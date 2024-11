Encontraron muerto al chef de la televisión rusa y crítico de Putin, Alexei Zimin

El famoso chef de la televisión rusa Alexei Zimin fue encontrado muerto este miércoles en un cuarto de hotel en Belgrado, según consignaron medios rusos. El hombre de 52 años había criticado abiertamente al presidente de Rusia, Vladimir Putin, por las invasiones a Crimea y Ucrania. Estaba exiliado en Londres y había ido a la capital de Serbia para promocionar su nuevo libro. Se desconoce la causa de su muerte.

Zimin era chef ejecutivo y editor en jefe del restaurante ZIMA, cuyo personal se encargó de confirmar su fallecimiento en Instagram. “Durante su notable vida, Alexei logró muchas cosas. Condujo varios programas de televisión culinarios, escribió varios libros y creó diversos restaurantes exitosos. Pero lo más importante para nosotros es que fue fundamental en la fundación de ZIMA en Londres”, escribieron en la red social.

“Para nosotros, Alexei no era solo nuestro colega, sino que también era un amigo, un compañero con el que compartíamos muchas experiencias: buenas, amables y, a veces, tristes. Estamos profundamente agradecidos por las generosas palabras que recibimos hoy en la memoria de Alexei. Compartimos está dolorosa pérdida con ustedes. Todo el equipo de ZIMA expresa sus más sinceras condolencias a la familia de Alexei y lamenta junto a ellos”, agregaron.

Zimin había criticado abiertamente a Putin, en especial alrededor de la invasión de Rusia a Crimea en 2014. Anteriormente tenía un programa en el canal ruso NTV que fue cancelado luego de que realizara comentarios contra la invasión de Rusia a Ucrania en sus redes sociales en febrero de 2022. Tras ello se exilió en Londres, donde pasó los últimos años de su vida.

Según medios rusos, el chef fue encontrado muerto en un hotel de Belgrado, a donde fue a promocionar Anglomania, su nuevo libro sobre Reino Unido, donde trabajaba y tenía su restaurante. El cocinero ruso Ivan Shishkin le rindió tributo en su Instagram con una vieja foto de ellos. “A las 3 de la mañana me llegó un mensaje de Mitya Borisov: Zimin murió. Me puse triste. Uno de mis amigos dijo la verdad, la gente mala no muere. Lo siento mucho por Zimin, me enoja mucho que la gente buena muera primero”, escribió.

Además, Shishkin aseguró que el hecho de que la gente en Rusia “consuma de forma consciente, sabiendo qué comen y por qué, es un gran mérito de él”. Zimin fue parte importante de la escena de la gastronomía en Moscú entre los 2000 y principios de 2010.

“Oh, Dios, qué tragedia... una figura que marcó una época y un símbolo de un Moscú que ya no existe. Ahora es difícil decir si ese Moscú celestial existió alguna vez de verdad o si era solo un sueño, pero si existió, su encarnación tangible y terrenal fue Alexei Zimin. Memoria eterna, descanso eterno para él. Qué equivocado e injusto es todo esto”, declaró al sitio web Meduza.

En mayo de 2022, Zimin le había dicho a BBC que su restaurante había sido objeto de abusos y amenazas de incendio provocados después de la invasión de Rusia. “Mis socios pensaron en cambiarle el nombre”, comentó en ese entonces.

Con información de BBC

