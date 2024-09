En un comunicado, Edmundo González explicó las razones detrás de su salida de Venezuela: “Lo hice para que cambien las cosas”

Escuchar

MADRID.- A través de un comunicado emitido desde Madrid, Edmundo González Urrutia, confirmó su salida de Venezuela, una decisión que, según explicó, tomó “pensando en su familia y en todas las familias venezolanas en este momento de tanta tensión y angustia”.

González Urrutia, que había permanecido refugiado en la embajada de Holanda en Caracas en las últimas semanas, explicó que su traslado a España responde a la necesidad de abrir “una etapa nueva para Venezuela”.

En el mensaje publicado en X, expresó su profundo agradecimiento al gobierno español “por haberme acogido y darme protección en estos momentos”. El diplomático señaló que su salida del país no es una acción aislada sino una decisión meditada “pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento”.

Comunicado oficial a la opinión pública nacional e internacional: pic.twitter.com/TTPUQciV0Q — Edmundo González (@EdmundoGU) September 9, 2024

“Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela”, manifestó. “Mi compromiso no se basa en una ambición personal, esta decisión es un gesto que tiende la mano a todos y espero que tome ese claro sentido”.

En el comunicado también enfatizó la incompatibilidad con el resentimiento y su apuesta por la “política del diálogo” como única vía para un futuro común: “Solo la política del diálogo puede hacernos reencontrarnos como compatriotas. Solo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para nuestro futuro como país y en ello seguiré comprometido”.

Una fotografía tomada el 8 de septiembre de 2024 muestra el avión Falcon en el que supuestamente viajaba el candidato presidencial de la oposición venezolana por el partido Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia, de Venezuela, a su llegada al aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz en Madrid. THOMAS COEX - AFP

A la vez, destacó su preocupación por aquellos que permanecen privados de libertad en Venezuela, a quienes dedicó palabras de apoyo: “Su libertad es para mí la gran prioridad, una exigencia irrenunciable”. En este sentido, reiteró su “gratitud infinita” hacia quienes lo han apoyado tanto en Venezuela como en el extranjero, y destacó especialmente a su familia.

Además, el exiliado venezolano aprovechó para reivindicar el trabajo de María Corina Machado así como el de la Plataforma Unitaria: “Quiero reivindicar el trabajo y el esfuerzo de María Corina Machado, quien lideró este proceso electoral y de la Plataforma Unitaria por su trabajo y empeño”, dijo.

El candidato presidencial de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, llega al colegio Santo Tomás de Villanueva para depositar su voto durante las elecciones presidenciales. Jeampier Arguinzones - dpa

La salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela es un nuevo capítulo en la compleja situación política del país, marcada por una creciente represión y la falta de libertades.

Tras las recientes elecciones, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró a Nicolás Maduro como ganador, y en las que la oposición denunció irregularidades significativas, el ambiente político se tensó aún más. Diversos informes de organismos internacionales y ONGs han señalado un incremento en las detenciones arbitrarias, la censura mediática y la persecución de líderes políticos opositores, como parte de una estrategia para silenciar las voces disidentes y consolidar el poder del régimen.

Ahora, con su llegada a Madrid, Edmundo González se suma a la lista de opositores que han optado por el exilio como una forma de continuar su lucha por un cambio en Venezuela.

Agencias Reuters y AP

LA NACION