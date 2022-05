Elías Neri, al mando de un barco pesquero llamado "Contratiempo", ha vivido 50 de sus 84 años en su casa al lado del mar. "Cómo cree que voy a ir" a Isabela Nueva, "a quedarme botado ahí, ni es Isabela, ni es Sagua, es un potrero que hay ahí", dice quejumbroso. "De aquí no me voy, esta es mi casa" y "si me ahogo, me ahogo aquí", agrega al lado de su esposa Lázara

YAMIL LAGE - AFP