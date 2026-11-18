Este artículo fue redactado por el consejo editorial de The New York Times. Es independiente de la redacción.

NUEVA YORK.– A medida que la democracia y la libertad retrocedieron en buena parte del mundo en los últimos años, la prensa se convirtió en un blanco frecuente de dictadores y aspirantes a autócratas. A estos dirigentes les resulta más fácil actuar con impunidad cuando se impide que los periodistas les hagan preguntas que no quieren responder y descubran hechos que no quieren que salgan a la luz. Según Reporteros Sin Fronteras, más de la mitad de los países restringen ahora severamente a los medios independientes, frente a apenas el 14% en 2002.

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Donald Trump, presidente de Estados Unidos Zulfadhli Zulkarnain - BERNAMA DPA

Los últimos meses trajeron nuevas ofensivas. En Rusia, un periódico nacido durante los eufóricos primeros años de la salida del país del comunismo —Novaya Gazeta (Nuevo Periódico)— cerró la semana pasada, después de soportar casi tres décadas de represión por parte del presidente Vladimir Putin y sus aliados. Entre las medidas que sufrió se cuentan la censura durante la guerra, la confiscación de una imprenta, un ataque con ácido contra uno de sus fundadores y el asesinato de cinco periodistas y un abogado. “Nos mataron”, dijeron los periodistas del diario poco antes de su cierre.

El presidente ruso Vladímir Putin Gavriil Grigorov - Pool Sputnik Kremlin

Dos semanas antes, en El Cairo, un tribunal ordenó el cierre de un destacado medio independiente, Mada Masr, y detuvo a su editora en jefe y cofundadora, Lina Attalah. Ella había ayudado a fundar el medio en junio de 2013, después de la Primavera Árabe, y había prometido “mantenerse leal únicamente a nuestra profesión”. Desde entonces, la publicación fue objeto de hostigamiento oficial, más recientemente por parte de las fuerzas del presidente Abdel Fattah el-Sisi. El gobierno egipcio también detuvo a seis periodistas del medio de verificación de datos Matsaddash desde fines de septiembre, bajo la acusación de pertenecer a un grupo terrorista y difundir información falsa.

En Bangladesh, un tribunal nacional de crímenes de guerra abrió en agosto un caso absurdo contra tres periodistas. Sostuvo que habían contribuido a la violenta represión de las protestas estudiantiles de julio de 2024 al hacerle preguntas a Sheikh Hasina, quien era primera ministra en ese momento. La acusación afirmaba que, al cumplir con la tarea básica del periodismo de exigir rendición de cuentas, los reporteros habían provocado que Hasina ordenara la represión mortal.

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El denominador común de estos casos es la utilización de los sistemas judiciales nacionales como armas contra los medios independientes. Los gobiernos impusieron multas, regulaciones y penas de prisión a medios y periodistas. La práctica no es nueva, pero se volvió más frecuente a medida que los sistemas judiciales quedaron cada vez más bajo la influencia de los autócratas.

El presidente Donald Trump desempeña un papel influyente e inquietante en esta tendencia. Durante décadas, Estados Unidos fue un defensor —aunque imperfecto— de los medios independientes en todo el mundo. Los funcionarios estadounidenses condenaban públicamente y presionaban en privado a los líderes extranjeros que intentaban restringir a la prensa. Trump, por el contrario, miente sobre los medios, popularizó la expresión “noticias falsas” (fake news) y describe a los periodistas como el “enemigo del pueblo estadounidense”. En lugar de confrontar a dirigentes como Putin, que silencian las críticas en sus propios países, Trump busca su aprobación.

Un cartel del The New York Times Mark Lennihan - AP

Dentro de Estados Unidos, Trump intentó silenciar las críticas de maneras que desafían décadas de tradición bipartidista. Procuró alentar una cobertura aduladora y castigar las preguntas incómodas mediante amenazas regulatorias, la presentación de demandas judiciales infundadas y la denegación de acceso a la Casa Blanca.

Algunos sectores de los medios estadounidenses, con el respaldo de los tribunales, lograron resistir sus ataques, pero otros cedieron ante ellos. ABC News —propiedad de Disney— y Paramount —dueña de CBS News— respondieron a demandas débiles de Trump con pagos de dinero al presidente, mientras que Amazon pagó 40 millones de dólares por los derechos de un documental hagiográfico sobre Melania Trump.

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Otras democracias también adoptaron recientemente medidas para restringir a la prensa. Bangladesh es un ejemplo, e India es otro. Una nueva ley de privacidad en India impediría informar sobre datos personales, como registros financieros, sin el consentimiento de las personas involucradas. En la práctica, la ley prohibiría el periodismo de investigación.

La forma más grave de represión contra los periodistas es más directa: su encarcelamiento o asesinato. El año pasado, 330 periodistas fueron encarcelados por su trabajo, frente a 81 en 2000, según el Comité para la Protección de los Periodistas. Además, 129 periodistas y trabajadores de medios fueron asesinados el año pasado por motivos relacionados con su labor, la cifra más alta desde que comenzaron los registros, en 1992.

El primer ministro indio Narendra Modi Amanuel Sileshi - AP

Los medios de comunicación libres constituyen un control fundamental frente a la tendencia eterna de quienes están en el poder a ocultar su corrupción, sus actos ilegales e incluso sus errores honestos. Sin embargo, los intentos de Putin y otros dirigentes de dar una apariencia legal a sus esfuerzos demuestran que todavía son sensibles a las apariencias. A la mayoría de los dictadores modernos no les gusta que los llamen dictadores. A los presidentes y primeros ministros no les gusta que los describan como dirigentes susceptibles que temen a la verdad. Exponer el hostigamiento y la represión que ejercen contra el periodismo independiente es fundamental. Los valientes periodistas que siguen persiguiendo la verdad, a menudo a un costo enorme, merecen la gratitud y el apoyo de las personas libres de todo el mundo.