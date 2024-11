Escándalo en la familia real de Noruega: detuvieron al hijo de la princesa heredera, acusado de violación

COPENHAGUE.- El hijo mayor de la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, fue arrestado bajo sospecha de violación, dijo la policía el martes, la última acusación en una serie de escándalos que golpearon a un miembro de la popular familia real del país nórdico.

Marius Borg Hoiby es el hijastro del heredero al trono noruego, el príncipe heredero Haakon, e hijo de Mette-Marit de una relación anterior. No tiene título real ni deberes oficiales.

Borg Hoiby fue arrestado el lunes por la noche en Oslo bajo un cargo preliminar de haber tenido “relaciones sexuales con alguien que estaba inconsciente o que por otras razones no puede resistir el acto”. Un cargo preliminar viene antes de un cargo formal y permite a las autoridades detener a los sospechosos durante una investigación.

El Príncipe Heredero Haakon de Noruega y la Princesa Heredera Mette-Marit de Noruega con Marius Hoiby saludan al desfile infantil en la finca Skaugum el 17 de mayo de 2014 en Oslo Mark Cuthbert - UK Press

La policía no dijo cuándo ocurrió la presunta violación, sino solo que “la víctima debe haber sido incapaz de resistir el acto”.

Su abogado, Oyvind Bratlien, dijo en un correo electrónico que Borg Hoiby no era culpable de la acusación de violación.

Hege Salomon, la abogada de la presunta víctima, dijo que “ella está pasando por un momento difícil”. La letrada dijo a la emisora noruega NRK que la policía, no la mujer, había presentado el caso. Salomon dijo que la joven, de unos 20 años y cuya identidad no fue revelada, no conocía previamente a Borg Hoiby.

El 4 de agosto, los agentes de policía respondieron a un disturbio en el centro de Oslo y detuvieron brevemente a Borg Hoiby. Enfrentó cargos preliminares de daños corporales y daños criminales y fue liberado. Los detalles no estaban claros, pero la policía dijo que había “una relación entre el sospechoso y la víctima”.

El Príncipe Heredero Haakon y la Princesa Heredera Mette-Marit de Noruega, con la Princesa Ingrid Alexandra, el Príncipe Sverre Magnus y el hijo de la Princesa Heredera Mette-Marit, Marius Borg Hoiby, observan el tradicional desfile matutino de niños en su casa, Skaugum, en Asker, cerca de Oslo, en el Día Nacional de Noruega, el 17 de mayo de 2015 en Oslo Julian Parker - UK Press

Después de ese arresto, Borg Hoiby emitió una disculpa a la cadena estatal NRK, en la que admitió haber causado daños corporales y destruido objetos en un departamento mientras estaba bajo la influencia del alcohol y la cocaína. Dijo que buscaría tratamiento por abuso de sustancias.

Desde entonces se presentaron más cargos preliminares contra Borg Hoiby, incluyendo violar varias órdenes de alejamiento y conducir sin una licencia de conducir válida. En total, los casos involucran a cuatro mujeres y un hombre.

La reacción del príncipe heredero

La policía noruega dijo que Borg Hoiby está detenido y agregó que las autoridades habían registrado su residencia en Skaugum, una finca que es el hogar oficial del príncipe heredero y la princesa heredera de Noruega. El príncipe heredero Haakon dijo el martes que la familia no había sido notificada de la detención con antelación, durante una visita a Jamaica como parte de un programa de las Naciones Unidas. Dijo que su hijastro se enfrentaba a “cargos graves” y añadió que confiaba en que las autoridades y el poder judicial hicieran su trabajo.

Borg Hoiby, de 27 años, vive con la pareja real y sus dos hermanastros, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus, segunda y tercero en la línea para suceder a su abuelo, el rey Harald V, de 87 años.

El pequeño Marius Borg en la boda real de su madre Mette-Marit y el príncipe de Noruega, Haakon Magnus Getty

Borg Hoiby, que tenía cuatro años cuando su madre se casó con el príncipe heredero Haakon en 2001, era conocido cariñosamente como “el pequeño Marius”. Pero en los últimos años, su comportamiento hacia las mujeres ha sido objeto de escrutinio, incluidas las acusaciones de que abusó de tres mujeres con las que había mantenido relaciones.

El compromiso del príncipe heredero Haakon con Mette-Marit Tjessem Hoiby, una excamarera con educación secundaria y un pasado asociado a las fiestas, sorprendió a los noruegos cuando se anunció en 2000. La princesa heredera, una madre soltera que había vivido con una pareja condenado por cargos de drogas, se disculpó públicamente por su “vida salvaje” antes de la boda y dijo que condenaba el consumo de drogas. Desde entonces, los noruegos comenzaron a verla de una manera más positiva.

Agencia AP y The New York Times

LA NACION