeos de boca de urna. Sin embargo, como según las encuestas la votación sería muy ajustada, es posible que las consultoras no arriesguen un nombre y esperen los primeros datos oficiales de la Corte Electoral. Hacia las 21 o 21.30 ya habría suficiente material para consolidar las proyecciones y anunciar -no oficialmente- quién será presidente.

Por su parte, la Corte Electoral espera tener el resultado oficial sobre las 22, aunque si fuera muy ajustado no sería posible determinar un ganador esta noche.

Margen estrecho

Todo puede pasar teniendo en cuenta sondeos que hablaban en unos casos de solo 0,6% de ventaja, aunque otros la estiraban a entre dos y cuatro puntos. Muchos esperan una mínima diferencia, como sucedió con Luis Lacalle Pou en 2019, cuando ganó por 37.000 votos.

“Es un momento especial para el país, a partir de esta noche el Uruguay tiene un presidente electo y empieza a haber una transición y naturalmente empieza a compartir las decisiones que vienen para adelante”, dijo el presidente en rueda de prensa después de emitir su voto.

El mandatario puso la mira en la próxima reunión del Mercosur en Montevideo. “El 6 de diciembre es la cumbre del Mercosur, naturalmente debería acompañarnos el presidente electo y saber cómo piensa seguir el gobierno siguiente. Una cosa es un presidente y la transición que va a haber y las decisiones que se van a tomar”, señaló.

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, junto a sus hijos al emitir su voto durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en su circuito de votación, en Canelones [e]NICOLAS CELAYA - XinHua

Delgado se presenta como abanderado de “la continuidad” de la gestión de Lacalle Pou, en tanto Orsi apela al regreso del Frente Amplio, que gobernó el país entre 2005 y 2020.

“Reelegí un buen gobierno” fue uno de los lemas de campaña de Delgado, además de la continuidad y de la promesa de construir “un segundo piso de transformaciones”. Por su parte, Orsi ha dicho representar un “cambio seguro” y el “país de los compromisos” que se cumplen. “Sabremos cumplir” fue su principal eslogan de campaña.

“El camino que uno elige para ganar es el camino que te legitima a gobernar para todos. Yo a partir de mañana quiero ser presidente de todos los uruguayos. Los que me votaron hoy y los que no me votaron”, dijo Delgado este domingo sobre un eventual triunfo de su fórmula.

José "Pepe" Mujica, después de emitir su voto SANTIAGO MAZZAROVICH - AFP

“Es una experiencia increíble, cargada de mucha razón pero de mucho afecto y eso fortalece y te permite mirar al futuro con mucha más esperanza”, dijo por su parte Orsi tras emitir su voto.

El expresidente Julio María Sanguinetti aseguró que no era “una jornada más” porque se cumplen 40 años de la primera elección luego de la dictadura militar, cuando fue electo. “Me tocó la responsabilidad de ser electo para conducir la transición institucional del país en aquel momento. Y creo que eso es muy importante recordarlo hoy, porque aquellos 40 años pasan a ser fundacionales”, señaló.

“No sé qué va a pasar”

Anair, una vendedora de diarios en 18 de Julio, dijo saber el resultado de antemano desde su kiosco, que según contó ha sido algo así como un confesionario de votantes.

“Va a ganar el Frente, vas a ver. Estaba parejo, pero mucha gente de la coalición se dio vuelta y ahora vota por el Frente. Vienen acá y me lo cuentan, para eso estoy”, dijo Anair a LA NACION, sin la menor duda de su encuesta.

Otros tenían confianza pero se sentían menos seguros. Como Federico Abreu, un vendedor de 28 años que votó por el Frente Amplio. “Quiero que gane el Frente, pero no sé qué va a pasar. Hay que esperar, la gente está bastante confundida, votan por una coalición sin identidad, el Frente sí es un partido con identidad”, aseguró.

Fuerte afluencia de votantes en Uruguay SANTIAGO MAZZAROVICH - AFP

Los votantes de la coalición oficialista también sentían incertidumbre. “La veo complicada, Montevideo siempre es del Frente Amplio y como la ciudad tiene mucho peso mueve la balanza. Y en el interior en la primera vuelta no nos fue bien, perdimos pila de votos comparado con otras elecciones”, dijo Bettinna, de 30 años.

Es probable que los que inclinen la balanza hacia uno de los dos candidatos sean los indecisos.

Por lo pronto ya se conoce la composición del Parlamento, que se definió en la primera vuelta. El Frente Amplio consiguió 16 de los 30 senadores, por lo cual tiene la mayoría. En la Cámara de Diputados, en tanto, el Frente Amplio se quedó con 48 diputados, cuando la mayoría se logra con 50. La coalición, por su parte, obtuvo 49.

Con este escenario, el ganador deberá sí o sí ejercer sus mejores dotes de dialoguista, para buscar los mejores acuerdos, como aseguran los principales analistas del país y en líneas generales todos los votantes.

