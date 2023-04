En carrera y con humor, Biden carga contra sus adversarios en un tradicional evento de la Casa Blanca

escuchar

WASHINGTON.- En la cena de corresponsales de la Casa Blanca, la inmensa mayoría de los 2600 asistentes no son corresponsales de la Casa Blanca. Se trata, sin embargo, del evento anual en que el cuarto poder se viste de gala en Washington para recibir al presidente de Estados Unidos. Biden acudió a la cita por segundo año y, junto a algunos mensajes muy en serio, se burló de sí mismo, primero, y luego de Tucker Carlson, Don Lemon, la Fox, la CNN, Elon Musk, Ron DeSantis...

La ovación más larga de la noche se la llevó Evan Gershkovich, encarcelado en Rusia por el régimen de Vladímir Putin. “El periodismo no es un crimen”, dijo Biden. “Estamos aquí para enviar un mensaje al país y, francamente, al mundo: La prensa libre es un pilar, quizá el pilar, de una sociedad libre, no el enemigo”, añadió el presidente en la parte seria de su discurso. En la sala estaba la jugadora de baloncesto Brittney Griner, liberada por Moscú a finales de 2022 en un intercambio de prisioneros. “El año pasado por estas fechas estábamos rezando por ti, Brittney”, le dijo el presidente.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habla durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca

La cena se celebró en el hotel Washington Hilton, en la misma inmensa sala donde Biden dio el martes su primer discurso como candidato a la reelección. En el lanzamiento de su campaña, el presidente se ha presentado como paladín de la libertad y este sábado lanzó de nuevo una proclama en favor de la prensa y la libertad de expresión. Es la postura opuesta a la de su probable rival en las presidenciales, Donald Trump, que ataca a los medios siempre que puede y que boicoteó la cena durante su mandato.

Biden se burló de sí mismo por su edad, y es la tercera vez que lo hace en la semana. “Creo en la Primera Enmienda. No solo porque la escribió mi buen amigo Jimmy Madison”, dijo, en referencia a la enmienda constitucional que consagra la libertad de expresión, escrita en 1791 por James Madison, uno de los padres fundadores de Estados Unidos.

“Miren, entiendo que la edad es una cuestión completamente razonable”, dijo. Es el primer presidente octogenario de Estados Unidos y si sale reelegido acabaría un hipotético segundo mandato con 86 años. “¿Me llaman viejo? Yo lo llamo estar curtido. Tú dices que soy anciano, yo digo que soy sabio. Tú dices que soy mayor, ¡Don Lemon diría que eso es un hombre en la flor de la vida!”. Lemon fue despedido el lunes como presentador del programa matinal de la CNN, después de haber sido suspendido hace unas semanas por un comentario machista al decir que a la edad de la candidata republicana Nikki Haley, de 51 años, las mujeres no están “en la flor de la vida”.

El presidente Joe Biden habla con Karen Travers durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca

“Se podría pensar que no me gusta Rupert Murdoch. Eso no es cierto. ¿Cómo puede no gustarme un tipo que me hace parecer Harry Styles [el cantante británico de 29 años]?”. El magnate de los medios de comunicación cumplió 92 años el pasado 11 de marzo.

Roy Wood, el humorista invitado, recogió luego el guante: “Deberíamos inspirarnos en los acontecimientos de Francia. Se han amotinado por subir dos años la edad de jubilación, hasta los 64. Mientras tanto, en Estados Unidos, tenemos a un hombre de 80 años, suplicándonos cuatro años más”.

Tucker Carlson y la Fox

“Esta cena es una de las dos grandes tradiciones de Washington. La otra es subestimarnos a Kamala y a mí”, bromeó Biden, en referencia a la vicepresidenta Harris, presente en la cena, al igual que la primera dama, Jill Biden. “Pero la verdad es que realmente tenemos un historial del que estar orgullosos. Hemos vacunado a la nación, transformado la economía, impulsado victorias históricas y resultados a medio plazo. Pero el trabajo no está terminado. Bueno... está terminado para Tucker Carlson”, afirmó usando el lema de su campaña para bromear sobre el presentador estrella de la Fox, despedido esta semana. Se daba por descontado que sería diana de las bromas del presidente.

Biden siguió burlándose de la Fox: “Es genial que las cadenas de noticias por cable estén aquí esta noche: MSNBC propiedad de NBC Universal, Fox News propiedad de Dominion Voting Systems”, señaló, en referencia a la empresa que la demandó por difamación por las falsas acusaciones de que había manipulado el resultado de las elecciones de 2020. Fox ha pactado indemnizarla con 787.5 millones de dólares (706 millones de euros) para evitar el juicio.

El presidente Joe Biden usa anteojos de sol después de hacer una broma sobre convertirse en el personaje de "Dark Brandon" durante la cena

“El año pasado, sus reporteros favoritos de Fox News pudieron asistir porque estaban totalmente vacunados y con dosis de refuerzo. Este año, con ese acuerdo de 780 millones de dólares, están aquí porque no pudieron decir que no a una comida gratis”, dijo Biden siempre con su tono de humor. “Y diablos, diría que la Fox es ‘honesta, justa y veraz’. Pero entonces me demandarían por difamación”, afirmó hurgando en la herida.

Añadió que esperaba que la broma le hiciera gracia a la Fox, tanto como el acuerdo con Dominion le hizo al presentador de la CNN que leyó el comunicado de la cadena rival. Aunque también se metió implícitamente con las dificultades financieras de la CNN: “Estaban diciendo: ‘Guau, ¿de verdad tienen 787 millones?”.

También habló con ironía sobre Elon Musk. “Me encanta NPR, porque susurran al micrófono como yo. Pero no todo el mundo adora NPR”, declaró en referencia la radio con algo de financiación pública que ha dejado Twitter después de que la etiquetase como medio gubernamental. “Elon Musk tuiteó que debería dejar de financiarse. Pues bien, la mejor manera de que desaparezca NPR es que Elon Musk la compre”, prosiguió.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, levanta su copa mientras habla durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca

Y, por supuesto, no faltaron los ataques a los rivales republicanos: “Como he estado diciendo, no me compares con el Todopoderoso, compárame con la alternativa”, repitió Biden, recurriendo a uno de los lemas de su campaña. “Hemos añadido 12 millones de empleos, ¡eso solo contando a los abogados que lo defienden [a Donald Trump]!”.

“Quiero que todo el mundo se divierta esta noche, pero, por favor, tengan cuidado. Si se encuentran desorientados o confusos, o están borrachos o son Marjorie Taylor Greene”, disparó contra una de las congresistas republicanas más radicales. “Tenía un montón de chistes de Ron DeSantis preparados, pero Mickey Mouse se me ha adelantado”, dijo del gobernador de Florida, enfrentado a Disney.

Biden terminó su discurso dando paso a Roy Wood, el humorista invitado: “Roy, el atril es tuyo. Me voy a tomar bien tus chistes, pero no estoy seguro de Dark Brandon”, dijo para despedirse, poniéndose sus gafas de sol y asumiendo el alter ego de superhéroe que difundió de él su equipo el verano pasado.

