MONTEVIDEO.- El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, brindó este sábado su último discurso ante la Asamblea General, donde subrayó las metas fiscales, la baja inflación, el crecimiento del empleo, la transformación educativa y la necesidad de flexibilizar el Mercosur.

En su última presentación ante el Congreso, antes de las elecciones de este año y el cambio de mando en marzo de 2025, el mandatario cerró llamado a cuidar la cohesión social. “A mí me preguntan y yo les digo que en Uruguay nos damos, pero la sangre no llega al río”, aseguró.

Su llegada había tenido un curioso momento, un pequeño blooper, cuando se patinó y casi se cae en la puerta del Palacio Legislativo. Pero estuvo rápido de reflejos y se sostuvo de la puerta del vehículo.

Ya entrado en tema, Lacalle Pou le dio espacio en su balance al Mercosur, del que pidió mayor flexibilidad, señalando a sus dos grandes vecinos de haber “trancado” un acuerdo que él consideraba clave.

“Todos saben que los avances en materia de acuerdos con bloques y otros países no han sido lo que uno hubiera querido, pero tanto va el cántaro a la fuente... No me cabe la menor duda que el desafío que tiene el Mercosur es abrirse al mundo”, dijo el presidente.

“No digo nada nuevo si digo que Brasil y la Argentina trancaron, y están en todo su derecho. Nos frenan en avanzar en acuerdos bilaterales, por ejemplo con China”, añadió.

Como puntos positivos, destacó “haber acordado con el actual gobierno argentino la profundización del canal” de acceso al Puerto de Montevideo, y dijo que “es un antes y un después”. Con respecto a Brasil, “con el gobierno de Bolsonaro llegamos a un acuerdo en zonas francas. Y con el gobierno de Lula también logramos cosas”, aseguró.

Lacalle Pou saluda a Javier Milei durante el acto de asunción del mandatario argentino, el 11 de diciembre de 2023 Santiago Filipuzzi

En referencia a la situación económica, “podemos decir que hay un fuerte crecimiento del empleo, que hay un avance en la agenda de reformas, que hay más recursos volcados a la sociedad, que tenemos el menor riesgo país de la historia, que ha habido baja de impuestos, que se cumplen las metas fiscales y que tenemos la inflación más baja de los últimos 18 años por lo menos”, destacó.

“¿Qué hay detrás de esto? responsabilidad, respeto por los recursos de la gente, sensibildad y eso intangible que es tan importante: la confianza sobre la cual camina cada individuo que es la esperanza. Hoy hay confianza y hay esperanza”, explicó Lacalle Pou.

Con respecto a la reforma de la seguridad social, dijo que “el costo político” era no hacerla. “Recuerdo una reunión con los legisladores de la coalición y les dije que el único costo que se iba a pagar era el de no asumir la responsabilidad de hacer la reforma después de tantos (años) hablando de que era urgente. No me corresponde la arena política, pero acá hay que dar certidumbres porque el futuro de las jubilaciones está en juego”.

Lacalle Pou también se refirió a la inseguridad, una cuestión que cumplió dos años al tope del ranking de las preocupaciones de los uruguayos. Si bien admitió que no era suficiente, destacó que “por primera vez en muchos años la tendencia al alza de los delitos quebró y hoy es una tendencia a la baja”.

