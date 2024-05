Estados Unidos: un juez desestimó una demanda de menores contra el gobierno por contaminación

Escuchar

Los Angeles. - Un juez de California, en el oeste de Estados Unidos, desestimó una demanda presentada por un grupo de menores en la que acusaban al gobierno estadounidense de perjudicar su salud por no controlar la contaminación. Esta denuncia es una de las muchas que jóvenes de todo el mundo han presentado preocupados por el impacto del cambio climático.

Los jóvenes, de entre 8 y 17 años, argumentaron en su denuncia que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos “permite intencionalmente” la emisión de gases de efecto invernadero, una contaminación “potencialmente mortal, que perjudica la salud y el bienestar de los niños”.

Los demandantes pedían a la corte federal declarar que la agencia viola sus derechos constitucionales a una protección igualitaria, así como su derecho fundamental a vivir. Pero el juez federal de Los Angeles Michael Fitzgerald desestimó la denuncia el miércoles: “En este caso, los perjuicios alegados por los demandantes incluyen ‘toda una vida de daños’”, pero no demuestran cómo el gobierno podría tomar medidas para erradicarlos.

La organización no gubernamental Our Children’s Trust calificó la decisión del juez como “injusta y peligrosa”. ”Ante una violación constitucional, no hay razón para que un juez federal se cruce de brazos y diga que no se puede hacer nada”, dijo Mat dos Santos, miembro de la ONG que acompañó a los menores en su demanda.

”Esta decisión dice a los niños que los jueces no tienen potestad para atender sus demandas”, pero “los tribunales, de hecho, tienen ese poder. Los tribunales tienen la responsabilidad de escuchar violaciones constitucionales”, señaló Dos Santos, que además afirmó que Our Children’s Trust presentará una nueva demanda con enmiendas.

Esta no es la primera vez que un grupo de menores acuden a la justicia por la contaminación. La Corte Europea de los Derechos Humanos comenzó a tratar en septiembre una denuncia de seis jóvenes portugueses contra 32 países a los que acusaron de no hacer lo suficiente para detener el calentamiento global.

En agosto, un tribunal del estado estadounidense de Montana falló a favor de un grupo de menores que acusaron al gobierno local de violar su derecho a vivir sin contaminación. El fiscal general de Montana apeló la sentencia del caso, promovido también por Our Children’s Trust, que está involucrada además en demandas en otros estados del país como Hawái, Utah, Virginia y Oregón.

LA NACION