MONTEVIDEO.- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, aseguró que “no sabía” que el casco que tenía para andar en moto no era el reglamentario para circular, y aseguró que la multa por exceso de velocidad que le impusieron a inicios de año le llegará junto con el pago de la patente.

El mandatario fue consultado por periodistas por si había pagado la multa por circular a exceso de velocidad en el puente de La Barra el pasado 8 de enero, y respondió: “Se paga sola. La multa se paga con la patente”.

▶️Lacalle dijo que "no sabía" que el casco que estaba usando para circular en moto era incorrecto y agregó que no ha incorporado el chaleco



Luego el mismo periodista le consultó por el casco que, según las imágenes que se viralizaron, no era el que establecen las reglamentaciones para conducir en moto. “Uso otro casco, no sabía que ese no se podía usar”, añadió.

Y respecto a que en las imágenes se ve que no lleva puesto el chaleco reglamentario para circular en moto, no dio lugar a los cuestionamientos: “No, chaleco no”, contestó.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, con un amigo en la calle Captura

Las preguntas al respecto se dieron un día después de que, en su paso por Melo para ver el Carnaval, el presidente visitara el histórico Club Unión de Melo y el presidente del club, Pablo Paz, le hiciera con humor un particular obsequio al mandatario: una réplica de un casco de moto.

“No quiero decir nada, pero es el que se tiene que usar. Y este es una réplica del auto de los que corren en El Pinar”, expresó Paz y provocó la risa del presidente.

“Me queda un poco chico este”, retrucó Lacalle, según registró Subrayado (Canal 10), y Paz acotó que era “simbólico”.

