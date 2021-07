Corinna Larsen demanda al rey emérito Juan Carlos por acoso y amenazas

MADRID.- Corinna Larsen, la examante del entonces rey, denunció a Juan Carlos I y a los servicios secretos españoles (CNI) ante la justicia británica por acoso y amenazas y solicitó, además, una orden para que el exmonarca no pueda acercarse a menos de 150 metros de ninguna de sus residencias, según publicó el Financial Times.

La denuncia, que fue efectuada en diciembre del año pasado pero se mantuvo oculta hasta ahora, implica a los servicios secretos españoles por “vigilancia ilegal” en el Reino Unido y por hostigamiento con amenazas, difamación y espionaje desde 2012, cuando salió a la luz su relación con Juan Carlos I tras un viaje que realizaron juntos a Botswana, “hasta la actualidad”.

Según Larsen, la CNI, su entonces titular Félix Sanz Roldán, o las personas que trabajan en su nombre o en el del rey emérito, la pusieron tanto a ella como a su entorno “bajo vigilancia física que incluía vehículos y personal de vigilancia, invadieron su propiedad en la que residía y espiaron en sus teléfonos y ordenadores”.

Juan Carlos y Corinna Zu Sayn-Wittgenstein durante un evento en Barcelona en 2006 Archivo

Los problemas comenzaron cuando el exmonarca le pidió que le devolviera los 65 millones de euros procedentes de Arabia Saudita que le había regalado a ella y a su hijo. Al negarse, Juan Carlos I habría comenzado una campaña de descrédito contra Larsen, con impacto negativo en sus negocios, por lo que ella reclama una indemnización no concretada.

Juan Carlos habría amenazado a la empresaria diciéndole que las consecuencias para ella “no serían buenas” de no hacer lo que se le dijeses, mientras que Sanz Roldán le indicó en una reunión en Londres en 2012 que no podía garantizar su seguridad física ni la de su hijo.

El Financial Times señaló que la defensa de Juan Carlos I aún no ha respondido a la denuncia, si bien aún debe dirimirse si la justicia inglesa es competente para investigar a un ex jefe de Estado de otra nación que no vive en el Reino Unido.

Restricción

En cuanto a la orden de alejamiento, Larsen solicitó que tanto él como cualquiera de los agentes de la Agencia Nacional de Inteligencia (CNI) española se abstengan de comunicarse con ella, rastrearla, hacer declaraciones difamatorias sobre ella o acosarla, además de la prohibición de acercarse a menos de 150 metros de cualquiera de sus casas.

Corinna Larsen y el entonces rey de España Juan Carlos, fotografiados en un evento El Mundo

Sobre el reclamo de los 65 millones de euros, la empresaria dijo que nunca dudó del origen del dinero, que según su versión, el exrey se lo donó como “reconocimiento” a lo que significó para él por la relación que ambos mantuvieron entre 2004 y 2009, dado que no tenía razón alguna “para cuestionar a un jefe de Estado”. Los movimientos bancarios están siendo investigados por la justicia Suiza.

Agencias DPA y ANSA

LA NACION