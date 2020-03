En Miami, las vacaciones se convirtieron en un severo problema

Es por la reprogramación de vuelos por las restricciones oficiales

MIAMI.- Gladys y Nelson Sequeira disfrutaban las playas de Miami. Su vuelta estaba prevista para el próximo 28. Pero desde que se entraron que se cancelaron los vuelos de Estados Unidos a la Argentina, su vacación dejó de ser placentera. Gladys tiene 69 años, y toma pastillas para la presión, la arritmia y el colesterol. Su marido sufre de asma y es diabético.

Automáticamente, su hija en la Argentina empezó a recorrer correos privados para enviarles la medicina en caso de tener que prolongar su estadía, pero todos contestaron lo mismo: los courriers no pueden trasladar medicamentos. Uno le permitió hacerlo con receta, pero cuando lograron que el médico hiciera una, cambió la política del correo privado y no se la aceptaron.

"Nos agarró un pánico de locos. No podemos estar ni un día sin la medicación. Si me decían que el 28 podía embarcar, me quedaba tranquila. ¿Por qué razón no dejan que manden medicamentos a la gente en estos casos. Se solucionarían muchas urgencias", pregunta Gladys. Allí empezó la travesía para conseguir ingresar en un vuelo de regreso. Escribieron un WhatsApp al número que Aerolíneas Argentinas habilitó para estos casos, y fueron reprogramados para volver hoy, en el primer vuelo para repatriar argentinos.

Los casos se multiplican. Clara Ulrich es comediante y actriz. Su madre llegó a visitarla. "Tiene 68 años y el seguro médico que contrató se le vence el sábado. Nos preocupaba que se quedara. Llenamos el formulario del consulado, escribimos al chat de Aerolíneas. Tenía pasaje por American Airlines. Nos dijeron debemos esperar hasta 72 horas antes del vuelo para que nos reembolsen o dejemos la vuelta abierta hasta noviembre. Mientras, compramos un vuelo por Aerolíneas. No cobran el 30% de impuesto PAIS, el valor es de unos US$500, y lo pudimos pagar en cuotas", expone.

Leandro Fernández Suárez, cónsul general en Miami, vive los últimos días sin descanso. "En las últimas 48 horas recibimos más de 4000 mails. Abrimos el sábado y domingo de 8 a 22, y tenemos una guardia telefónica (305-373-1889). Lo primero que tiene que hacer un argentino en el exterior es entrar en la web de la representación donde se encuentre, o de la cancillería ( https://cmiam.cancilleria.gob.ar/formulario-covid-19 ) y llenar un formulario que se procesa junto al Ministerio de Transporte y Aerolíneas, que le va a informar a los argentinos el cronograma de vuelos. El consulado no hace listas. Ayudamos en los casos humanitarios, hablando con las compañías aéreas", explica. En casos en que la gente que se queda sin dinero, el consulado ha arreglado tarifas reducidas en hoteles.